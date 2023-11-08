Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi seçim için kararını verdi!

TÜM YOLLAR YALÇIN'A ÇIKIYOR
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler yeni başkan adaylarına çevrildi. Aday olması muhtemel isimlerden olan Emre Kocadağ'ın teknik direktörlük için Sergen Yalçın'ı düşündüğü bildirildi. Kocadağ'ın ünlü hoca ile çalışmayı çok istediği, eğer başkan seçilirse hemen Sergen Yalçın'a teklif götüreceği belirtildi. Sergen Yalçın'ın da yeniden Beşiktaş'ı çalıştırmayı çok istediği öğrenildi.
SICAK BAKIYOR
Beşiktaş'ın başında lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli hocanın da yeniden Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.
GİRERSEM KENDİM ADAY OLURUM
Serdar Adalı seçim süreci ile ilgili yaptığı açıklamada "Hiç kimsenin yönetiminde değilim. Girersem kendim aday olup gireceğim. İstişare ediyoruz, çalışıyoruz. Rakiplerimizle makasın açılmasına engel olacak projelere, paraya ve vizyona ihtiyacı var" dedi.
PALAVRA ATMAYIN DÜRÜST OLUN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamada "Kim aday olursa olsun, birbirlerine nazik olsunlar. Kaybeden yarın diğerine 'Başkanım' demek zorunda kalacak. Palavra atmayın, dürüst olun. Beşiktaş Genel Kurulu en doğrusunu yapacaktır. Kendisini onlara teslim edin. Aday olacaksanız şimdi aday olun. Seçimden bir ay sonra kapı kapı gezmeyin. Katılımın yüksek olması lazım. Biz büyük camiayız, sadece bunu zaman zaman gösteremiyoruz. Lütfen, rica ediyorum katılım yüksek olsun. Yeni gelen, kendinden gelen önceki yönetimi denetlemeli" ifadelerini kullandı.
AVRUPA MESAİSİ SÜRÜYOR
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Kara Kartal bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını noktalayacak.
ABOU'YA MİLLİ DAVET
Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar ülkesinin Mauritius ve Libya ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrıldı. 31 yaşındaki yıldız geçirdiği hastalık nedeniyle son 2 Süper Lig maçında forma giymemişti.