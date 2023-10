Beşiktaş - Gaziantep maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Zaynutdinov, Salih, Gedson, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Cenk Tosun



Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, Djilobodji, N'Koulou, Junior Morais, Furkan, Maxim, Riascos, Gradel, Dragus







MAZLUM GAZZELİLERE PANKARTLI DESTEK

Beşiktaş taraftarı Gazze'deki İsrail zulmüne de kayıtsız kalmadı. Tüpraş Stadyumu'nda "You never walk alone" yani "Asla yalnız yürümeyeceksin Gazze" pankartı açıldı.



BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK



Öte yandan siyah-beyazlılarda Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşma öncesi sakat futbolcuların çokluğu dikkati çekiyor. Kaleci Mert Günok, kırmızı kart cezası nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet edecek. Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Omar Colley, Arthur Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl'ün ise sakatlıkları bulunuyor. Sakatlığını atlatan Salih Uçan ise Gaziantep FK karşısında forma giyebilecek. Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç ise uzun süreli sakatlıkları gerekçesi ile kadroda yer alamayacak.

Gaziantep FK maçı öncesinde stopersiz kalan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın Gaziantep karşısında Necip Uysal'ın yanında kimi oynatacağı henüz belli değil. Akla gelen ilk iki futbolcu ise Necip Uysal gibi birçok bölgede görev alan Onur Bulut ve Bakhtiyor Zaynutdinov. Ancak stoperlerin tamamının sakat olduğu gibi, sol bekler Masuaku ve Umut da sakat. Bu durumda da Onur ve Bakhtiyor'dan bir stoper diğeri sol bekte oynayacak gibi duruyor. Burak Yılmaz'ın defansa koyacağı tek net isim Necip Uysal olacak. Beşiktaş'ta Mert Günok da kırmızı kart cezalası olduğu için kalede Ersin görev yapacak.