Galatasaray’ın bu sezon başka takımlara kiralık gönderilen futbolcuların düşük formu gözden kaçmıyor

Cimbom'da bu sezon başka takımlara kiralık gönderilen futbolcuların düşük formu gözden kaçmıyor. Opsiyonlu gönderilen Nicolo Zaniolo, İngiliz ekibi Aston Villa'da 10 maçta 6 kez 11'de oynadı ve skora katkı yapamadı.
Cimbom'da bu sezon başka takımlara kiralık gönderilen futbolcuların düşük formu gözden kaçmıyor. Opsiyonlu gönderilen Nicolo Zaniolo, İngiliz ekibi Aston Villa'da 10 maçta 6 kez 11'de oynadı ve skora katkı yapamadı.
Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün, 4 kez 11'de oynarken 2 asist üretti. Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu 4 maçta skor üretemedi. Konya'da 9 maçta hiçbir skor katkısı veremeyen Cicaldau ile Basel'e opsiyonsuz kiralanan ve 5 maçta 1 gol atan Yusuf Demir de beklentiyi karşılayamadı.
Ayrıca Westerlo'ya gönderilen Emin Bayram da ne gol ne de asist üretemedi.
DAVA YAKINDA KAPANIR
Nicolo Zaniolo'nun avukatları "Zaniolo'nun futbol maçlarına bahis oynadığına dair hiçbir kanıt yok. Arada yasadışı platformlarda poker ve blackjack oynadığını kabul etse de hiçbir zaman tehdit vb. bir durumla karşılaşmadı. Davanın yakında kapanacağından eminiz" ifadelerini kullandı.
KADIKÖY'DE BİLE OYNARIZ
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı hakkında flaş ifadeler kullandı. Öztürk, "Süper Kupa maçını Kadıköy'de bile oynarız. Neden başka ülkenin insanlarıyla uğraşalım? TFF bu yanlışı düzeltsin. Cumhurbaşkanımız konuya el atmalı. Fenerbahçe ile kısa bir süre sonra oynamak sorun değil. Maçtan 24 saat geçer, biz alemin kralıyla da oynarız. Cumhurbaşkanımız da gelip kazanan takıma kupasını orada verebilir" dedi.
RİVA'YA SÜRPİZ ZİYARET
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün Riva'ya giderek TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü. Özbek'in TFF'den önceki gün yapılan açıklama nedeniyle böyle bir adım attığı öğrenildi. Taraflardan görüşme sonrası herhangi bir açıklama gelmedi.
SOL BEKTE YİNE DEĞİŞİM
Aslan'da Rizespor maçı öncesi Okan Buruk, ilk 11'de iki değişiklik planlıyor. Bayern Münih'e karşı sol bekte oynayan Kazımcan Karataş'ın yerine Angelino'nun görev alması bekleniyor. Buruk'un yedek futbolcuların formsuzluğu nedeniyle başka bir değişime gitmeyi planlamadığı öğrenildi.
RİZE'DE ZORLU KAPIŞMA
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda 19.00'da başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Cimbom, topladığı 25 puanla lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde haftaya 2. sırada girdi. 14 puana sahip olan Rizespor da averajla 8. sırada bulunuyor. Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Cimbom, son yenilgisini geçen sezon 32. haftada Beşiktaş karşısında almıştı. Okan Buruk ve öğrencileri bugün kazanırsa ligde üst üste 9. maçından zaferle ayrılmış olacak.
İSTANBUL DERBİSİ PAŞA'NIN
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk eden Kasımpaşa rakibini 3-1 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mamadou Fall, 56'da Aytaç Kara ve 72'de Ngoy kaydetti. İstanbul'un tek sayısı ise 76'da Emir'den geldi. Kasımpaşa bu sonuçla puanını 18 yaparken, İstanbul ise 5 puanda kaldı.
KAYSERİ FOBİSİNİ YENDİ
Trendyol Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 yenen Kayserispor bu sezonki ilk deplasman galibiyetini aldı. Konuk takıma 3 puan getiren golleri 33'te Burak (k.k) ve 47'de Boa Morte'den geldi. Hatay'ın tek sayısını penaltıdan Dadashov kaydetti. Kayseri puanını 16'ya çıkarırken ev sahibi 14 puanda kaldı.
FENERBAHÇE BAYERN'I DEVİRDİ
THY EuroLeague'in 5. hafta maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'i 76-67 mağlup etti. Karşılıklı sayılarla geçen ilk çeyreği Bayern 20-19 önde geçerken soyunma odasına önde giden taraf ise 41-38'lik skor ile temsilcimiz oldu. Final periyoduna da 55-48 üstün giren Sarı-Lacivertliler büyük çekişmenin yaşandığı son çeyreğin son bölümünü daha akıllı oynayan temsilcimiz salondan galip ayrılan taraf oldu.
ANKARA'DA ATÇILIK ŞÖLENİ
Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız hafta sonunda 75. Yıl Ankara Hipodromu birbirinden önemli mücadelelere ev sahipliği yapacak. 2023 yılının son G1 yarışları niteliğindeki Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları bugün yapılacak. 3+yaşlı safkan İngiliz atlarının zafer için piste çıkacağı Cumhurbaşkanlığı Koşusu, saat 16.00'da 2400 mesafe çim pistinde gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Koşusu, 3+yaşlı safkan Arap atlarına mahsus olarak saat 16.30'da 1600 metre mesafe çim pistte gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Koşusu'nda yaklaşık 4 milyon, Cumhurbaşkanlığı'nda ise yaklaşık 3 milyon lira para ödülü dağıtılacak.
URFA'DA KAZANAN ÇIKMADI
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Şanlıurfaspor sahasında konuk ettiği Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin 85. dakikasında Giresunspor kalecisi Erkan'ın ceza sahası içinde Mehmet'e müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Feridun Daldaş, penaltıyı iptal etti.
KONYA'DA KELEŞ DÖNEMİ
Trendyol Süper Lig takımlarından Konyaspor, teknik direktörlük görevine Hakan Keleş'in getirildiğini duyurdu. Sezon sonuna kadar göreve getirilen Keleş'e başarılar dilendi.
TÜRKİYE'DEN ADAYLIK BAŞVURUSU
Türkiye Hentbol Federasyonu 2026 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için başvuru yaptı. Şampiyonanın ev sahibi 27 Ocak 2024'teki toplantı ile belli olacak.
ELİMİZ BOŞ DÖNMEK İSTEMİYORUZ
Gaziantep Futbol Kulübü'nün Rumen forveti Denis Dragus,"Beşiktaş maçı herkesin bildiği gibi gerçekten bizim için zor bir maç olacak. Biz oraya gidip de elimiz boş dönmek istemiyoruz"ifadelerini kullandı.
DAİRELER TESLİM EDİLDİ
2017'de Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularına ev hediye edeceğini açıklayan Ağaoğlu Şirketler Grubu, Ağaoğlu Çekmeköy Park projesindeki 14 evin anahtar ve tapularını futbolculara teslim etti.
LİGDE 2 MAÇ DAHA VAR
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün 2 maç daha oynanacak. Saat 16.00'da Alanyaspor sahasında Sivasspor'u konuk ederken, 19.00'da ise Adana Demirspor sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.