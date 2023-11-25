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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi net konuştu: "Adalet terazisinden şaşmayın"

MHK Kadın Hakem Semineri'ne katılan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türk futbolu adına çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Burada da büyük bir ailenin değerli üyeleri olduğunuzu bilin. Ancak sizlerden de güven, adalet, şeffaflık ve eşitlik prensiplerimizle müsabakalarınızı yönetmenizi bekliyoruz." dedi. işte sizler için derlediğimiz 25 Kasım tarihli TAKVİM spor haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Kasım 2023 Güncelleme 25 Kasım 2023, 06:59
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi net konuştu: Adalet terazisinden şaşmayın

MHK Kadın Hakem Semineri'ne katılan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türk futbolu adına çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Burada da büyük bir ailenin değerli üyeleri olduğunuzu bilin.

Ancak sizlerden de güven, adalet, şeffaflık ve eşitlik prensiplerimizle müsabakalarınızı yönetmenizi bekliyoruz. Türk futbolunun gelişmesi için üstlendiğiniz sorumluluğun bilinciyle her gün kendinizi geliştirmenizi istiyoruz. Daha çok çalışmanızı, hataları asgari seviyeye indirmenizi bekliyoruz. Kendinize ve vicdanınıza güvenerek adalet terazisinden şaşmadan kararlarınızı verin. Tüm kadın hakemlerimize görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.


SOL BEK YİNE TAYFUR'UN
Süper Lig'de yarın Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta sol bek Arthur Masuaku'nun sakatlığı devam ediyor. Rıza Çalımbay'ın Kongolu futbolcunun yerine son maçlarda bu bölgede şans verdiği Tayfur Bingöl'ü değerlendireceği öğrenildi.





100. YILDA CUMHURİYET RALLİSİ
Klasik Otomobil Kulübü'nün Mercedes-Benz ana sponsorluğunda geleneksel olarak her yıl düzenlediği Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi dün başladı. Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi ismi ile düzenlenen etkinlik iki gün sürecek. İlk günde klasik otomobiller Karadeniz kıyılarında oluşturulan özel rotayı takip ederek Şile'ye ulaşacak. ikinci günde etapları tamamlayacak klasik otomobiller, Levent'e ulaşarak finiş çizgisini geçecek.




SAKARYA'DA KAZANAN ÇIKMADI
Trendyol 1. Lig 13. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. 34'te ceza sahasında topla buluşan Del Valle, yaptığı vuruşla ev sahibini 1-0 öne geçirdi. 58'de Erzurum penaltı kazandı. Penaltıda kaleci Cihan'dan dönen topu tamamlayan Eren skoru 1-1'e getirdi. Erzurum 74'te Rosheuvel'in golüyle 2-1 öne geçti. 84'te sahneye çıkan Mikail maçın skorunu belirledi.



YASİN ÖZCAN KAPIŞMASI
Kasımpaşa'nın 17 yaşındaki sol beki Yasin Özcan için ortam kızışmaya başladı. Daha önce Fenerbahçe'nin talip olduğu Yasin Özcan'la Galatasaray'ın da ilgilendiği ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın da oyuncu için Kasımpaşa'nın kapısını çaldığı bildirildi. İngiliz basını tarafından kendi yaş kategorisinde en iyi 100 futbolcu arasında gösterilen 20 Nisan 2006 doğumlu futbolcu sol bek ve stoper mevkilerinde forma giyiyor. 17 yaşında olmasına rağmen 5 kez U21 Milli Takım formasını sırtına geçiren Yasin Özcan bu sezon ligde 13 kez oynadı. Bu 13 maçın 10'una ilk 11'de başlayan genç futbolcuya güncel verilere göre 3 milyon Euro değer biçiliyor.



HAZIRLIKLAR TAM GAZ
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışma, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.


JORGE JESUS'LA UZLAŞMA SAĞLANDI
Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılması sonrasında şampiyonluk primini alamadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet edeceği öğrenilen Portekizli teknik adam Jorge Jesus'la Fenerbahçe arasında uzlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin Jesus'a ödeme yapacağı, Portekizli teknik adamın da Sarı-Lacivertli kulübü şikayetten vazgeçtiği bildirildi. Taraftarlar da Jesus'a şikayet haberlerinin ardından tepki göstermişti.


YÜZDE 51 CRESPO YÜZDE 49 ZAJC
Fenerbahçe'de Brezilyalı merkez orta saha Fred'in Fatih Karagümrük maçı kadrosunda yer almayacak olmasının ardından gözler İsmail Kartal'ın kararına çevrildi. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre İsmail Kartal Miguel Crespo ile Miha Zajc'tan birisini bu maçta Fred'in yerine görevlendirecek. Crespo'nun bir adım önde olduğu, İsmail Kartal'ın son taktik idmanda bu oyuncuyu denediği öğrenildi. Bu durumda orta sahanın göbeği İsmail Yüksek&Miguel Crespo ikilisinden oluşacak. Ancak İsmail Kartal'ın kesin kararını vermediği de gelen haberler arasında. Zajc'ın, sezon öncesi kamplarda yer almamış olması en büyük dezavantajı oldu. Yine savunmada Alexander Djiku'nun yokluğunda Samet Akaydın ile Jayden Oosterwolde ikilisi görev yapacak.



ROTASYON YOK!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçında rotasyona gitmeyecek. 29 Kasım'da Manchester United ile karşılaşacak Cimbom bugün karşılaşacağı Alanyaspor maçına tam kadro çıkacak. Sarı-Kırmzılılar'ın Alanyaspor maçındaki hücum hattı Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Ziyech ve Icardi'den oluşacak.

MANCHESTER'A ÇİFTE ŞOK
Manchester United'ın İngiliz orta sahası Mason Mount sakatlandı. Yıldız futbolcunun çarşamba günü oynanacak Galatasaray maçında forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan UEFA, Kopenhag maçında kırmızı kart gören Marcus Rashford'a 1 maç ceza verildiğini duyurdu. Rashford ta Galatasaray maçında olmayacak.



MUSLERA VE SANCHEZ SINIRDA
Galatasaray'da Fernando Muslera ile Davinson Sanchez, Alanyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Uruguaylı kaleci ile Kolombiyalı stoper, bugün kart görmeleri durumunda 14. haftadaki Pendikspor maçında forma giyemeyecek.




SAHASINDA BİLEĞİNİ BÜKEN YOK
Aslan, ligde evinde çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 22 maçı kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



TÜM GÖZLER ICARDİ'DE
Aslan'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, son 4 resmi maçı boş geçti. Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan Icardi, sonrasında oynanan Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarında gol sevinci yaşayamadı. Icardi, bu süreçte Bayern Münih ile yapılan Şampiyonlar Ligi maçında da fileleri havalandıramadı. Yıldız golcü, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki ilk 7 maçında 5 gol bulmuştu. Sakatlığını atlatan Tangocu'nun performansı merak ediliyor.

DEV MAÇ FENERBAHÇE'NİN
Vodafone Sultanlar Ligi 10. hafta maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Vakıf- Bank'ı 24-26, 20-25, 25-21 ve 20-25'lik setler sonucunda 3-1 yendi. Fenerbahçe ligde 9. kez kazanırken Vakıfbank ise ilk yenilgisini yaşadı.

KVARATSKHELİA'YA HÜCUM
Napoli'nin yıldızı Khvicha Kvaratskhelia için bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Kvaratskhelia'nın son talibinin Chelsea olduğu ve Napoli'nin planının 100 milyon Euro olduğu aktarıldı.

XABİ ALONSO DOLUDİZGİN
Leverkusen ile ilk kez A takım çalışt-ı ran Xabi Alonso, ikinci sezonunu geçirdiği Alman ekibiyle büyük işlere imza atıyor. Leverkusen, ligde zirvede yer alırken, Avrupa Ligi'nde de gruptan çıkmayı garantiledi.

ANGEL Dİ MARİA'DAN VEDA
Angel Di Maria, Arjantin Milli Takımı'ndan emekli olacağını açıkladı. Arjantinli yıldız, "Kariyerimde başıma gelen en güzel şeye veda ediyorum" dedi. Di Maria milli takımda 136 maçta 29 gol kaydetti.

DEVRE ARASINDA GİTMEM!
Manchester United'ın İngiliz orta sahası Mason Mount sakatlandı. Yıldız futbolcunun çarşamba günü oynanacak Galatasaray maçında forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan UEFA, Kopenhag maçında kırmızı kart gören Marcus Rashford'a 1 maç ceza verildiğini duyurdu. Rashford ta Galatasaray maçında olmayacak.

HEYECAN 3 MAÇLA SÜRECEK
Süper Lig'in 13. haftasında bugün saat 13.30'da İstanbulspor ile Hatayspor karşılaşacak. Saat 16.00'daki maçlarda ise Gaziantep FK ile Ankaragücü, Konyaspor ile de Kasımpaşa kozlarını paylaşacak.

1-2 TRANSFER YAPACAĞIZ
Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Hücum hattına takviye düşündüklerini belirten Uçar, "Ocak'ta transfer tahtası açılırsa, 1-2 transfer yaparız" dedi.

EFES PARTİZAN'I DEVİRDİ
THY EuroLeague'in 10. haftasında Anadolu Efes son çeyreğe 10 sayı geride girdiği maçta Partizan'ı 100-94 mağlup etmeyi başardı. EuroLeague'deki 5. galibiyetini alan Efes'te Larkin 27 sayı ile öne çıkan isim oldu.

MİLLİ TAKIM İLE COŞTULAR
Son haftalarda ilk 11'de forma giyemeyen Anastasios Bakasetas, Trezeguet ve Enis Bardhi, milli takımlarında coştu. Trezeguet, Mısır ile 2 maçta 3 gol atarken, Bakasetas ve Enis Bardhi ise 1'er gol üretti. Teknik direktör Avcı'nın kadroda mini revizyon düşündüğü öğrenildi.

SAMSUN MESAİSİ SÜRÜYOR
Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

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