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Abdulkerim'e hücum: Avrupa kulüpleri Galatasaray'ın milli duvarı için düğmeye bastı

Konya’da patlama yapıp, Galatasaray ve A Milli Takım’da değişilmez isimlerden biri haline gelen Abdülkerim Bardakcı, Avrupa kulüplerinin transferde yakın radarına girdi. Ocak ayında teklif gelmesi beklenen Bardakcı’nın menajerinin telefonlarının susmadığı, birçok kulübün oyuncunun transfer şartlarını sorduğu ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Kasım 2023 Güncelleme 01 Kasım 2023, 07:00
Abdulkerim’e hücum: Avrupa kulüpleri Galatasaray’ın milli duvarı için düğmeye bastı

Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, başarılı performansıyla göz kamaştırıyor. Sarı-Kırmızılı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United ve Bayern Münih maçları sonrası Avrupa kulüplerinin daha çok dikkatini çekti.

TELEFONLARI SUSMUYOR
29 yaşındaki stoperi Avrupa'nın birçok önde gelen kulübünün yakın takibe aldığı belirlendi. Konyaspor'daki performansıyla parlayan ve Galatasaray'a geldikten sonra A Milli Takım'da da değişilmez isimlerden biri olan Bardakcı'nın menajerinin birçok temsilci ve kulüp yetkilisi tarafından arandığı öğrenildi. Ocak ayında Sarı-Kırmızılı ekibin stoperi için Galatasaray'a transfer teklifi gelmesinin sürpriz olmadığı ve Bardakcı için menajerine transfer koşullarının da sorulduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU
Stoper dışında zaman zaman sol bekte de kullanılan 1.85 boyundaki futbolcu, ihtiyaca göre ön liberoda da görev alabiliyor. 2022'den bu yana Cimbom'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar sürüyor. Ayrıca Galatasaray, sözleşmeyi 1 yıl daha uzatma opsiyonuna sahip. Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 19 maça çıkan deneyimli stoper, takımına 2 de gol katkısı sağlamayı başardı.

DEĞERİNİ KATLADI
Türkiye Milli Takımı'nda 4 maçta 1 gol atan Abdülkerim Bardakcı, 7.5 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmış durumda.

KASIMPAŞA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak Kasımpaşa maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu. Dün itibarıyla satışa çıkan biletlerin, 500 TL ile 7500 TL arasında değiştiği bildirildi.

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