TFF maçlar ertelendi mi, neden 2023? Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? Amatör ligler ertelendi mi, maçlar iptal mi? SÜPER LİG TAKVİMİ!

Bu olaylar sebebiyle Süper Lig'deki maçların durumu merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, ligler ertelendi mi? Maçlar ne zaman oynanacak? İşte detaylar...
Bu olaylar sebebiyle Süper Lig'deki maçların durumu merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, ligler ertelendi mi? Maçlar ne zaman oynanacak? İşte detaylar...
SÜPER LİG ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN OYNANACAK VE BAŞLAYACAK?
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı olayın ardından yaptığı açıklamada, Süper Lig ve diğer tüm lig maçlarının süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakası sonrası hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü toplanma kararı aldı. Toplantının ardından açıklama yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek şunları söyledi:
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor arasında oynanan Süper Lig maçı sonrası kendini bilmez caniler tarafından FIFA kokartlı maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik yapılan insanlık dışı alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz. Yönetim Kurulumuz ile uzun bir toplantı gerçekleştirdik. MHK Başkanımız yanımızda. Bugün bu alçak saldırı sadece Halil Umut Meler'e yapılmamıştır. Bugün bu insanlık dışı alçak saldırı Türk Futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Hakemlere yönelik suça teşvik eden herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Kulüp başkanlarının, yöneticilerin, teknik direktörlerin, futbolcuların ve televizyon yorumcularının hakemleri hedef gösteren kamuoyunun önüne atanlar saldırının müsebbibidirler.
Herkes bu çirkinliğin sorumlusudur. Devletimizle eş güdüm olarak hak ettikleri tüm cezai işlemler uygulanmaya başlanmıştır. Saldırıda bulunan tüm suçlular en ağır şekilde cezalandırılacaklardır; şekilde buna sebep olan kulüp te. Türkiye Futbol Federasyonu olarak acil bu saate kadar toplantımızı gerçekleştirdik. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Bu yapılan saldırı Türk futbolu adına utanç gecesi. Türk futbolunun bunları hak etmediğini düşünüyoruz. Artık yeter diyoruz. Her gün bir hakemi suçlamak, her gün bir konuda açıklama yapmak yeter artık. Mutlaka hatalar olabilir, onlar da insan. Ama bu kadar da tekmeler atacak şekilde, yumruklar atacak şekilde hiçbir insana yapamayız. Tüm kamuoyuna, tüm sosyal medyaya, tüm kulüp başkanlarına, tüm teknik direktörlere, saha kenarında dördüncü hakemin beynini yiyenlere sesleniyorum; Türk futbolunun marka değerini daha fazla düşürmeyelim, dünyaya rezil etmeyelim."
Başkan Büyükekşi, yarın hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunacaklarını söyledi.
Kamuoyuna da seslenen Büyükekşi, "Hakemlerimiz TFF'nin maçların yapılması için en önemli paydaşıdır. Hakemlerimize bütün kamuoyunun saygı göstermesini istiyoruz, özellikle küfüre ve şiddete hayır diyoruz" ifadelerini kullandı.
HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKIYOR MU?
MHK eski genel sekreteri Ali Kunak, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırıda bulunduğu Halil Umut Meler ile hastanede yaptığı görüşmeyi anlattı. Kunak, Meler'in 'Benden bu kadar, bu iş bitti' diyerek hakemliği bırakma sinyali verdiğini söyledi.
-HALİL UMUT MELER'İN BEYİN TOMOGRAFİSİ ÇEKİLDİ
Sağlık durumunun iyi olduğu, şokta olduğu öğrenilen Meler'in beyin tomografisi çekildi ve ardından müşahade altına alındı. Yaşanan olayın ardından faal ve eski hakemler ile eski MHK başkanları destek amaçlı hastaneye geldi.
Öte yandan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Kocanın ise hastanede olduğu sağlık kontrollerinin ardından emniyet güçleri tarafından ifadesinin ilerleyen saatlerde alınacağı ve gözaltı işlemlerinin başlayacağı bildirildi.
ELMACIK KEMİĞİNDE ÇATLAK TESPİT EDİLDİ
Hakem Meler'in sağlık durumu hakkında açıklamayı hastane Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut yaptı. Hastanenin acil bölümden girişi yapılan Meler'in gerekli tetkiklerinin yapıldığını belirten Yörübulut, "Göz çevresinde kanama ve çatlak var. Kafa travması olması sebebiyle sabah kadar takip edeceğiz. Hayati tehlikesi olmaması bizi sevindiriyor" ifadelerini kullandı.