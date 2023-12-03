Ankaragücü - Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zirvenin iddialı takımlarından Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nün konuğu oluyor.

Siyah beyazlılarda hedef; Rıza Çalımbay ile ligde yaşadığı çıkışı sürdürmek ve Club Brugge karşısında alınan farklı yenilgiyi unutturmak. Ankaragücü ise dev rakibini sahasından puansız göndermek istiyor.

Ankaragücü - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Ankaragücü : Bahadır, Atakan, Mert, Mujakic, Alper, Ali Kaan, Pedrinho, Efekan, Morutan, Renaldo, Ali Sowe.

Beşiktaş : Mert, Onur, Necip, Omar, Umut, Amir, Salih, Gedson, Bakhtiyar, Muleka, Aboubakar.

SÜPER LİG'DE 105. RANDEVU



Ankaragücü ile Beşiktaş bugüne kadar ligde 104 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 71 kez galip gelirken Ankaragücü 8 maçta 3 puanın sahibi oldu. İki takım arasında oynanan 25 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 194 defa rakip fileleri havalandırırken, Başkent temsilcisi 68 gol ile karşılık verdi. İki ekip arasında geçen sezon oynanan mücadelelerde siyah-beyazlılar, Ankara'da 3-2 galip gelirken, Dolmabahçe'de de 2-1'lik skorla üstünlük sağladı.

RIZA ÇALIMBAY'IN HEDEFİ 3'TE 3



Sırasıyla Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte takımın başına geçen teknik direktör Rıza Çalımbay, Ankaragücü deplasmanından galip dönmesi halinde Süper Lig'de çıktığı 3 maçta da galip gelmiş olacak. Başakşehir ve Samsunspor karşısında 3 puan alan Çalımbay, ligde üst sıralar ile farkı kapatmak için galibiyet serisi gerektiğini dile getirmişti. Öte yandan siyah-beyazlılarda göreve başladıktan sonra çıktığı ilk 3 lig müsabakasını da kazanan tek Türk teknik direktör, 2007-2008 sezonunda Ertuğrul Sağlam olmuştu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI STADYUMDA OLACAK



Zorlu müsabaka öncesi Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan karar neticesinde Beşiktaş taraftarı müsabakayı tribünden takip edebilecek. İki takım arasında oynanan maçlarda yaşanan olaylar sebebiyle uzun süredir rakip taraftarlar deplasman tribününe giriş yapamıyordu. Alınan karara göre sezonun ikinci yarısında İstanbul'da oynanacak maçta da Ankaragücü taraftarları, Tüpraş Stadyumu'ndaki yerlerini alabilecek.