Aday olup olmayacağını hala bildirmeyen Ahmet Nur Çebi, okul açılışında açıklamalarda bulundu

Beşiktaş'ta 3 Aralık'taki seçimde aday olup olmayacağı hala belirsizliğini koruyan mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, Adıyaman'ın Besni ilçesinde kulüp tarafından yaptırılan Beşiktaş İlkokulu'nun açılışında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ta 3 Aralık'taki seçimde aday olup olmayacağı hala belirsizliğini koruyan mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, Adıyaman'ın Besni ilçesinde kulüp tarafından yaptırılan Beşiktaş İlkokulu'nun açılışında açıklamalarda bulundu.
Çebi,"Beşiktaş olarak sadece bir spor kulübü değiliz. Biz, içerisinde duygular, geçmiş, hayat ve gelecekleri düşünen insanlarla kaynaşan bir toplumuz, bir kuruluşuz. Beşiktaşlı olmaktan ve bu kulübe başkanlık yapmış olmaktan son derece gurur ve onur duyuyorum. Özellikle buraya gelmiş ve görev yapmakta olan öğretmenlerimize bir çift lafım var. Bu gençlerin sağlığı sizlere emanet. Onların psikolojisini, kafalarını sağlıklı hale getirmek. Allah bir daha yaşatmasın. Beşiktaş her yerde olmaya devam edecektir." dedi.
ÇEBİ ÇANTA DAĞITTI
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Adıyaman Besni'de yapamı tamamlanan ilkokulun açılışında öğrencilere sırt çantası dağıttığı görüntüler objektiflere bu şekilde yansıdı.