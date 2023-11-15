İlk temaslar başladı! Galatasaray Santos’un 20 yaşındaki golcüsü Marcos Leonardo’ya göz koydu

Galatasaray önemli bir transfer hamlesinde bulundu. Sarı-Kırmızılı kurmaylar, Santos'un 20 yaşındaki forveti Marcos Leonardo 'nun menajerleri ile Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir görüşme yaptı.

Santos'un golcüsü Leonardo'nun temsilcileri, Lizbon'da düzenlenen TransferRoom etkinliğinde önce Bayern Münih yöneticileri ile bir araya geldi. Sonrasında Galatasaray lı kurmaylar, Santos'un hücum oyuncusunun menajeri ile iletişim kurma talebinde bulundu.

ROMA DA TEKLİF YAPMIŞTI

Bu talep menajerler tarafından kabul edildi ve görüşme gerçekleşti. Son transfer döneminde İtalya'dan Roma, Marcos Leonardo'yu transfer etmek için Santos'a resmi teklif yapmıştı. Teklif, iki santrforu aynı anda kaybetmeyi kabul etmeyen Santos Başkanı Andres Rueda tarafından kabul edilmemişti.

GİRİŞİMLER DEVAM EDECEK

Galatasaray'ın Leandro için girişimlerini sürdüreceği ve gelecek için önemli bir yatırım olarak gördükleri ifade ediliyor. 20 yaşında ve 1.76 boyunda olan Marcos Leonardo, Brezilya Milli Takımı alt yaş kategorilerinde toplam 14 kez forma giydi ve 9 gol attı.