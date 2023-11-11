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18 yıl sonra yuvaya döndü: Beşiktaş seçime kadar Rıza Çalımbay'a emanet!

Burak Yılmaz’ın ayrılığı sonrası yönetimin 4 maçlık teklifini kabul eden Rıza Çalımbay 18 yıl sonra yuvaya döndü. 60 yaşındaki hocanın Siyah-Beyazlı takımdaki geleceği kısa sürede alacağı sonuçlara göre şekillenecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Kasım 2023 Güncelleme 11 Kasım 2023, 07:02
18 yıl sonra yuvaya döndü: Beşiktaş seçime kadar Rıza Çalımbay’a emanet!

Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Burak Yılmaz Bodo Glimt maçının ardından dün yönetimle görüştü. Genç hoca görüşmede yönetime teşekkür ederek istifasını sundu. İstifayı açıklayan yönetim de "10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır."ifadelerini kullandı.

Seçime kadar takımnı başına geçeçek teknik direktör arayan yönetim Rıza Çalımbay'a teklifte bulundu. Teklifi, "Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olduğu her zaman gelirim" sözleriyle kabul eden Çalımbay'ın 4 maçlık süreç için bir ücret de talep etmediği öğrenildi. Çalımbay'lı Beşiktaş, 4 maçlık süreçte ligde Başakşehir, Samsunspor ve Ankaragücü Konferans Ligi'nde ise Club Brugge ile karşılaşacak. Sivasspor'daki ekibiyle birlikte Beşiktaş'a gelen deneyimli teknik adamın 4 maçlık süreci nasıl geçireceği merak konusu. Çalımbay'ın görevde kalıp kalmayacağına yeni gelecek yönetim karar verecek. Ancak göstereceği performans Beşiktaş'taki geleceğini uzatabilir. Kara Kartal'da son olarak 2004-05 sezonunda görev yapan Çalımbay ilk maçına yarın Başakşehir karşısında çıkacak.



GİTTİ VE HER ŞEYİ SİLDİ
Beşiktaş'ta UEFA Konferans Ligi'nde önceki gün oynanan Bodo/Glimt maçında taraftarların protesto ettiği teknik sorumlu Burak Yılmaz dün yönetimle görüşerek görevinden ayrıldı. İstifası sonrası "Her şey için teşekkürler" paylaşımında bulunan Yılmaz'dan daha sonra flaş bir hamle geldi. 38 yaşındaki genç hocanın sosyal medya hesaplarından Beşiktaş'a yönelik tüm fotoğrafları kaldırdığı görüldü.

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası Beşiktaş'ın başında 6 maça çıkan genç teknik adam söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşamıştı. Yılmaz yönetiminde ligde İstanbul ile Gaziantep'i yenen Beşiktaş, Galatasaray ve Antalya'ya yenilmişti. Kara Kartal, Konferans Ligi'nde ise Bodo Glimt ile oynadığı maçlardan mağlup ayrılmıştı. Söz konusu müsabakalarda 9 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.



6 MAÇTA GÖREV ALDI
Beşiktaş'ın başında 6 mücadeleye çıkan 38 yaşındaki Yılmaz, söz konusu maçlarda 2 galibiyet 4 yenilgi aldı.

TARAFTAR ÇOK ELEŞTİRDİ
Burak Yılmaz oynattığı oyunla taraftarların tepkisini çekti. Siyah-Beyazlılar, Yılmaz yönetiminde kolay gol yiyen bir görüntü çizdi.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, milli takıma çağrılması nedeniyle yarın oynanacak Başakşehir maçının kadrosunda yer almayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de oynanması planlanan müsabaka, UEFA'nın kararı doğrultusunda 12 Kasım Pazar günü (yarın) oynanacaktır. Bugün ülkesine giderek milli takım kampına katılacak Rashica Başakşehir ile oynanacak müsabakanın kadrosunda yer alamayacaktır" ifadeleri kullanıldı.



KARTAL'A ÇİFTE ŞOK
Beşiktaş'ta Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar ile tecrübeli golcüsü Cenk Tosun'un sakatlandığını duyurdu. UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynanan maçtan önce ısınma esnasında sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Aboubakar'ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Cenk Tosun'un ise sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem belirlendiği ifade edildi. İki oyuncunun da hemen tedavisine başlandığı belirtildi.

İki ismin yetişememesi durumunda Başakşehir maçında forvette Muleka görev yapacak.

İŞİMİZ KOLAY DEĞİL
Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İşimiz kolay değil ama futbolculara güveniyorum" dedi.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın sahasında Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Yardımcı antrenör Hari Vukas'ın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Bodo maçına ilk on birde başlayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

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