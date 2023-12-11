Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’dan Halil Umut Meler’e yumruk! 6 kişi adliyeye sevk edildi

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, hakem Halil Umut Meler'i ziyaret ederek, "Bu tür bir olayın bir daha yaşanmamasını diliyorum" dedi.
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından Meler, Ankara Acıbadem
Hastanesine kaldırıldı. Meler'i ziyaret eden Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas açıklama yaptı. Meler'in umutsuz olduğunu söyleyen Kafkas, "Kalbi çok yaralı gördüm hocamı, çok umutsuz gördüm Türk futbolu adına. Moral bozukluğu doğaldır. Kendisine başkanımız Ertuğrul Doğan'ın geçmiş olsun mesajlarını ilettim. Üzücü bir olay, hepimizi derinden yaraladı. Türk sporu adına, Türkiye'nin dünyadaki imajı adına her bakımdan kabul edilebilir bir olay değil. İnşallah bu son olur. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Yaşanan olayın spor camiasını yaraladığını söyleyen Kafkas, "Ülkenin dünyadaki vizyonu açısından bir problem. İmaj açısından çok kötü. Daha da kötüsü; kavgada bile biriyle kavga ettiğiniz zaman, biri yere düştüğü zaman diğer bırakır. Yerde atılan tekmelerin hocamızı daha derinden yaraladığını duydum. Spor yasası önemli değil, insanlık yasası önemli. Her açıdan suç bu yapılan. Yapılanı hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz" dedi.
6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Meler'e saldırı olayı ile ilgili Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi adliyeye sevk edildi. Hastaneden çıkarılan Faruk Koca, Ankara'da Batı Adliyesi'ne getirildi ve diğer saldırganlarla birlikte Savcı tarafından dinlenecek.
BAKAN YERLİKAYA DUYURMUŞTU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran iki kişinin gözaltına alındığını, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın ise emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördüğünü, tedavi sonrası gözaltı işlemlerinin gerçekleştirileceğini bildirmişti.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştiren Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir.
Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç. ve Ş.Y.Ş. adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e saldırıyla alakalı tüm şüphelilerin tespiti ve mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilmeleri için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimatın verildiğini bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirtti.
Bakan Tunç, "Tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve mevcutlu olarak başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınadı.
Bakan Bak, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.