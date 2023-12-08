Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

BEŞİKTAŞ DÖNÜM MAÇI OLARAK GÖRÜYOR! Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili, "Bizim için, taraftar için, camia için önemli bir maça çıkacağız. Biz bunun farkındayız, oyuncularımız da farkında"

"Ben başta taraftarımıza çok güveniyorum. Onların çok büyük desteği olacak onu biliyorum. Her zaman da oldu. Futbolcularıma da sonuna kadar güveniyorum. Sakatmış, oymuş, buymuş hiçbiri mazeret değil. Bu maç bizim kritik ve dönüm maçı. Onun için bu maçı mutlaka kazanmamız lazım." dedi.