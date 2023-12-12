TFF maçlar ertelendi mi, neden 2023? Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? Amatör ligler ertelendi mi, maçlar iptal mi? SÜPER LİG TAKVİMİ!

Herkes bu çirkinliğin sorumlusudur. Devletimizle eş güdüm olarak hak ettikleri tüm cezai işlemler uygulanmaya başlanmıştır. Saldırıda bulunan tüm suçlular en ağır şekilde cezalandırılacaklardır; şekilde buna sebep olan kulüp te. Türkiye Futbol Federasyonu olarak acil bu saate kadar toplantımızı gerçekleştirdik. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Bu yapılan saldırı Türk futbolu adına utanç gecesi. Türk futbolunun bunları hak etmediğini düşünüyoruz. Artık yeter diyoruz. Her gün bir hakemi suçlamak, her gün bir konuda açıklama yapmak yeter artık. Mutlaka hatalar olabilir, onlar da insan. Ama bu kadar da tekmeler atacak şekilde, yumruklar atacak şekilde hiçbir insana yapamayız. Tüm kamuoyuna, tüm sosyal medyaya, tüm kulüp başkanlarına, tüm teknik direktörlere, saha kenarında dördüncü hakemin beynini yiyenlere sesleniyorum; Türk futbolunun marka değerini daha fazla düşürmeyelim, dünyaya rezil etmeyelim."

Başkan Büyükekşi, yarın hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunacaklarını söyledi.

Kamuoyuna da seslenen Büyükekşi, "Hakemlerimiz TFF'nin maçların yapılması için en önemli paydaşıdır. Hakemlerimize bütün kamuoyunun saygı göstermesini istiyoruz, özellikle küfüre ve şiddete hayır diyoruz" ifadelerini kullandı.