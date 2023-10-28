Galatasaray’ın bu sezon başka takımlara kiralık gönderilen futbolcuların düşük formu gözden kaçmıyor

İSTANBUL DERBİSİ PAŞA'NIN Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk eden Kasımpaşa rakibini 3-1 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mamadou Fall, 56'da Aytaç Kara ve 72'de Ngoy kaydetti. İstanbul'un tek sayısı ise 76'da Emir'den geldi. Kasımpaşa bu sonuçla puanını 18 yaparken, İstanbul ise 5 puanda kaldı.

FENERBAHÇE BAYERN'I DEVİRDİ THY EuroLeague'in 5. hafta maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih 'i 76-67 mağlup etti. Karşılıklı sayılarla geçen ilk çeyreği Bayern 20-19 önde geçerken soyunma odasına önde giden taraf ise 41-38'lik skor ile temsilcimiz oldu. Final periyoduna da 55-48 üstün giren Sarı-Lacivertliler büyük çekişmenin yaşandığı son çeyreğin son bölümünü daha akıllı oynayan temsilcimiz salondan galip ayrılan taraf oldu.





ANKARA'DA ATÇILIK ŞÖLENİ

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız hafta sonunda 75. Yıl Ankara Hipodromu birbirinden önemli mücadelelere ev sahipliği yapacak. 2023 yılının son G1 yarışları niteliğindeki Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları bugün yapılacak. 3+yaşlı safkan İngiliz atlarının zafer için piste çıkacağı Cumhurbaşkanlığı Koşusu, saat 16.00'da 2400 mesafe çim pistinde gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Koşusu, 3+yaşlı safkan Arap atlarına mahsus olarak saat 16.30'da 1600 metre mesafe çim pistte gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Koşusu'nda yaklaşık 4 milyon, Cumhurbaşkanlığı'nda ise yaklaşık 3 milyon lira para ödülü dağıtılacak.



URFA'DA KAZANAN ÇIKMADI

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Şanlıurfaspor sahasında konuk ettiği Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin 85. dakikasında Giresunspor kalecisi Erkan'ın ceza sahası içinde Mehmet'e müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Feridun Daldaş, penaltıyı iptal etti.

KONYA'DA KELEŞ DÖNEMİ

Trendyol Süper Lig takımlarından Konyaspor, teknik direktörlük görevine Hakan Keleş'in getirildiğini duyurdu. Sezon sonuna kadar göreve getirilen Keleş'e başarılar dilendi.



TÜRKİYE'DEN ADAYLIK BAŞVURUSU

Türkiye Hentbol Federasyonu 2026 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için başvuru yaptı. Şampiyonanın ev sahibi 27 Ocak 2024'teki toplantı ile belli olacak.



ELİMİZ BOŞ DÖNMEK İSTEMİYORUZ

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Rumen forveti Denis Dragus,"Beşiktaş maçı herkesin bildiği gibi gerçekten bizim için zor bir maç olacak. Biz oraya gidip de elimiz boş dönmek istemiyoruz"ifadelerini kullandı.

DAİRELER TESLİM EDİLDİ

2017'de Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularına ev hediye edeceğini açıklayan Ağaoğlu Şirketler Grubu, Ağaoğlu Çekmeköy Park projesindeki 14 evin anahtar ve tapularını futbolculara teslim etti.



LİGDE 2 MAÇ DAHA VAR

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün 2 maç daha oynanacak. Saat 16.00'da Alanyaspor sahasında Sivasspor'u konuk ederken, 19.00'da ise Adana Demirspor sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.