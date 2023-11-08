Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi seçim için kararını verdi!

TÜM YOLLAR YALÇIN'A ÇIKIYOR Beşiktaş 'ta Ahmet Nur Çebi 'nin aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler yeni başkan adaylarına çevrildi. Aday olması muhtemel isimlerden olan Emre Kocadağ'ın teknik direktörlük için Sergen Yalçın 'ı düşündüğü bildirildi. Kocadağ'ın ünlü hoca ile çalışmayı çok istediği, eğer başkan seçilirse hemen Sergen Yalçın'a teklif götüreceği belirtildi. Sergen Yalçın'ın da yeniden Beşiktaş'ı çalıştırmayı çok istediği öğrenildi.

GİRERSEM KENDİM ADAY OLURUM

Serdar Adalı seçim süreci ile ilgili yaptığı açıklamada "Hiç kimsenin yönetiminde değilim. Girersem kendim aday olup gireceğim. İstişare ediyoruz, çalışıyoruz. Rakiplerimizle makasın açılmasına engel olacak projelere, paraya ve vizyona ihtiyacı var" dedi.



PALAVRA ATMAYIN DÜRÜST OLUN

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamada "Kim aday olursa olsun, birbirlerine nazik olsunlar. Kaybeden yarın diğerine 'Başkanım' demek zorunda kalacak. Palavra atmayın, dürüst olun. Beşiktaş Genel Kurulu en doğrusunu yapacaktır. Kendisini onlara teslim edin. Aday olacaksanız şimdi aday olun. Seçimden bir ay sonra kapı kapı gezmeyin. Katılımın yüksek olması lazım. Biz büyük camiayız, sadece bunu zaman zaman gösteremiyoruz. Lütfen, rica ediyorum katılım yüksek olsun. Yeni gelen, kendinden gelen önceki yönetimi denetlemeli" ifadelerini kullandı.