Fenerbahçe’ye Christian Kouame teklifi! Fildişili sol kanat oyuncusu yönetime önerildi

Çalışmalar devam ederken Fenerbahçe sürpriz bir teklifle karşı karşıya kaldı. Fenerbahçe'ye Serie A takımlarından Fiorentina'da forma giyen Fildişili sol kanat oyuncusu Christian Kouame 'nin teklif edildiği öğrenildi. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Kouame'nin satışına Fiorentina'nın da sıcak baktığı ifade ediliyor.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olmasına karşın sözleşmesinin son senesini geçiren Kouame'nin çok daha uygun bir maliyetle kadroya katılabileceği ifade ediliyor. Kouame'nin 2019'daki piyasa değeri ise 22 milyon Euro'ydu.

25 yaşında ve 1.85 boyunda olan Kouame 20 kez giydiği Fildişi Milli Takım forması ile 2 kez fileleri havalandırdı. Sol kanat dışında sağ kanat ve santrfor mevkilerinde de oynayabiliyor. Kouame, bu sezon Fiorentina formasıyla 13 maçta forma giydi. Kouame için Fenerbahçe ile Fiorentina arasında temasın sağlandığı ve görüşmelerin başladığı öğrenildi.