Aday olup olmayacağını hala bildirmeyen Ahmet Nur Çebi, okul açılışında açıklamalarda bulundu

Çebi,"Beşiktaş olarak sadece bir spor kulübü değiliz. Biz, içerisinde duygular, geçmiş, hayat ve gelecekleri düşünen insanlarla kaynaşan bir toplumuz, bir kuruluşuz. Beşiktaşlı olmaktan ve bu kulübe başkanlık yapmış olmaktan son derece gurur ve onur duyuyorum. Özellikle buraya gelmiş ve görev yapmakta olan öğretmenlerimize bir çift lafım var. Bu gençlerin sağlığı sizlere emanet. Onların psikolojisini, kafalarını sağlıklı hale getirmek. Allah bir daha yaşatmasın. Beşiktaş her yerde olmaya devam edecektir." dedi.