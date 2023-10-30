Engelleri tek tek aşıyor: Galatasaray hem lig hem de Avrupa’da çarpıcı bir istatistiğe imza attı

TARİHE GEÇEN PERFORMANS

Geçen sezon Galatasaray'a 23. şampiyonluğunu tattıran Okan Buruk, bu sezon da başarılı performansıyla dikkatleri üstüne çekiyor. Süper Lig tarihinde bir takımın başında 80.4 ile en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan isim olan Buruk, Cimbom ile şu ana kadar 58 karşılaşmada 45 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 da yenilgi yaşadı.

Aslan'ın hocası, bu maçlarda 2.45 ortalama tutturdu. Bu oran daha önce Başakşehir, Rize, Akhisar, Göztepe, Sivas, Gaziantep ve Elazığspor'ı çalıştıran Okan Buruk'un kendi kariyerindeki en yüksek ortalama olarak göze çarpıyor. Öte yandan 1-0'lık Çaykur Rizespor maçıyla 9 galibiyet ve 1 beraberlikle 28 puana ulaşan Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapmış durumda.