İlk devrede bileğini büken yok: Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig’deki performansıyla parmak ısırttı

Geçen sezon 23. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, bu sezon da aynı parolayla mücadelesine devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren Cimbom'un, Süper Lig'de oynadığı maçların ilk yarılarındaki performansı parmak ısırttı.

Geride kalan 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik elde eden ve hiç yenilgi almayan Cimbom, rakip filelere 19 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Aslan'ın söz konusu 10 maçın ilk yarılarında rakiplerine gol izni vermediği görülüyor. G.Saray, bu sezon Kayseri, Trabzon, Gaziantep FK, İstanbul, Antalya ve Rize maçlarını gol yemeden bitirdi. Sarı- Kırmızılılar, geride bıraktığımız sezona bakıldığında 28 maçta ilk yarılarda 10 gol yemişti. Okan Buruk ve öğrencileri geçen sezonun son 6 maçı da dahil edildiğinde, ligdeki son 16 karşılaşmasında ilk yarıları hiç yenik kapatmadı.