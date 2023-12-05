Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. hafta heyecanı! CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı başladı. Süper Lig'den 15 takımın da yer aldığı 3 gün boyunca sürecek dev organizasyonda, 16 maç şifresiz A Spor'dan canlı olarak ekranlara geliyor.
Toplam 56 takımın katıldığı Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda tur atlayan takımlar, adlarını 5. Tur'a yazdıracak.
ZTK'da oynanan ve A Spor ile takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebileceğiniz maçların programı ve yönetecek hakemler ise şu şekilde;
BUGÜN
13.00 K.Gümrük-B.Derince: Ömer Faruk Turtay
15.00 Pendik-Isparta: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Antalya-Kepez: Raşit Yorgancılar
19.00 Samsun-Tokat: Muhammet Ali Metoğlu
21.00 Alanyaspor-Kocaeli: Ali Yılmaz
6 ARALIK ÇARŞAMBA
13.00 Erzurum-Erzincan: Burak Demirkıran
15.00 Konya-B.Yeni Çarşı: Yunus Dursun
17.00 Hatay-Düzcespor: Davut Dakul Çelik
19.00 Kayseri-Van: Ayberk Demirbaş
21.00 Trabzonspor-Çorum: Direnç Tonusluoğlu
7 ARALIK PERŞEMBE
13.00 Sivas-Arnavutköy Bld.: Alpaslan Şen
15.00 G.Antep FK-Etimesgut Bld.: Ozan Ergün
17.00 A.Gücü-İskenderun: Erdem Mertoğlu
19.00 Ç.Rize-Buca: Mehmet Türkmen
21.00 Başakşehir-Ş.Urfa: Yasin Kol