Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son haftalarda yaşadığı düşüşle zirveden uzak kalan Beşiktaş sahasında Gaziantep'i konuk ediyor.
Birçok eksiği bulunan siyah beyazlılarda hedef kazanarak zirveyle puan farkını açmamak... Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde.
Beşiktaş - Gaziantep maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Zaynutdinov, Salih, Gedson, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Cenk Tosun
Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, Djilobodji, N'Koulou, Junior Morais, Furkan, Maxim, Riascos, Gradel, Dragus
MAZLUM GAZZELİLERE PANKARTLI DESTEK
Beşiktaş taraftarı Gazze'deki İsrail zulmüne de kayıtsız kalmadı. Tüpraş Stadyumu'nda "You never walk alone" yani "Asla yalnız yürümeyeceksin Gazze" pankartı açıldı.
BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK
Öte yandan siyah-beyazlılarda Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşma öncesi sakat futbolcuların çokluğu dikkati çekiyor. Kaleci Mert Günok, kırmızı kart cezası nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet edecek. Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Omar Colley, Arthur Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl'ün ise sakatlıkları bulunuyor. Sakatlığını atlatan Salih Uçan ise Gaziantep FK karşısında forma giyebilecek. Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç ise uzun süreli sakatlıkları gerekçesi ile kadroda yer alamayacak.
Gaziantep FK maçı öncesinde stopersiz kalan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın Gaziantep karşısında Necip Uysal'ın yanında kimi oynatacağı henüz belli değil. Akla gelen ilk iki futbolcu ise Necip Uysal gibi birçok bölgede görev alan Onur Bulut ve Bakhtiyor Zaynutdinov. Ancak stoperlerin tamamının sakat olduğu gibi, sol bekler Masuaku ve Umut da sakat. Bu durumda da Onur ve Bakhtiyor'dan bir stoper diğeri sol bekte oynayacak gibi duruyor. Burak Yılmaz'ın defansa koyacağı tek net isim Necip Uysal olacak. Beşiktaş'ta Mert Günok da kırmızı kart cezalası olduğu için kalede Ersin görev yapacak.
GAZİANTEP FK İLE 9. RANDEVU
Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de bugün 9. kez karşı karşıya gelecek. Siyahbeyazlı ekip, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 8 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı. Söz konusu maçların 2'sini Gaziantep FK kazanırken, 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.
RACHID GHEZZAL 10 NUMARADA
Burak Yılmaz, takımını taktik idmanıyla hazırlıyor. Teknik ekibin antrenmanlarda Ghezzal'ı 10 numarada denediği bildirildi. İdmanda Milot Rashica sağ, Muleka sol kanatta oynatıldı. 10 numara oynama özelliği de olan Ghezzal, daha önce de bu pozisyonda görev yapmıştı. Teknik ekibin, Rashica ve Ghezzal'ı aynı anda oynatmak için plan yaptığı bildirildi.