Trabzonspor, Gaziantep FK’ya 3 gol atıp, 3 puanı alarak Kayseri yenilgisini telafi etti

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI 48'DE sağ kanattan Visca'nın ortasına Onuachu vurdu savunmadan seken topa Trezeguet kafa vuruşunu yapıp ağları sarstı: 0-1. 50'de Trezeguet'nin ortasına Onuachu yine kafayı vurdu ama Nita bir kez daha başarılı oldu. 59'da sol kanattan Trezeguet ceza sahası içinde Abdülkadir'e, o da Bakasetas'a topu yolladı. Yunan maestro, bazukayı gönderdi: 0-2. 76'da Visca'nın ortasına Enis vurdu, Nitsa kurtardı, Trezeguet bitirdi: 0-3. 80'de Draguş frikikten harika bir gol attı: 1-3.

HÜCUMDA RESİTAL VARDI

Trabzonspor dün hücumda müthiş bir takım oyunu ortaya koydu. Edin Visca her iki kanatta da etkili olurken, atılan üç golde de pay sahibi oldu. Trezeguet fırsatçılığını konuşturduğu maçta iki kez fileleri sarsarken, Bakasetas klasik gollerinden birine daha imza atarak maçın kahramanlarından oldu. Abdülkadir Ömür, Bakasetas'a asist yaparak bu sezon ligde 6. kez gol pası vermiş oldu. Bordo-Mavililer'de Paul Onuachu rakip kaleye 7 şut gönderirken, bunlardan 1'i direğe takıldı. Nijeryalı santrfor çok istekli mücadele etse de rakip kaleci Nita'yı bir türlü geçemedi. 74'te çıkan Onuachu'nun yerine giren Enis Destan da alkış aldı.