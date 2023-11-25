TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi net konuştu: "Adalet terazisinden şaşmayın"





TÜM GÖZLER ICARDİ'DE

Aslan'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, son 4 resmi maçı boş geçti. Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan Icardi, sonrasında oynanan Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarında gol sevinci yaşayamadı. Icardi, bu süreçte Bayern Münih ile yapılan Şampiyonlar Ligi maçında da fileleri havalandıramadı. Yıldız golcü, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki ilk 7 maçında 5 gol bulmuştu. Sakatlığını atlatan Tangocu'nun performansı merak ediliyor.



DEV MAÇ FENERBAHÇE'NİN

Vodafone Sultanlar Ligi 10. hafta maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Vakıf- Bank'ı 24-26, 20-25, 25-21 ve 20-25'lik setler sonucunda 3-1 yendi. Fenerbahçe ligde 9. kez kazanırken Vakıfbank ise ilk yenilgisini yaşadı.



KVARATSKHELİA'YA HÜCUM

Napoli'nin yıldızı Khvicha Kvaratskhelia için bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Kvaratskhelia'nın son talibinin Chelsea olduğu ve Napoli'nin planının 100 milyon Euro olduğu aktarıldı.



XABİ ALONSO DOLUDİZGİN

Leverkusen ile ilk kez A takım çalışt-ı ran Xabi Alonso, ikinci sezonunu geçirdiği Alman ekibiyle büyük işlere imza atıyor. Leverkusen, ligde zirvede yer alırken, Avrupa Ligi'nde de gruptan çıkmayı garantiledi.



ANGEL Dİ MARİA'DAN VEDA

Angel Di Maria, Arjantin Milli Takımı'ndan emekli olacağını açıkladı. Arjantinli yıldız, "Kariyerimde başıma gelen en güzel şeye veda ediyorum" dedi. Di Maria milli takımda 136 maçta 29 gol kaydetti.



DEVRE ARASINDA GİTMEM!

Manchester United'ın İngiliz orta sahası Mason Mount sakatlandı. Yıldız futbolcunun çarşamba günü oynanacak Galatasaray maçında forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan UEFA, Kopenhag maçında kırmızı kart gören Marcus Rashford'a 1 maç ceza verildiğini duyurdu. Rashford ta Galatasaray maçında olmayacak.



HEYECAN 3 MAÇLA SÜRECEK

Süper Lig'in 13. haftasında bugün saat 13.30'da İstanbulspor ile Hatayspor karşılaşacak. Saat 16.00'daki maçlarda ise Gaziantep FK ile Ankaragücü, Konyaspor ile de Kasımpaşa kozlarını paylaşacak.



1-2 TRANSFER YAPACAĞIZ

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Hücum hattına takviye düşündüklerini belirten Uçar, "Ocak'ta transfer tahtası açılırsa, 1-2 transfer yaparız" dedi.



EFES PARTİZAN'I DEVİRDİ

THY EuroLeague'in 10. haftasında Anadolu Efes son çeyreğe 10 sayı geride girdiği maçta Partizan'ı 100-94 mağlup etmeyi başardı. EuroLeague'deki 5. galibiyetini alan Efes'te Larkin 27 sayı ile öne çıkan isim oldu.



MİLLİ TAKIM İLE COŞTULAR

Son haftalarda ilk 11'de forma giyemeyen Anastasios Bakasetas, Trezeguet ve Enis Bardhi, milli takımlarında coştu. Trezeguet, Mısır ile 2 maçta 3 gol atarken, Bakasetas ve Enis Bardhi ise 1'er gol üretti. Teknik direktör Avcı'nın kadroda mini revizyon düşündüğü öğrenildi.

SAMSUN MESAİSİ SÜRÜYOR

Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, antrenman, çift kale maçla tamamlandı.