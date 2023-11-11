Fenerbahçe zaferiyle coşan Trabzonspor evinde Konyaspor’u dev forvetiyle devirdi

ZLATAN GOLÜYLE 3 PUANA Trabzonspor 'u attığı gollerle sırtlayan Njieryalı forvet Paul Onuachu , Konyaspor maçına damga vurdu. Geçen hafta Fenerbahçe ağlarını havalandıran 2.01 boyundaki yıldız, Konya maçında da 59. ve 85. dakikalarda sahneye çıkarak galibiyetin mimarı oldu 29 yaşındaki yıldız özellikle 85. dakikada attığı golle herkese şapka çıkarttı. Enis'in çevirdiği topu, havada topuğuyla çatala yollayan Njieryalı futbolcu, dünyaca ünlü İsveçli santrfor Zlatan İbrahimovic'i hatırlattı. Süper Lig 'de ki 8. maçında 6. golünü kaydeden Onuachu 6 golün 4'ünü iç sahada attı. Tecrübeli futbolcu, ayrıca 4 kez ile Mame Thiam'la birlikte bu sezon en fazla açılış golünü atan futbolcu oldu.





SALDIRIYA UĞRAYAN YUSUF AĞIRLANDI

Bursa Trabzonspor forması giydiği için biber gazlı saldırıya maruz kalan minik taraftar Yusuf Emir Bolat, Başkan Ertuğrul Doğan'ın özel misafiriydi. Gündüz tesislere gidip futbolcularla tanışan genç Yusuf, akşam ise ailesiyle birlikte Konya maçını tribünde izledi.



İLK 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konya maçına geçen haftaki Fenerbahçe maçına göre tek değişiklikle çıktı. Avcı, sarı kart cezalısı olan Eren Elmalı'nın yerine sol bekte Larsen'i ilk 11'de görevlendirdi.



SANİYELİK BİR KARARDI

Maç sonu konuşan Onuachu, "Golle ilgili ne söylebilirim bilmiyorum. Saniyelik bir konu. Top ne ayağıma ne kafama geldi. Bir saniye içinde doğru kararı almak zorundaydım. Kazandığımız için mutluyuz. Umarım devamı gelecektir" diye konuştu.



TRİBÜNDE YER YER BOŞLUK VARDI

Trabzonspor taraftarları maça çok fazla ilgi göstermedi. Fırtına geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 devirdiği için tribünlerin tamamen dolması bekleniyordu. Hafta içinde taraftarlara çağrı yapılmasına karşın statta yer yer boşluklar gözlendi.



ATATÜRK ANILDI

Trabzonspor Kulübü ve taraftarlar 10 Kasım Atatürk'ü anma günü nedeniyle stadyumda çeşitli görseller ve pankartlar açtı. Pankartlarda Atatürk'ün sözlerine yer verirken, Trabzonspor Kulübü de hazırladığı görselle Atatürk'ü andı.



SÜPER LİG'DE REKOR KIRDI

Konyaspor maçında 9 şut çeken Onuachu, bu sezon bir Süper Lig maçında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.