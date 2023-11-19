Brezilya basınından Davinson Sanchez ile ilgili flaş iddia: Ölüm tehditleri alıyor

F.BAHÇE'DE PEDRO SIKINTISI!

Fenerbahçe adına geçtiğimiz sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Joao Pedro baş ağrıtmaya devam ediyor. Bu sezon başında Gremio'ya kiralanan Brezilyalı forvet şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldı.

İddialara göre Gremio 14 maçta rakip ağları havalandırmayı başaramayan Joao Pedro'nun kiralık sözleşmesini ocak ayında feshedecek. Sarı-Lacivertliler'in 4.6 milyon Euro karşılığında Cagliari'den transfer ettiği 31 yaşındaki Pedro'nun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Gremio'nun iddia edilen hamleyi yapması durumunda yönetim devre arasında Sambacı'ya yeni bir takım bulmak için mesai harcamak zorunda kalacak.

ZORLU BİR FİKSTÜRÜMÜZ VAR

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Zorlu bir fikstürümüz var. Ayaklarımız yere sağlam basarak, şu ana kadar olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" İfadelerini kullandı.



TOFAŞ FARKLI KAZANDI

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 8. haftasında Tofaş, Türk Telekom'u 79-62 mağlup etti. Diğer sonuçlar: Samsunspor- Darüşşafaka: 90-98, Beşiktaş Emlakjet-Aliağa Petkim: 66-62.



SERİYİ LA CLIPPERS BİTİRDİ

NBA'de Los Angeles Clippers, Houston Rockets'ı 106-100 yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi. Clippers'ta Leonard 26 sayı ile oynarken Houston'da Alperen'in 23 sayısı galibiyete yetmedi.



TSYD KUPASI A.GÜCÜ'NÜN

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara şubesi tarafından 56'cısı düzenlenen UBK İnşaat TSYD Ankara Kupası'nın sahibi Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Ankaragücü oldu. Ankaragücü'ne kupayı getiren golleri 15'te Atakan Çankaya ve 23'te Efkan Bekiroğlu attı.

6 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN YOK

TFF 2. Lig Beyaz Gurup'ta 14. hafta karşılaşmaları dün oynanan 5 maçla başladı. Günün en gollü maçında Bursaspor sahasında Zolguldak Kömürspor'la 3-3 berabere kaldı. Bursa'nın gollerini 3, 52 ve 82'de Çağatay atarken konuk takımın golleri 44'te Serhat, 65'de Fatih ve 70'te Hakan'dan geldi Diğer sonuçlar: Ankaraspor- Vanspor: 2-2, Karacabey-Yeni Mersin İ.Y: 1-0, Nazilli-Diyarbekirspor: 2-1, Altınordu- Afyonspor: 0-1. TFF 3. Lig 1. GRUP: İ. Kafkas-Sinop: 1-0, 2. GRUP: Karşıyaka-Kelkit: 2-0, 3. GRUP: Silivri-Osmaniye: 3-0, 4. GRUP: Çankaya-Bursa Yıldırım: 3-3, Alanya Kestelspor-Muşspor: 0-1.



ICARDI İÇİN ÖZEL KOLEKSİYON

Galatasaray, taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi için bir koleksiyon oluşturulacağını duyurdu. Koleksiyonun ilk serisi olan tişörtler satışa sunuldu. 549 TL'den satılan tişörlerin yanı sıra yeni sürprizlerin de yolda olduğu öğrenildi.



SERİ YAKALAMAK İSTİYORUZ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, milli aradan sonraki Kayserispor maçındaki hedeflerini anlattı. Hollandalı hoca, "Son 2 haftada 2 puan aldık. Artık kazanmak ve çıkış yakalamak istiyoruz" dedi.



YENİ MBAPPE KAPIŞMASI

İngilizler Monaco'da oynayan 19 yaşındaki Malamine Efekele'yi Premier Lig kulüplerinin gözüne kestirdiğini yazdı. Forvet ve her iki kanatta da oynayabilen oyuncuya, 'Yeni Mbappe' yakıştırması yapılıyor.



HAFTANIN MVP'Sİ MONEKE

Baskonia forması giyen Chima Moneke, THY Avrupa Ligi'nde 9. haftanın en değerli oyuncusu seçildi. 27 yaşındaki basketbolcu, Asvel'i 88-81 yendikleri maçta 19 sayı, 13 ribaunt ve 6 asistlik katkı sağlamıştı.



22. YARIŞ LAS VEGAS'TA

F1'de heyecan, ABD'nin Las Vegas kentindeki sezonun 22. yarışıyla sürecek. Verstappen'in şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda bugünkü yarış öncesinde takımlar klasmanında Red Bull ilk sırada.