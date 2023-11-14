Beşiktaş’ta 8 futbolcuya milli davet: İşte o isimler...

ALMANYA&GALLER STARTI VERİLDİ
A Milli Futbol Takımımız, 18 Kasım Cumartesi günü Berlin'de özel maçta Almanya ve 21 Kasım'da Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile yapacağı maçların hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı.
Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, taktik video/analiz toplantısını takiben sahaya inen milli futbolcular, sağanak altında pas ve taktik çalışması yaptı. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, kampın ilk antrenmanını tribünden takip etti. Ay-Yıldızlılar, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
TÜRK FUTBOLUNUN TEMİZLENMESİNE ENGEL OLUNDU!
Futbol Federasyonu Eski Başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, son günlerde yaşanan hakem tartışmalarında adının geçmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yardımcı, "İki yıl önce futbolu daha adil bir atmosfere kavuşturmaya yönelik çalışmalar kapsamında, hakem meselesine neşter vurulduğunda haksız kamuoyu baskısı sonrası, futbolun temizlenmesine bilinçli-bilinçsiz engel olunmuştur. O dönemde gözden kaçırılan nokta şudur; yeni bir sistem kurma ve Türk futbolunu geliştirme projesi kişilere indirgenmiştir. Bugün o kararlarımıza destek olmayanların bizimle aynı noktaya gelmesi, geç de olsa haklılığımızı teyit etmiştir" dedi.
SÜPER KUPA İÇİN 5 YILLIK TURNUVA PLANIMIZ VAR!
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi dün önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükekşi, "Suudi Arabistan ile 5 yıllık Süper Kupa maçlarını dörtlü bir turnuva olarak düzenleme formatı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu modeli, İtalyanlar ve İspanyollar da kral kupası maçlarıyla yapıyor" diye konuştu. Büyükekşi, "EURO 2032'yi aldık ve tüm şartlarımızın yeterli olduğunu tüm dünya görmüş oldu. 2032 yılında Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile ortak olarak Türkiye'de düzenleyeceğiz" diye konuştu.
ÇALHANOĞLU TARİHE GEÇTİ
Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, İtalya Ligi'nde en fazla gol atan Türk futbolcu ünvan-ı nı ele geçirdi. Inter'de oynayan milli futbolcu, Frosinone maçında penaltıdan fileleri havalandırdı. Serie A'daki gol sayısını 37'ye çıkardı.
SAMSUN'DAN SERT BİLDİRİ
Samsunspor dün hakemlerle ilgili sert bir bildiri yayınladı. Açıklamada: "Hakem hatalarının devam etmesi durumunda, emeklerimizin gölgede bırakılmasına göz yummayacağız" ifadeleri kullanıldı.
FRANCESCO FARIOLI DOLUDİZGİN
Francesco Farioli yönetimindeki Nice, Fransa Ligi'nde 12 hafta sonunda topladığı 26 puanla 2. sırada yer aldı. 12 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Farioli'nin öğrencileri, ligde mağlubiyet yüzü görmedi.
BU KADAR ELEŞTİRİ OLMASIN
Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nın başkanı Memik Yılmaz hakem performansı hakkında, "Herkes masum, herkes verilen kararlarda kendine göre haklı. Hakemleri bu kadar eleştirmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE ZAFER PEŞİNDE
CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Alman ekibi Potsdam ile karşılaşacak. MBS Arena'daki maç saat 21.00'de başlayacak. Sarı-Lacivertliler gruptaki ilk maçını 3-0 kazanmıştı.
ZİRVE NOVAK DJOKOVIC'İN
Sırp tenisçi Novak Djokovic, 2023 yılını dünya sıralamasının zirvesinde kalmayı garantiledi. 36 yaşındaki raket, bu sonuçla 8. kez yıl sonunu zirvede tamamlamayı garantileyerek rekorunu da geliştirmiş oldu.
POTADA ZORLU HAFTA
THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında bugün Fenerbahçe Beko deplasmanda Sırp ekibi Kızılyıldız ile karşılaşacak. 5 galibiyeti bulunan Kanarya'nın maçı 22.45'te başlayacak. Efes ise 21.00'de Monaco'ya konuk olacak.