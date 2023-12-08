Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev derbiye sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev derbiye sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
Zor bir dönemden geçen Rıza Çalımbay yönetimindeki siyah-beyazlılar, derbiden zaferle ayrılarak nefes almak istiyor.
Süper Lig'de ilk 14 maçta 26 puan toplayan Kara-Kartal, zirvenin uzağında kaldı. Kritik maçtan galibiyetle ayrılmayı amaçlayan Beşiktaş üst tarafla arayı kapatmayı hedefliyor.
Lider Fenerbahçe ise kritik deplasmandan 3 puanla dönerek yoluna doludizgin devam etmeyi amaçlıyor.
14 maç sonunda topladığı 37 puanla averajla lider konumda olan sarı-lacivertliler, kayıp yaşamak istemiyor.
Sakatların iyileşmesiyle eli güçlenen İsmail Kartal, tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu.
Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrileceği dev derbiden çıkacak sonuç, zirve yarışını yakından ilgilendiriyor.
TÜPRAŞ STADYUMU KAPALI GİŞE!
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisi için satışa çıkan biletlerin tükendiğini duyurdu. Yoğun ilgi gösteren siyeh-beyazlılar, biletleri kısa sürede tüketti.
BEŞİKTAŞ DÖNÜM MAÇI OLARAK GÖRÜYOR!
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili, "Bizim için, taraftar için, camia için önemli bir maça çıkacağız. Biz bunun farkındayız, oyuncularımız da farkında"
"Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Başka hiçbir düşüncemiz yok kafamızda. Eğer yukarıyı yakalamak istiyorsak maçı kesinlikle kazanmamız lazım"
"Ben başta taraftarımıza çok güveniyorum. Onların çok büyük desteği olacak onu biliyorum. Her zaman da oldu. Futbolcularıma da sonuna kadar güveniyorum. Sakatmış, oymuş, buymuş hiçbiri mazeret değil. Bu maç bizim kritik ve dönüm maçı. Onun için bu maçı mutlaka kazanmamız lazım." dedi.
DOLMABAHÇE'DE DERBİ KRALI KARTAL!
Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında, Süper Lig maçlarında Fenerbahçe'yi 7 kez ağırladı. Siyah-beyazlılar, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik alırken, mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertli ekibe yeni stadın kaybetmeyen Kartal, attığı 11 gole karşılık filelerinde ise 7 gol gördü.
FENERBAHÇE TARAFTARI DEPLASMAN TRİBÜNÜNDE YER ALACAK!
Beşiktaş Stadı'nda 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan derbi mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar da tribünde yer alabilecek.
Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 9 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya 1814 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe taraftarları, toplu olarak maçın oynanacağı stada giriş yapabilecek.
FENERBAHÇE 3 PUAN PEŞİNDE!
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, zorlu deplasmandan mutlak 3 puan çıkarmak istiyor.
Tüm planlarını galibiyet üzerine kuran deneyimli hoca, oyuncularını dev derbiye en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor.
Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Kanarya, 1 aylık süreç içinde kalan maçlarını kazanıp sezonun ilk yarısını lider kapatmayı amaçlıyor.
Her iki teknik adam da sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi.
İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11'ler...
BEŞİKTAŞ:
MERT
ONUR
AMARTEY
UMUT
NECİP
SALİH
GEDSON
REBIC
CHAMBERLAIN
CENK
ABOUBAKAR
FENERBAHÇE:
LIVAKOVIC
OSAYI
SAMET
DJIKU
FERDİ
İSMAİL
FRED
İRFAN CAN