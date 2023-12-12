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📺 Kopenhag - Gs EXXEN - TV8.5 CANLI YAYIN LİNKİ 🔥⚽️ (Şampiyonlar Ligi A GRUBU) Kopenhag - Galatasaray maçı bedava, full HD CANLI YAYIN izle...

Kopenhag Gs maçı canlı yayını için araştırmalar hızlandı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele ettiği son hafta maçında Danimarka'nın güçlü ekibi Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacak. Grupta 5 puanla 3. sırada bulunan Galatasaray, bir üst tura çıkabilmek için bu zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak zorunda. İşte Kopenhag - Galatasray maçı canlı yayın linki...

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 20:10 Güncelleme 12 Aralık 2023, 20:10
📺 Kopenhag - Gs EXXEN - TV8.5 CANLI YAYIN LİNKİ 🔥⚽️ Şampiyonlar Ligi A GRUBU Kopenhag - Galatasaray maçı bedava, full HD CANLI YAYIN izle...

Kopenhag GS maçı canlı yayını için araştırmalar hızlandı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag deplasmanında kaderini belirleyecek. Takım, bir üst tura çıkabilmek için kritik maç öncesinde hazırlıklarını tamamladı. İşte 12 Aralık 2023 Kopenhag Galatasaray maçı canlı yayını...

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kopenhag - Galatasaray maçı 12 Aralık Salı günü saat 23.00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI TV8.5'TAN NASIL İZLENİR?

Kopenhag Galatasaray maçı Tv8.5 üzerinden yayınlanmayacak. İşte TV8.5'ta yer alacak maçlar;

20:45
Lens - Sevilla

23:00
Napoli - Braga

ASpor CANLI YAYIN

EXXEN CANLI YAYIN LİNKİ

Exxen.com.tr adresinden maçlara erişim sağlayabilirsiniz.

KOPENHAG-GALATASARAY MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL İLK 11

Kopenhag XI: Grabara, Jelert, Vavro, Boilesen, Diks, Falk, Lerager, Goncalves, Bardghji, Elyounoussi, Claesson.

Galatasaray XI: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

TUR İÇİN GALİBİYET ŞART

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, yarın kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak. Galatasaray'ın kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayer Münih karşısında galip gelememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Sarı-kırmızılı takımın galip gelememesi ve Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise Galatasaray, Avrupa defterini kapatacak.

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da sakatlıkları geçen Davinson Sanchez ile Hakim Ziyech'in, Kopenhag maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonucunda sol arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edilen Sanchez, ligdeki Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçında forma giyemedi. Sarı-kırmızılı ekipte hafif sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ise tedbir amacıyla ligdeki Adana Demirspor maçında görevlendirilmedi.

AVRUPA'DA 314. MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Danimarka'nın Kopenhag ekibine konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 314. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 313 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 117 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 423 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 465 gole engel olamadı.

GALİBİYET KASAYI DOLDURACAK

Galatasaray, Kopenhag maçını kazanması halinde son 16 turu biletinin yanı sıra 12,4 milyon avro para ödülünün de sahibi olacak. Kopenhag karşısında 3 puan alması durumunda 2,8 milyon avroluk galibiyet primi kazanacak sarı-kırmızılı takım, son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon avroyu da kasasına koyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılım, katsayı ve performans primlerinden şu ana kadar 31,2 milyon avro alan Galatasaray'ın bu organizasyondaki geliri, Kopenhag karşısında alınacak galibiyetle 43,6 milyon avroya çıkacak.

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