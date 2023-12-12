Beşiktaş, Fenerbahçe yenilgisi sonrası neşteri vurdu! Siyah-Beyazlılar’da tam 5 oyuncu kadro dışı bırakıldı

5 OYUNCUNUN MALİYETİ 15 MİLYON EURO Kartal'da kadro dışı bırakılan 5 oyuncunun maliyeti dudak uçuklatıyor. Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ve Onana'nın Beşiktaş'a yıllık maliyetleri bonuslar dahil 15 milyon Euro. Siyah-Beyazlılar'da Aboubakar'ın bonuslar hariç aldığı yıllık ücret 3.3 milyon Euro. Siyah- Beyazlı Yönetim büyük bir borç batağında. Üstelik 5 oyuncu ile yollar tek taraflı ayrılırsa ayrı bir maliyet daha çıkacak.







3. DÖNEMİ SONA ERİYOR

Beşiktaş'ta 3. Vincent Aboubakar dönemi de sona ermek üzere... 2016 yılında Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Kamerunlu golcü, 2020'de bir kez daha Kartal'a imza atan Aboubakar, bu yılın başında yine Beşiktaş'a imza atmıştı. Bu arada tecrübeli oyuncunun menajerinin İstanbul'a geleceği ve Beşiktaş ile masaya oturacağı öğrenildi. Abobukar'ın yeniden Suudi Arabistan'a gidebileceği iddia ediliyor.





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merunlu golcüsü Vincent Aboubakar bu sezon Beşiktaş'ta 22 karşılaşmada 11 gol attı, 3 de asist yaptı. Aboubakar'ın son haftalardaki performansı ise eleştiriliyordu. Fenerbahçe derbisine ise yedekte başladı.