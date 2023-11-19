Zulme karşı tek yürek: Katil İsrail’e 4 büyük takımın taraftarlarından ortak tepki

İsrail Konsolosluğu önünde basın bildirisi okunurken, "Bombardıman hiç durmuyor, uçaklarla ve gemilerle Gazze bombalanıyor. Dünyanın gözü önünde vahşet yaşanıyor. Dünya ülkeleri şimdi müdahale etmeyecekse ne zaman edecek? Katil İsrail sadece Filistin için değil tüm insanlık için problemdir" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN