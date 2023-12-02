Pendikspor - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray deplasmanda Pendikspor'un konuğu oluyor.

Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak maç fazlasıyla liderliği Fenerbahçe'den geri almak. Pendikspor ise dev rakibini sahasından eli boş göndermenin peşinde.

Pendikspor - Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Pendikspor : Erdem, Serkan, Berkay, Welinton, Nuno, Vukovic, Lusamba, Halil, Oscar, Gökcan, Erencan.

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Kaan, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Ziyech, Tete, Kerem, Icardi.

ASpor CANLI YAYIN





CİMBOM'DA TEK EKSİK



Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Süper Lig'de oynadıkları Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, Pendikspor karşısında oynamayacak. Sanchez'in sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilmişti.

İLK RESMİ MAÇ



Pendikspor ile Galatasaray oynayacakları maçla birlikte tarihinde ilk kez bir resmi karşılaşmada rakip olacak. İki takım daha önce 22 Şubat 2023 tarihinde hazırlık maçında karşılaştı ve sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI



Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Aslan, ligde oynadığı 13 mücadelede kalesinde 8 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmaların 7'sinde de kalesini gole kapadı.

ICARDI YİNE EN ÖNEMLİ KOZ OLACAK



Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, takımı sırtlamaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçında fileleri havalandıran Icardi, ligdeki gol sayısını 11'e çıkardı. 30 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Avrupa kuplarında da 5 gol atan Arjantinli futbolcunun bu sezon toplamda 16 golü bulunuyor.

MUSLERA SINIRDA



Galatasaray'da Pendikspor maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera sarı kart sınırında yer alıyor. Muslera, Alanyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta İstanbul'da oynanacak Adana Demirspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.