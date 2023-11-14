Beşiktaş’ta 8 futbolcuya milli davet: İşte o isimler...

Beşiktaş'ta Mert Günok, A Milli Takımın 18 Kasım'da özel maçta karşılaşacağı Almanya ile 21 Kasım'da UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile oynayacağı maçların aday kadrosuna cağrıldı. Demir Ege Tıknaz, Ümit Milli Takımın Slovenya ile yapacağı özel maç ve 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde Alanya'da Norveç ile oynayacağı maçların aday kadrosunda kendisine yer buldu.

Semih Kılıçsoy ise U19 Milli Takımının UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Öte yandan, Colley-Gambiya, Amartey- Gana, Rashica-Kosova, Hadziahmetovic- Bosna Hersek ve Muleka da Demokratik Kongo'dan davet aldılar.





VAR ODASINI BASTI

Brezilya Serie A'da Gremio'nun Corinthians'ı konuk ettiği maçın ilk dakikalarında Bruno Mendez'in kırmızı kart görmesiyle birlikte 10 kişi kalan Corinthians'ta takımın teknik koordinatörü Alessandro Nunes hakemin kararlarına itiraz etmek için VAR odasını bastı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile VAR odasına girmesine müsaade edilmeyen Alessandro Nunes'in, hakemler için "Yazıklar olsun size" ifadesini kullanıldığı belirtildi. Öte yandan iki takımında 10 kişi kaldığı mücadeleyi Corinthians, Romero'nun attığı golle 1-0 kazandı.