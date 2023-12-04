Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.

Sarı lacivertlilerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak hem zirvedeki yerini geri almak hem de Nordsjaelland karşısında alınan hezimeti unutturmak. Sivasspor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar almanın peşinde.

Fenerbahçe Sivasspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

Sivasspor : Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Camara, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Burak, N'Jie, Manaj.





FENERBAHÇE'DE SAKATLAR DÖNÜYOR!



Fenerbahçe, Sivasspor maçıyla Fred Rodrigues ve Alexander Djiku'ya kavuşacak. Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Fred ve Djiku'nun yokluğunda, üst üste puanlar kaybeden sarı-lacivertlilere her 2 oyuncudan da iyi haber geldi. Sivasspor karşısında Fred'in ilk 11'de, Djiku'nun ise kulübede olması bekleniyor. Son olarak 29 Ekim tarihinde ligde oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Fred, ligde 3, Avrupa'da 2 olmak üzere 5 maç kaçırmıştı. Djiku ise son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets deplasmanında forma giymiş ve daha sonra 2 Avrupa ve 4 lig olmak üzere 6 maçta takımını yalnız bırakmıştı. Bu isimlerin yanı sıra son oynanan Nordsjaelland maçında sakatlığı nedeniyle yer almayan Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor maçında sahada olacak.



SERDAR VE MERT HAKAN HAZIR DEĞİL



Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan diğer isimler Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, henüz hazır durumda bulunmuyor. Uzun süreli sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalar yapan her 2 oyuncunun da Sivasspor maçında kadroda olması beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc da müsabakada forma giyemeyecek.

CRESPO SINIRDA



Fenerbahçe'de Miguel Crespo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Portekizli oyuncu, Sivasspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

SİVASSPOR'DA KOITA SAKAT



Sivasspor'da, Fenerbahçe maçı öncesinde golcü oyuncu Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor. Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören forvet Rei Manaj ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ceza sınırında yer alıyor.