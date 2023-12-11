Trabzonspor, Gaziantep FK’ya 3 gol atıp, 3 puanı alarak Kayseri yenilgisini telafi etti

ABDULLAH AVCI: BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR AİLEYİZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, alınan galibiyetten ötürü mutluydu. Oyuncuları iyi oynadıkları ve taktik planına uydukları için tebrik eden Avcı, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Kenetlendiğimiz sürece bu ligin en önemli takımlarından biriyiz. Güzel oyun ve skor aldık. Bunun üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.
SÜPER LİG'DE 'DALYA' DEDİ
Deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başındaki 100. lig maçına Gaziantep FK mücadelesiyle birlikte çıktı. Avcı, Bordo-Mavili kulüpte toplamda ise 125'inci resmi maçını oynadı.
EREN ELMALI PLAKA YAPTI
Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı, Gaziantep FK maçına ilk 11'de başladı. Geçen sezon Kasımpaşa'dan transfer edilen Elmalı, dünkü maçla birlikte 61. kez Bordo- Mavili formayı sırtına geçirmiş oldu. Elmalı, bu süre zarfında takımına 4 asist katkısı yaptı.
ONUACHU'YA NITA DUVARI
Gaziantep-Trabzonspor maçında en çok karşılaşan ikili Onuachu ile Nita oldu. Onuachu kaleye 7 şut gönderirken, 3 isabet yakaladı. 1 kafa vuruşu direkten auta giden Nijeryalı santrfor, Rumen kaleci Nita'yı da bir türlü geçemedi.
STOPERE MENDY ÇÖZÜMÜ
Fırtına'nın stoperlerinden Benkovic ve Fernandez, Gaziantep FK maçının 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, performanslarını beğenmediği Rayyan Baniya ve Hüseyin Türkmen'i kulübeye çekip, ön libero Batista Mendy'yi stopere çekti. Avcı, "Rakip değişik formasyonlarla oynayan bir takımdı. Topa daha fazla sahip olacaktık. Onun için Mendy'yi stoperde kullandık. Bunun da karşılığını çok doğru şekilde aldık" dedi.
TARAFTARLARDAN TEPKİ GELDİ
Gaziantep-Trabzon maçında tribünlerin yarı yarıya dolduğu gözlendi. Gaziantepli taraftarlar oyundan çıkarken Maxim ve Oğulcan'ı ıslıklarken, skor 3-0'a geldikten sonra tribünler tüm takımı yuhladı.