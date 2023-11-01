Abdulkerim’e hücum: Avrupa kulüpleri Galatasaray’ın milli duvarı için düğmeye bastı

Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, başarılı performansıyla göz kamaştırıyor. Sarı-Kırmızılı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United ve Bayern Münih maçları sonrası Avrupa kulüplerinin daha çok dikkatini çekti.

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29 yaşındaki stoperi Avrupa'nın birçok önde gelen kulübünün yakın takibe aldığı belirlendi. Konyaspor'daki performansıyla parlayan ve Galatasaray'a geldikten sonra A Milli Takım'da da değişilmez isimlerden biri olan Bardakcı'nın menajerinin birçok temsilci ve kulüp yetkilisi tarafından arandığı öğrenildi. Ocak ayında Sarı-Kırmızılı ekibin stoperi için Galatasaray'a transfer teklifi gelmesinin sürpriz olmadığı ve Bardakcı için menajerine transfer koşullarının da sorulduğu gelen haberler arasında yer alıyor.