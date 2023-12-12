Beşiktaş, Fenerbahçe yenilgisi sonrası neşteri vurdu! Siyah-Beyazlılar’da tam 5 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ta sezon başından beri ortaya konan futbol ve disiplinsiz davranışlar sonrası yeni yönetim neşteri vurdu. Hasan Arat başkanlığındaki Beşiktaş Yönetimi, 5 yıldız ismi kadro dışı bıraktı.
Beşiktaş'ta sezon başından beri ortaya konan futbol ve disiplinsiz davranışlar sonrası yeni yönetim neşteri vurdu. Hasan Arat başkanlığındaki Beşiktaş Yönetimi, 5 yıldız ismi kadro dışı bıraktı.
Beşiktaş'ta performans düşüklüğü ve takım içerisindeki uyumsuzlukları nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Siyah-Beyazlı kulüpte Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba tarafından alınan karar Ümraniye'de soğuk duş etkisi yarattı.
FEYYAZ UÇAR'DAN AÇIKLAMA
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde son haftalarda disiplinin kaybolduğuna dair iddialar vardı. Bu iddiaların odağında ise Fransızca konuşan isimlerin olduğu iddia ediliyordu. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbiden sonra Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar'ın gülüştükleri ve bunun diğer arkadaşları tarafından büyük tepki çektiği öğrenildi. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, "5 futbolcunun kadro dışı durumu, alacağımız yeni bir karara kadar devam edecek.
Oyuncuların geleceği ile ilgili son kararı henüz vermedik. Devre arasında bu isimlerle yollarımızı ayırma kararı alırsak, oyuncular ile görüşeceğiz" dedi.
5 OYUNCUNUN MALİYETİ 15 MİLYON EURO
Kartal'da kadro dışı bırakılan 5 oyuncunun maliyeti dudak uçuklatıyor. Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ve Onana'nın Beşiktaş'a yıllık maliyetleri bonuslar dahil 15 milyon Euro. Siyah-Beyazlılar'da Aboubakar'ın bonuslar hariç aldığı yıllık ücret 3.3 milyon Euro. Siyah- Beyazlı Yönetim büyük bir borç batağında. Üstelik 5 oyuncu ile yollar tek taraflı ayrılırsa ayrı bir maliyet daha çıkacak.
3. DÖNEMİ SONA ERİYOR
Beşiktaş'ta 3. Vincent Aboubakar dönemi de sona ermek üzere... 2016 yılında Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Kamerunlu golcü, 2020'de bir kez daha Kartal'a imza atan Aboubakar, bu yılın başında yine Beşiktaş'a imza atmıştı. Bu arada tecrübeli oyuncunun menajerinin İstanbul'a geleceği ve Beşiktaş ile masaya oturacağı öğrenildi. Abobukar'ın yeniden Suudi Arabistan'a gidebileceği iddia ediliyor.
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merunlu golcüsü Vincent Aboubakar bu sezon Beşiktaş'ta 22 karşılaşmada 11 gol attı, 3 de asist yaptı. Aboubakar'ın son haftalardaki performansı ise eleştiriliyordu. Fenerbahçe derbisine ise yedekte başladı.