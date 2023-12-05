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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı! CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı başladı. Süper Lig'den 15 takımın da yer aldığı 3 gün boyunca sürecek dev organizasyonda, 16 maç şifresiz A Spor'dan canlı olarak ekranlara geliyor. Toplam 56 takımın katıldığı Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda tur atlayan takımlar, adlarını 5. Tur'a yazdıracak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 12:59 Güncelleme 05 Aralık 2023, 12:59
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. hafta heyecanı! CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı başladı. Süper Lig'den 15 takımın da yer aldığı 3 gün boyunca sürecek dev organizasyonda, 16 maç şifresiz A Spor'dan canlı olarak ekranlara geliyor.

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Toplam 56 takımın katıldığı Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda tur atlayan takımlar, adlarını 5. Tur'a yazdıracak.

ZTK'da oynanan ve A Spor ile takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebileceğiniz maçların programı ve yönetecek hakemler ise şu şekilde;

BUGÜN

13.00 K.Gümrük-B.Derince: Ömer Faruk Turtay

15.00 Pendik-Isparta: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Antalya-Kepez: Raşit Yorgancılar

19.00 Samsun-Tokat: Muhammet Ali Metoğlu

21.00 Alanyaspor-Kocaeli: Ali Yılmaz

6 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Erzurum-Erzincan: Burak Demirkıran

15.00 Konya-B.Yeni Çarşı: Yunus Dursun

17.00 Hatay-Düzcespor: Davut Dakul Çelik

19.00 Kayseri-Van: Ayberk Demirbaş

21.00 Trabzonspor-Çorum: Direnç Tonusluoğlu

7 ARALIK PERŞEMBE

13.00 Sivas-Arnavutköy Bld.: Alpaslan Şen

15.00 G.Antep FK-Etimesgut Bld.: Ozan Ergün

17.00 A.Gücü-İskenderun: Erdem Mertoğlu

19.00 Ç.Rize-Buca: Mehmet Türkmen

21.00 Başakşehir-Ş.Urfa: Yasin Kol

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