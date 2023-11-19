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Brezilya basınından Davinson Sanchez ile ilgili flaş iddia: Ölüm tehditleri alıyor

Vinicius Junior’u sakatlayan G.Saray’ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez’e Brezilya mafyasının ölüm tehdidinde bulunduğu yazıldı. İşte sizler için derlediğimiz 19 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Kasım 2023 Güncelleme 19 Kasım 2023, 07:01
Brezilya basınından Davinson Sanchez ile ilgili flaş iddia: Ölüm tehditleri alıyor

Aslan'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Brezilya'yı 2-1 mağlup ettikleri maçta hem performansı hem de rakip futbolcu Vinicius Junior'ı sakatlamasıyla bir anda gündeme oturmuştu.

Brezilya basını, Real Madrid'in Sambacı yıldızını sakatlayan ve yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalmasına sebebiyet veren Sanchez ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İddiaya göre; Brezilya mafyası, Vinicius'u sakatlayan Davinson'a bu müdahalesinden ötürü ölüm tehditlerinde bulundu. Davinson'un kendisine yönelik tehdit mesajlarına cevap vermediği öğrenildi. Ayrıca Brezilya'da Davinson ile ilgili sosyal medyada sert paylaşımlar yapıldığı da haberde yer aldı.

FLORYA'DA NEŞELİ İDMAN
Alanya maçına hazırlanan Cimbom, bu mücadelenin hazırlıklarını dün Florya'da sürdürdü. Şut çalışması ile çift kale maç yapılan ve neşeli geçen antrenmanda kazanan takımdaki oyuncular birlikte poz verdi.



ZAHA DİSİPLİNSİZ DAVRANDI
Fildişi Teknik Direktörü Jean-Louis Gasset, Wilfried Zaha'nın kadroya alınmama sebebini, "G.Saray'a mektup gönderdik. Zaha'yı da aradım. Ancak salı günü gelebileceğini söyledi. Disiplinsiz davrandı. Bu yüzden kadroya almadım" sözüyle açıkladı.



ONANA'NIN YERİNE ALTAY
Devler Ligi'nde G.Saray'ın rakibi olan Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana, Mauritius maçında sakatlandı. 27 yaşındaki eldivenin yerine Altay Bayındır'ın geçmesi bekleniyor. 26 Kasım'da Everton'a konuk olacak United, 29 Kasım'da ise Şampiyonlar Ligi mücadelesinde bu kez Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



ZANIOLO'YA DEV TEPKİ
İngiliz ekibi Aston Villa'da kiralık oynayan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Kuzey Makedonya maçı esnasında protesto edildi. 5-2 kazandıkları maça yedek başlayan ve 62'de Chiesa'nın yerine oyuna giren Villa'nın yıldızı, Roma Olimpiyat Stadı'nda maç boyunca yuhalandı.

KARTAL SAMSUN'A BİLENİYOR
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı. İdman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş bugün Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile hazırlık maçı yapacak. Sakarya Atatürk Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak.



GOLCÜLERDEN İYİ HABER
Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrı bireysel çalışmalara devam ettiği belirtildi. İki futbolcunun da kendilerine verilen özel program dahilinde çalışmalarına devam edeceği ve 26 Kasım'da deplasmanda oynanacak Yılport Samsunspor maçına kadar hazır hale gelmesinin beklendiği ifade edildi.



PREMIER LİG'E BOMBA DÜŞTÜ
İngiltere'de Everton'a finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezası verilmişti. İngiliz basınında yer alan haberlerde Manchester City ve Chelsea'nin de küme düşürülme tehlikesi altında olduğu öne sürüldü. Manchester City'nin 115 ayrı mali davayla suçlandığı hatırlatılırken, Chelsea'nin başının Roman Abramovich dönemindeki kayıt dışı ödemelerle ilgili başının dertte olduğu aktarıldı. Everton'ın son 5 yılda yaklaşık 24 milyon pound fazla harcama yaptığı için 10 puan silme cezası aldığı, City ile Chelsea'nin suçlandığı konuların çok daha ağır olduğu ve 2 kulübün küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği belirtilirken seçenekler arasında 30 puan silme cezasının da bulunduğu belirtildi.



REAL MADRID REVİRE DÖNDÜ
Real Madrid'de sakatlık kabusu sürüyor. İspanyol devinde daha önce çapraz bağları kopan Belçikalı kaleci Courtouis ve Brezilyalı stoper Militao'nun 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Bu isimlere adale sakatlığı yaşayan İspanyol kaleci Kepa ve Fransız orta saha Camavinga da eklenmişti. Bir başka Fransız orta saha Tchouameni sol ayak 2. tarak kemiğinde stres kırığı tespit edildi. Sezon başında Real Madrid'e katılan milli yıldızımız Arda Güler de 3 kez sakatlandı. Sezonun yıldızı Bellingham ise omuz sakatlığı yaşamıştı. Son olarak Vinicius Jr.'ın lifi yırtıldı ve yıldız ismin 2,5 ay oynamayacağı ifade edildi.

F.BAHÇE'DE PEDRO SIKINTISI!
Fenerbahçe adına geçtiğimiz sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Joao Pedro baş ağrıtmaya devam ediyor. Bu sezon başında Gremio'ya kiralanan Brezilyalı forvet şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldı.

İddialara göre Gremio 14 maçta rakip ağları havalandırmayı başaramayan Joao Pedro'nun kiralık sözleşmesini ocak ayında feshedecek. Sarı-Lacivertliler'in 4.6 milyon Euro karşılığında Cagliari'den transfer ettiği 31 yaşındaki Pedro'nun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Gremio'nun iddia edilen hamleyi yapması durumunda yönetim devre arasında Sambacı'ya yeni bir takım bulmak için mesai harcamak zorunda kalacak.

ZORLU BİR FİKSTÜRÜMÜZ VAR
Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Zorlu bir fikstürümüz var. Ayaklarımız yere sağlam basarak, şu ana kadar olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" İfadelerini kullandı.

TOFAŞ FARKLI KAZANDI
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 8. haftasında Tofaş, Türk Telekom'u 79-62 mağlup etti. Diğer sonuçlar: Samsunspor- Darüşşafaka: 90-98, Beşiktaş Emlakjet-Aliağa Petkim: 66-62.

SERİYİ LA CLIPPERS BİTİRDİ
NBA'de Los Angeles Clippers, Houston Rockets'ı 106-100 yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi. Clippers'ta Leonard 26 sayı ile oynarken Houston'da Alperen'in 23 sayısı galibiyete yetmedi.

TSYD KUPASI A.GÜCÜ'NÜN
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara şubesi tarafından 56'cısı düzenlenen UBK İnşaat TSYD Ankara Kupası'nın sahibi Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Ankaragücü oldu. Ankaragücü'ne kupayı getiren golleri 15'te Atakan Çankaya ve 23'te Efkan Bekiroğlu attı.

6 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN YOK
TFF 2. Lig Beyaz Gurup'ta 14. hafta karşılaşmaları dün oynanan 5 maçla başladı. Günün en gollü maçında Bursaspor sahasında Zolguldak Kömürspor'la 3-3 berabere kaldı. Bursa'nın gollerini 3, 52 ve 82'de Çağatay atarken konuk takımın golleri 44'te Serhat, 65'de Fatih ve 70'te Hakan'dan geldi Diğer sonuçlar: Ankaraspor- Vanspor: 2-2, Karacabey-Yeni Mersin İ.Y: 1-0, Nazilli-Diyarbekirspor: 2-1, Altınordu- Afyonspor: 0-1. TFF 3. Lig 1. GRUP: İ. Kafkas-Sinop: 1-0, 2. GRUP: Karşıyaka-Kelkit: 2-0, 3. GRUP: Silivri-Osmaniye: 3-0, 4. GRUP: Çankaya-Bursa Yıldırım: 3-3, Alanya Kestelspor-Muşspor: 0-1.

ICARDI İÇİN ÖZEL KOLEKSİYON
Galatasaray, taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi için bir koleksiyon oluşturulacağını duyurdu. Koleksiyonun ilk serisi olan tişörtler satışa sunuldu. 549 TL'den satılan tişörlerin yanı sıra yeni sürprizlerin de yolda olduğu öğrenildi.

SERİ YAKALAMAK İSTİYORUZ
Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, milli aradan sonraki Kayserispor maçındaki hedeflerini anlattı. Hollandalı hoca, "Son 2 haftada 2 puan aldık. Artık kazanmak ve çıkış yakalamak istiyoruz" dedi.

YENİ MBAPPE KAPIŞMASI
İngilizler Monaco'da oynayan 19 yaşındaki Malamine Efekele'yi Premier Lig kulüplerinin gözüne kestirdiğini yazdı. Forvet ve her iki kanatta da oynayabilen oyuncuya, 'Yeni Mbappe' yakıştırması yapılıyor.

HAFTANIN MVP'Sİ MONEKE
Baskonia forması giyen Chima Moneke, THY Avrupa Ligi'nde 9. haftanın en değerli oyuncusu seçildi. 27 yaşındaki basketbolcu, Asvel'i 88-81 yendikleri maçta 19 sayı, 13 ribaunt ve 6 asistlik katkı sağlamıştı.

22. YARIŞ LAS VEGAS'TA
F1'de heyecan, ABD'nin Las Vegas kentindeki sezonun 22. yarışıyla sürecek. Verstappen'in şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda bugünkü yarış öncesinde takımlar klasmanında Red Bull ilk sırada.

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