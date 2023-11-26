Samsunspor - Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zirveden uzak kalan Beşiktaş deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor.

Siyah beyazlılarda hedef; Rıza Çalımbay yönetiminde 2'de 2 yapmak ve üst sıralara tırmanmak. Ev sahibi ise dev rakibini sahasından eli boş göndermek istiyor.

Samsunspor Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Samsunspor : Okan, Soner, Van Drongelen, Satka, Zeki,Taylan, Bennasser, Emre, Carlo Holse, Ntcham, Marius.

Beşiktaş : Mert, Rosier, Necip, Omar, Masuaku, Amir, Chamberlain, Gedson, Onur, Muleka, Cenk.

61. RANDEVU



Beşiktaş ile Yılport Samsunspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 61. kez karşı karşıya gelecek. Samsunspor'un ilk kez Süper Lig'e yükseldiği 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan 60 müsabakanın 33'ünü Beşiktaş, 11'ini Samsunspor kazandı, 16 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda siyah-beyazlı takım 97 kez fileleri havalandırdı, Karadeniz temsilcisi ise 57 gol kaydetti. İki takım, Süper Lig'de son olarak 2011-2012 sezonunda rakip oldu. Ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan maç, 1-1 berabere tamamlandı. İstanbul'da yapılan mücadeleyi ise Yılport Samsunspor 1-0 kazandı. Karadeniz temsilcisi, söz konusu sezonda ligi 16. sırada tamamlayarak küme düştü.



BEŞİKTAŞ SAMSUN'DA DA ÜSTÜN



İki takım arasında Samsun'da yapılan 29 lig maçında da Beşiktaş'ın üstünlüğü dikkati çekiyor. Beşiktaş, deplasmanda çıktığı karşılaşmalarda Yılport Samsunspor'a galibiyet sayısında 14-6 üstünlük kurarken, 9 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlı takım 43, Karadeniz ekibi de 32 gol attı. Bu arada, iki takım arasında 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Samsun'da oynanan maç, saha zemininin bozukluğu nedeniyle ertelenmişti. Ankara'da yapılan erteleme müsabakasını Samsunspor 2-1 kazanmıştı.



TARİHE GEÇEN MAÇ



Beşiktaş ile Samsunspor arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılan maç, Türk futbol tarihine geçti. Sezonun 18. haftasında, 25 Ocak 2004'te İnönü Stadı'nda oynanan müsabakada siyah-beyazlı oyunculardan Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakem Papila, 5. kırmızı kartın ardından kurallar gereği, skor Samsunspor'un lehine 4-1 olduğu esnada, 85. dakikada maçı bitirdi. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın skorunu Yılport Samsunspor lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.