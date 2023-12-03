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Trabzonspor - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zirvenin iddialı takımlarından Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Son haftaların iki forma takımının rekabeti nefes kesecek. Fırtına'da hedef son hafta yaşanan puan kaybını Kayserispor maçıyla telafi etmek. Sarı kırmızılılar ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Trabzonspor Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 15:03 Güncelleme 03 Aralık 2023, 15:50
Trabzonspor - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zirvenin iddialı takımlarından Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor.

Son haftaların iki forma takımının rekabeti nefes kesecek.

Fırtına'da hedef son hafta yaşanan puan kaybını Kayserispor maçıyla telafi etmek. Sarı kırmızılılar ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

Trabzonspor Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Trabzonspor : Uğurcan, Larsen, Baniya, Denswil Eren, Berat, Abdülkadir, Pepe, Visca, Trezeguet, Onuachu.

Kayserispor : Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Cardoso, Karimi, Kemen, Ramazan, Boa Morte, Thiam.

YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor'da ikinci kez göreve gelen Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 5 maçta yenilgi almadı. Avcı 3 galibiyet (Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor), 2 beraberlik (Karagümrük, Sivasspor) ile 2023 yılının en uzun serisini yakaladı. Karadeniz ekibi, Avcı ile bu sezon 2.2 puan ortalamasıyla oynuyor. Bordo-mavililer, ilk sezonunda Avcı ile 2.03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-22'de 2.13, görevinden ayrıldığı dönemde 1.65 puan ortalaması elde etmişti.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Trabzonspor'da sarı kart cezalısı Mendy ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Fernandez karşılaşmada görev alamayacak.

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