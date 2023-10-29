Fatih Karagümrük - Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

Bordo mavililerde hedef; Abdullah Avcı ile yakaladıkları çıkışı sürdürmek. Ev sahibi ise zorlu rakibini eli boş göndermek istiyor.

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



F. Karagümrük : Emre Bilgin, Nazım Sangare, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Can Keleş, Feghouli, Eysseric, Güven Yalçın.

Trabzonspor : Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Mehmet Can, Berat, Mendy, Abdülkadir, Fountas, Visca, Onuachu.

9. RANDEVU



İki ekip, bugüne kadar Süper Lig'de 8 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor, aldığı 6 galibiyetle rakibine üstünlük kurdu. Taraflar 1 maçtan beraberlikle ayrılırken 1 müsabakada ise Fatih Karagümrük galibiyet sağladı.

KARAGÜMRÜK'ÜN TEK GALİBİYETİ GEÇEN SEZON



Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçların her ikisi de 4-1'lik skorla sonuçlandı. 28 Aralık 2022'de oynanan karşılaşmayı 4-1 kazanan Karagümrük, rakibine karşı tek lig galibiyetini de bu maçta aldı. 22 Mayıs 2023'te Trabzon'da oynanan müsabakada ise bu kez bordo-mavililer, İstanbul ekibini 4-1'lik skorla mağlup etti.



GOLLERİN TAMAMI FARKLI FUTBOLCULARDAN



Fatih Karagümrük, bu sezon oynadığı 9 lig maçında 9 kez gol sevinci yaşadı. İstanbul ekibinin bulduğu gollerin tamamı farklı futbolculardan geldi. Karagümrük'te geride kalan haftalarda Ryan Mendes, Nazım Sangare, Güven Yalçın, Marcus Rohden, Serdar Dursun, Stefano Sturaro, Valentin Eysseric ve Federico Ceccherini, rakip ağları sarsan 8 futbolcu oldu. Gollerden biri ise ligin ikinci haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan mücadelede Başakşehir kalecisi Muhammet Şengezer'in kendi ağlarını sarsmasıyla geldi.

ÜST ÜSTE 2 GALİBİYETİ BULUNMUYOR



Karagümrük ekibi, Teknik Direktör Alparslan Erdem yönetiminde çıktığı müsabakalarda üst üste 2 galibiyet alamadı. Ligde son olarak geçen hafta Adana Demirspor'u mağlup eden kırmızı-siyahlılar, Trabzonspor'u da yenerek bu anlamda bir ilki başarmak istiyor.

TRABZONSPOR ÇIKIŞ YAKALAMAK İSTİYOR



Lige Teknik Direktör Nenad Bjelica ile başlayan bordo-mavililer, Hırvat çalıştırıcı ile 8 haftada 4 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Ligin 8. haftasında Adana Demirspor'a mağlup olunmasının ardından Bjelica ile yollarını ayıran Trabzonspor, eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile yeniden anlaştı. Avcı'nın ikinci dönemindeki ilk maçında evinde Alanyaspor'u mağlup eden bordo-mavililer, bu maçı da alarak 2'de 2 yapmak istiyor.

SHUKUROV İLE EREN ELMALI KART SINIRINDA



Zorlu mücadele öncesi iki ekipte de kart cezalısı futbolcu bulunmuyor. İstanbul ekibinde 3 sarı kartı bulunan Özbek futbolcu Otabek Shukurov, Trabzonspor'da ise 3 kez sarı kart gören Eren Elmalı ceza sınırında yer aldı.