Engelleri tek tek aşıyor: Galatasaray hem lig hem de Avrupa’da çarpıcı bir istatistiğe imza attı

Trendyol Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray, bu galibiyetle birlikte ilginç bir istatistiğe de imza atmış oldu. Cimbom'un Süper Lig ve Avrupa'da aldığı tek farklı galibiyet sayısı dikkati çekiyor.
Trendyol Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray, bu galibiyetle birlikte ilginç bir istatistiğe de imza atmış oldu. Cimbom'un Süper Lig ve Avrupa'da aldığı tek farklı galibiyet sayısı dikkati çekiyor.
13 MAÇI TEK FARKLI GALİP BİTİRDİ
Bu sezon 19 maça çıkan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 16 galibiyet elde etti. Bu galibiyetlerin 13'ünün tek farklı kazanıldığı görülüyor. Geçen sezon 28 kez sahadan zaferle ayrılan Cimbom, söz konusu maçların 18'inde tek farklı gülmüştü. İki sezonun toplamında ise lig ve Avrupa'daki 44 maçın 31'inin tek farklı galibiyetle bittiği göze çarpıyor. Bu da maçların yüzde 70'nin tek farklı zafer ile bitirildiği anlamına geliyor.
6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Cimbom, ligde bu sezon 10 maçın 6'sında gol yemedi. 19 gol atan Sarı-Kırmızılılar, 5 gol yedi. Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde ise elemeler dahil edildiğinde 5 maçta tek farklı kazandı. A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele eden G.Saray, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle grupta 4 puanla 2. sırada.
TARİHE GEÇEN PERFORMANS
Geçen sezon Galatasaray'a 23. şampiyonluğunu tattıran Okan Buruk, bu sezon da başarılı performansıyla dikkatleri üstüne çekiyor. Süper Lig tarihinde bir takımın başında 80.4 ile en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan isim olan Buruk, Cimbom ile şu ana kadar 58 karşılaşmada 45 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 da yenilgi yaşadı.
Aslan'ın hocası, bu maçlarda 2.45 ortalama tutturdu. Bu oran daha önce Başakşehir, Rize, Akhisar, Göztepe, Sivas, Gaziantep ve Elazığspor'ı çalıştıran Okan Buruk'un kendi kariyerindeki en yüksek ortalama olarak göze çarpıyor. Öte yandan 1-0'lık Çaykur Rizespor maçıyla 9 galibiyet ve 1 beraberlikle 28 puana ulaşan Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapmış durumda.
DERBİLERİN HOCASI BURUK
Geçen sezon derbilerde sadece Beşiktaş'a karşı yenilgi yaşayan Okan Buruk, bu sezon şu ana kadar Trabzonspor ve Beşiktaş'a karşı galibiyet elde etti.
WANDA NARA: LÖSEMİYİM
Mauro Icardi'nin hayat arkadaşı Wanda Nara, yaz aylarında yaşadığı sağlık sorunu hakkında konuştu. Instagram'dan gelen soruyu yanıtlayan Nara, "Lösemiyim. İlk başlarda 'şu hastalığım var' diyordum. Sonra 'şu hastalık' diyebildim. Şimdi onu adıyla çağırıyorum" ifadelerini kullandı.