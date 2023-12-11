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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e yumruk! 6 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi! Süper Lig'in Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün çalmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atıldı. Meler'e yumruk atan kişinin MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca olduğu ortaya çıktı. Meler'in yere düştüğü anlarda diğer taraftan gelen bir kişi de kafasına tekmeyle saldırdı. Meler'e yumruklu saldırıda bulunduktan sonra gözaltına alınan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 5 kişi adliyeye sevk edildi. Öte yandan Hastaneden Meler'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Meler'in kendisini ziyarete gidenlere "Benden bu kadar" diyerek hakemliği bırakacağını söylediği iddia edildi. S

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 22:18 Güncelleme 12 Aralık 2023, 10:12
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’dan Halil Umut Meler’e yumruk! 6 kişi adliyeye sevk edildi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor bitiş düdüğünün ardından saha karıştı.

⚽️ Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı anı 👊


ANKARAGÜCÜ BAŞKANI KOCA'DAN YUMRUKLU SALDIRI

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı.

TEKME DE ATTILAR

Meler'in yere düştüğü anlarda diğer taraftan gelen bir kişi de kafasına tekmeyle saldırdı.

Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı. Çaykur Rizespor da maçın son dakikasında gol bularak 1 puan aldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saha içinde saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa götürüldü. Meler'in tedavisi hastanede devam ediyor.

İşte Halil Umut Meler'in sağlık durumu!

SABAHA KADAR TAKİP EDECEĞİZ

Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, saldırıya uğramasının ardından hastanede tedavi altına alınan hakem Halil Umut Meler'in sadece sol göz çevresinde bir kanaması bulunduğunu belirterek, "Önemli bir hayati tehlike görünmüyor ama kafa travması olması nedeniyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Kontrolleri yaptıktan sonra muhtemelen göndereceğiz." dedi.

Yörübulut, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Meler'in acil servise gelmesinin ardından ilk muayenesinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Daha sonra röntgen ve ileri tetkik tomografileriyle birlikte özellikle beyinden karın bölgesine kadar Meler'in taramasının yapıldığını ifade eden Yörübulut, şu bilgileri verdi:

"Şu an için hayati tehlikesi yok. Sadece sol göz çevresinde bir kanaması var, orada küçük bir çatlağı var. Onun dışında önemli bir hayati tehlike görünmüyor ama kafa travması olması nedeniyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Kontrolleri yaptıktan sonra muhtemelen göndereceğiz. Herkese geçmiş olsun."

Bir gazetecinin "Konuştunuz mu kendisiyle? Psikolojik olarak ne durumda?" sorusuna Yörübulut, "Hasta mahremiyetine girdiği için onları yarın yakınları sizlere açıklar ama hayati tehlike olmaması bizim için sevindirici." yanıtını verdi.

Yörübulut, Meler'in tedavisinin ayakta sürdürülüp sürdürülmeyeceğinin yarın belli olacağını bildirdi.

LİG MAÇLARI SÜRESİZ ERTELENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

KİMSENİN BÖYLE DAVRANMAYA HAKKI YOK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde saha içinde MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısının ardından yaptığı açıklamada "Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.

"Olaya karışan herkes bedelini ödeyecek"

Büyükekşi, yaptığı açıklamada, hakemlerin hedef gösterildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren, bunu yaparken de bu işin sonunun nereye gideceğini göz ardı eden herkes bu gece olanları enine boyuna düşünsün. Hep hakemlerle ilgili konuşanlar, kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, hakemleri düşman gösterenler enine boyuna düşünsün. Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek. Hiç kimsenin, hiç kimseye, özellikle de bir hakeme böyle davranma hakkı yok. Bunu kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyorum. Kimse böyle bir şey yapamaz. O yüzden burada alacağımız karar çok sert olacak. Herkes bunun bedelini ödeyecek. Hakemlik şamar oğlanlığı değildir. Biraz sonra yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Kamuoyuna da gerekli açıklamayı yapacağız."

HAKEMLİĞİ BIRAKTI: BENDEN BU KADAR

Meler'in kendisini ziyarete gidenlere, "Benden bu kadar" diyerek hakemliği bırakacağını söylediği iddia edildi. MHK eski genel sekreteri Ali Kunak, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafıdan yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in durumuyla ilgili bilgi verdi.

"Çok morali bozuk, çok sıkıntılı. doktorlar sakinleştirici verdiler, tomografi çekildi. Durumu çok kötü değil, hepimizle konuştu. Şu an hastanede 60-70 hakem var. Süper Lig hakemleri Ankara'ya gelecekler."

Ali Kunak, Halil Umut Meler ile yaptığı görüşmeyi de anlattı: "Halil olayın şokunda hala. Biz de yanındayken 'Bu iş bitti, benden bu kadar' tarzında cümleler sarf etti. Biz de ona, 'Dön İzmir'e ailenle konuş bu kararı onlarla ver. dedik."

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, hakem Halil Umut Meler'i ziyaret ederek, "Bu tür bir olayın bir daha yaşanmamasını diliyorum" dedi.
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından Meler, Ankara Acıbadem

Hastanesine kaldırıldı. Meler'i ziyaret eden Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas açıklama yaptı. Meler'in umutsuz olduğunu söyleyen Kafkas, "Kalbi çok yaralı gördüm hocamı, çok umutsuz gördüm Türk futbolu adına. Moral bozukluğu doğaldır. Kendisine başkanımız Ertuğrul Doğan'ın geçmiş olsun mesajlarını ilettim. Üzücü bir olay, hepimizi derinden yaraladı. Türk sporu adına, Türkiye'nin dünyadaki imajı adına her bakımdan kabul edilebilir bir olay değil. İnşallah bu son olur. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayın spor camiasını yaraladığını söyleyen Kafkas, "Ülkenin dünyadaki vizyonu açısından bir problem. İmaj açısından çok kötü. Daha da kötüsü; kavgada bile biriyle kavga ettiğiniz zaman, biri yere düştüğü zaman diğer bırakır. Yerde atılan tekmelerin hocamızı daha derinden yaraladığını duydum. Spor yasası önemli değil, insanlık yasası önemli. Her açıdan suç bu yapılan. Yapılanı hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz" dedi.

Halil Umut Meler hakemliği bırakma kararı aldı!

6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Meler'e saldırı olayı ile ilgili Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi adliyeye sevk edildi. Hastaneden çıkarılan Faruk Koca, Ankara'da Batı Adliyesi'ne getirildi ve diğer saldırganlarla birlikte Savcı tarafından dinlenecek.

BAKAN YERLİKAYA DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran iki kişinin gözaltına alındığını, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın ise emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördüğünü, tedavi sonrası gözaltı işlemlerinin gerçekleştirileceğini bildirmişti.

Hakem Halil Umut Meler'e saldıranlar gözaltına alındı!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştiren Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir.

Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç. ve Ş.Y.Ş. adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır."

⚽️ Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı anı 👊




Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e saldırıyla alakalı tüm şüphelilerin tespiti ve mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilmeleri için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimatın verildiğini bildirdi.

Bakan Tunç'tan Halil Umut Meler açıklaması!

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bakan Tunç, "Tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve mevcutlu olarak başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.


SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınadı.

Bakan Bak, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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