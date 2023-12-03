Beşiktaş tarihinin en çekişmesi başkanlık seçimi yaşanacak! Adalı ve Arat’tan biri 35. Başkan olacak



Beşiktaş'ın yeni başkanlığı için eski yöneticiler Hasan Arat ile Serdal Adalı yarışacak. Bu sezon futbol takımının kadro planlaması ve sergilediği kötü performans nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Çebi, 3 yıllık görev süresi dolmadan olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı almıştı.





Bugünkü başkanlık seçinin Beşiktaş tarihinin en çekişmeli seçimlerden birisi olacak. Zira Hem Serdar Adalı hem de Hasan Arat başkanlık yarışının kesin favorisi olarak görülmüyor. Beşiktaş'ta başkan adayları Hasan Arat ile Serdal Adalı, 3. kez başkanlık için mücadele edecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN