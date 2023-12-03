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Beşiktaş tarihinin en çekişmesi başkanlık seçimi yaşanacak! Adalı ve Arat'tan biri 35. Başkan olacak

Beşiktaş bugün gerçekleştirilecek olağanüstü kongrede 35. başkanını seçecek. Adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat 3. kez bu görev için mücadele verecek. Seçimde müthiş bir çekişme bekleniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Aralık 2023 Güncelleme 03 Aralık 2023, 06:59
Beşiktaş tarihinin en çekişmesi başkanlık seçimi yaşanacak! Adalı ve Arat’tan biri 35. Başkan olacak

Beşiktaş Kulübü, bugün gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda 35. başkanını seçecek. Siyah-Beyazlı kulübün tarihindeki 34. başkanı olarak 20 Ekim 2019'da göreve gelen, 29 Mayıs 2022'deki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, bugün koltuğunu yeni başkana devredecek.


Beşiktaş'ın yeni başkanlığı için eski yöneticiler Hasan Arat ile Serdal Adalı yarışacak. Bu sezon futbol takımının kadro planlaması ve sergilediği kötü performans nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Çebi, 3 yıllık görev süresi dolmadan olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı almıştı.


Bugünkü başkanlık seçinin Beşiktaş tarihinin en çekişmeli seçimlerden birisi olacak. Zira Hem Serdar Adalı hem de Hasan Arat başkanlık yarışının kesin favorisi olarak görülmüyor. Beşiktaş'ta başkan adayları Hasan Arat ile Serdal Adalı, 3. kez başkanlık için mücadele edecek.

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