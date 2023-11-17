Analiz tekrar ve hırs: Fırtına’da milli arada plan belli oldu

5 günlük iznin ardından Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularından zihinsel olarak dinlenmelerini ve kendilerini ligin ilk yarısında kalan 7 maça hazırlamalarını istedi.

Ekibiyle birlikte bu sürece hazırlık yapan Avcı, özellikle takım savunması anlamında yaşanan eksikleri gidermek istiyor. Deneyimli hoca, bireysel olarak da oyunculara dokunuş yapma düşüncesi içinde.

Avcı, milli arada oyun planı üzerine çok tekrar yapıp, hem takımın eksileri hem de gelecek haftalardaki rakipleri hakkında detaylı analizleri oyunculara aktarak. Öte yandan Abdullah Avcı, Bordo-Mavili formayı giyen oyuncuların hırsını artırmak için de motivasyonu ön plana çıkaracak.