🔵 Union Berlin - Real Madrid EXXEN CANLI YAYIN LİNKİ 📺 Union Berlin - Real Madrid şifresiz, full HD, bedava veren YABANCI KANALLAR listesi!

Avrupa'nın zirvesinde nefes kesen bir mücadele! Union Berlin ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı, futbolseverleri büyük bir heyecana sürüklüyor.
Avrupa'nın zirvesinde nefes kesen bir mücadele! Union Berlin ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı, futbolseverleri büyük bir heyecana sürüklüyor.
UNİON BERLİN - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Union Berlin - Real Madrid maçı 12 Aralık Salı günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.
12 ARALIK 2023 MAÇLARI
20:00 Tivibu Spor 1 Tofaş - BC Igokea (Basketbol)
20:00 TRT Spor Yıldız Olympiakos - Ziraat Bankkart (Voleybol)
20:45 EXXEN PSV - Arsenal (Futbol)
20:45 EXXEN Lens - Sevilla (Futbol)
22:00 EL Woman YouTub Asvel - Fenerbahçe Alagöz (Basketbol)
23:00 EXXEN Manchester Utd - Bayern Münih (Futbol)
23:00 EXXEN Kopenhag - Galatasaray (Futbol)
23:00 EXXEN Union Berlin - Real Madrid (Futbol)
23:00 EXXEN Inter - Real Sociedad (Futbol)
23:00 EXXEN Salzburg - Benfica (Futbol)
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UNION BERLIN - REAL MADRID MAÇINI VEREN YABANCIU KANALLAR
discovery+
TNT Sports 4
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