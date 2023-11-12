Adana Demirspor - Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor.

Sarı lacivertlilerde hedef; zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılıp yeniden liderlik koltuğuna oturmak. Ev sahibi ise sahasındaki 6 maçlık galibiyet serisini devam ettirmenin peşinde.

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Adana Demirspor : Ertaç, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang.

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Zajc, Szymanski, İrfan, Tadic, Dzeko.



LİGDE 39. RANDEVU



Fenerbahçe ile Yukatel Adana Demirspor, 39. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe, 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 11 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe'nin 76 golüne, Yukatel Adana Demirspor 30 golle yanıt verdi. İki ekip arasındaki son lig maçı 2 Şubat 2023'te Adana'da oynanırken, mücadele 1-1 berabere sona erdi.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI



Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta sahadan mağlubiyet ayrılsa da 11 haftanın tamamında gol buldu. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 31 gol gönderdi. Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, attığı 10 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı yarışında Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.

DIŞ SAHADA GOL YEMEDİ



Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 5 kez mücadele etti. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Pendikspor'u mağlup eden Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda toplam 11 gol kaydetti. Fenerbahçe ayrıca ligde oynadığı 11 maçın 7'sinde de rakiplerine gol izni vermedi.

ADANA DEMİR SAHASINDA ZİRVEDE



Bu sezon iç sahada 6 kez mücadele eden Yukatel Adana Demirspor, tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde topladığı 21 puanın 18'ini evinde alan Adana ekibi, deplasmanda ise galibiyetle tanışamadı. Mavi-lacivertliler sahasında 17 golle, iç sahada Fenerbahçe'nin (20) ardından en golcü ikinci takım olarak yer alıyor.

İSMAİL YÜKSEK CEZALI OSAYI SINIRDA



Trabzonspor ile oynanan lig maçında kırmızı kart gören İsmail Yüksek, Yukatel Adana Demirspor ile oynanacak müsabakada takımını yalnız bırakacak. Ligde 3 sarı kartı bulunan Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, ceza sınırında bulunuyor. Samuel, Yukatel Adana Demir ile oynanacak mücadelede kart görmesi halinde 13. hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE'DE SAKAT ÇOK



Son haftalarda özellikle savunma hattında üst üste sakatlıklar yaşayan Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Serdar Aziz'in yanı sıra Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'ın da tedavileri devam ediyor. Sakatlığını atlatarak bireysel antrenmanlara başlayan Fred maç kadrosunda yer almadı. Kart cezalısı İsmail Yüksek de maçta süre alamayacak.