18 yıl sonra yuvaya döndü: Beşiktaş seçime kadar Rıza Çalımbay’a emanet!

Seçime kadar takımnı başına geçeçek teknik direktör arayan yönetim Rıza Çalımbay 'a teklifte bulundu. Teklifi, "Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olduğu her zaman gelirim" sözleriyle kabul eden Çalımbay'ın 4 maçlık süreç için bir ücret de talep etmediği öğrenildi. Çalımbay'lı Beşiktaş, 4 maçlık süreçte ligde Başakşehir, Samsunspor ve Ankaragücü Konferans Ligi'nde ise Club Brugge ile karşılaşacak. Sivasspor'daki ekibiyle birlikte Beşiktaş'a gelen deneyimli teknik adamın 4 maçlık süreci nasıl geçireceği merak konusu. Çalımbay'ın görevde kalıp kalmayacağına yeni gelecek yönetim karar verecek. Ancak göstereceği performans Beşiktaş'taki geleceğini uzatabilir. Kara Kartal'da son olarak 2004-05 sezonunda görev yapan Çalımbay ilk maçına yarın Başakşehir karşısında çıkacak.

Beşiktaş 'ta Teknik Sorumlu Burak Yılmaz Bodo Glimt maçının ardından dün yönetimle görüştü. Genç hoca görüşmede yönetime teşekkür ederek istifasını sundu. İstifayı açıklayan yönetim de "10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır."ifadelerini kullandı.





GİTTİ VE HER ŞEYİ SİLDİ

Beşiktaş'ta UEFA Konferans Ligi'nde önceki gün oynanan Bodo/Glimt maçında taraftarların protesto ettiği teknik sorumlu Burak Yılmaz dün yönetimle görüşerek görevinden ayrıldı. İstifası sonrası "Her şey için teşekkürler" paylaşımında bulunan Yılmaz'dan daha sonra flaş bir hamle geldi. 38 yaşındaki genç hocanın sosyal medya hesaplarından Beşiktaş'a yönelik tüm fotoğrafları kaldırdığı görüldü.

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası Beşiktaş'ın başında 6 maça çıkan genç teknik adam söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşamıştı. Yılmaz yönetiminde ligde İstanbul ile Gaziantep'i yenen Beşiktaş, Galatasaray ve Antalya'ya yenilmişti. Kara Kartal, Konferans Ligi'nde ise Bodo Glimt ile oynadığı maçlardan mağlup ayrılmıştı. Söz konusu müsabakalarda 9 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.