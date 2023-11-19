Zulme karşı tek yürek: Katil İsrail’e 4 büyük takımın taraftarlarından ortak tepki

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar İstanbul'da kınandı.
İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar İstanbul'da kınandı.
G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile Anadolu kulüplerinin taraftar grupları, İstanbul'un Levent ilçesinde bulunan İsrail Başkonsolosluğu'na gitti.
İsrail Konsolosluğu önünde basın bildirisi okunurken, "Bombardıman hiç durmuyor, uçaklarla ve gemilerle Gazze bombalanıyor. Dünyanın gözü önünde vahşet yaşanıyor. Dünya ülkeleri şimdi müdahale etmeyecekse ne zaman edecek? Katil İsrail sadece Filistin için değil tüm insanlık için problemdir" denildi.