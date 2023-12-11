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Trabzonspor, Gaziantep FK'ya 3 gol atıp, 3 puanı alarak Kayseri yenilgisini telafi etti

İlk yarıda bol pozisyon vardı ama gol olmadı. 2. devre Trezeguet (2) ve Bakasetas sahne aldı. Draguş’un güzel frikik golü skoru belirledi. Bordo-Mavlililer, 4. sıraya yükseldi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Aralık 2023 Güncelleme 11 Aralık 2023, 07:00
Trabzonspor, Gaziantep FK’ya 3 gol atıp, 3 puanı alarak Kayseri yenilgisini telafi etti

Süper Lig'de son iki maçından 1 puan çıkaran Trabzonspor, Gaziantep'e konuk oldu. Tempolu geçen ilk yarının sonlarında bol gol pozisyonu yaşansa da top çizgiyi geçmedi. 16'da Bakasetas'ın frikikten direkt kaleye gönderdiği sert şutu Nita kurtardı. 32'de Visca'nın ortasında Onuachu kafayı vurdu, kaleci Nita kurtardı. 35'te Oğulcan'ın şutu dışarı gitti. 36'da Trezeguet'in vuruşunda kaleci Nita topu kornere çeldi. Onuachu'nun 37'de kafa vuruşu savunmadan döndü, 40'ta ise kafayla topu direkten dışarı yolladı. 41'te Dragus'un sert şutu auta gitti.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI
48'DE sağ kanattan Visca'nın ortasına Onuachu vurdu savunmadan seken topa Trezeguet kafa vuruşunu yapıp ağları sarstı: 0-1. 50'de Trezeguet'nin ortasına Onuachu yine kafayı vurdu ama Nita bir kez daha başarılı oldu. 59'da sol kanattan Trezeguet ceza sahası içinde Abdülkadir'e, o da Bakasetas'a topu yolladı. Yunan maestro, bazukayı gönderdi: 0-2. 76'da Visca'nın ortasına Enis vurdu, Nitsa kurtardı, Trezeguet bitirdi: 0-3. 80'de Draguş frikikten harika bir gol attı: 1-3.

HÜCUMDA RESİTAL VARDI
Trabzonspor dün hücumda müthiş bir takım oyunu ortaya koydu. Edin Visca her iki kanatta da etkili olurken, atılan üç golde de pay sahibi oldu. Trezeguet fırsatçılığını konuşturduğu maçta iki kez fileleri sarsarken, Bakasetas klasik gollerinden birine daha imza atarak maçın kahramanlarından oldu. Abdülkadir Ömür, Bakasetas'a asist yaparak bu sezon ligde 6. kez gol pası vermiş oldu. Bordo-Mavililer'de Paul Onuachu rakip kaleye 7 şut gönderirken, bunlardan 1'i direğe takıldı. Nijeryalı santrfor çok istekli mücadele etse de rakip kaleci Nita'yı bir türlü geçemedi. 74'te çıkan Onuachu'nun yerine giren Enis Destan da alkış aldı.



ABDULLAH AVCI: BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR AİLEYİZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, alınan galibiyetten ötürü mutluydu. Oyuncuları iyi oynadıkları ve taktik planına uydukları için tebrik eden Avcı, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Kenetlendiğimiz sürece bu ligin en önemli takımlarından biriyiz. Güzel oyun ve skor aldık. Bunun üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.



SÜPER LİG'DE 'DALYA' DEDİ
Deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başındaki 100. lig maçına Gaziantep FK mücadelesiyle birlikte çıktı. Avcı, Bordo-Mavili kulüpte toplamda ise 125'inci resmi maçını oynadı.

EREN ELMALI PLAKA YAPTI
Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı, Gaziantep FK maçına ilk 11'de başladı. Geçen sezon Kasımpaşa'dan transfer edilen Elmalı, dünkü maçla birlikte 61. kez Bordo- Mavili formayı sırtına geçirmiş oldu. Elmalı, bu süre zarfında takımına 4 asist katkısı yaptı.



ONUACHU'YA NITA DUVARI
Gaziantep-Trabzonspor maçında en çok karşılaşan ikili Onuachu ile Nita oldu. Onuachu kaleye 7 şut gönderirken, 3 isabet yakaladı. 1 kafa vuruşu direkten auta giden Nijeryalı santrfor, Rumen kaleci Nita'yı da bir türlü geçemedi.



STOPERE MENDY ÇÖZÜMÜ
Fırtına'nın stoperlerinden Benkovic ve Fernandez, Gaziantep FK maçının 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, performanslarını beğenmediği Rayyan Baniya ve Hüseyin Türkmen'i kulübeye çekip, ön libero Batista Mendy'yi stopere çekti. Avcı, "Rakip değişik formasyonlarla oynayan bir takımdı. Topa daha fazla sahip olacaktık. Onun için Mendy'yi stoperde kullandık. Bunun da karşılığını çok doğru şekilde aldık" dedi.

TARAFTARLARDAN TEPKİ GELDİ
Gaziantep-Trabzon maçında tribünlerin yarı yarıya dolduğu gözlendi. Gaziantepli taraftarlar oyundan çıkarken Maxim ve Oğulcan'ı ıslıklarken, skor 3-0'a geldikten sonra tribünler tüm takımı yuhladı.

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