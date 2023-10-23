Fenerbahçe Hatay’ı da devirdi galibiyet serisini 17 maça yükseltti! Szymanski geceye damga vurdu

Nijeryalı yıldız sert bir vuruşla farkı 2'ye çıkartan golü attı: 2-0... Ön alanda müthiş bir baskı kuran Fener, 39'da 3. golü buldu. Fred'in pasında Dzeko plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-0... Hatayspor 2. yarıya hızlı başladı. 46'da Dadashov'un kale önünden vuruşunu Livakovic muhteşem çıkardı. 55'te Hatayspor'un kullandığı frikikte Ghoulam, muhteşem bir gole imza attı: 1-3. Fenerbahçe , 62'de İrfan Can Kahveci'nin attığı frikik golüyle farkı yeniden 3'e çıkardı: 4-1... 79. dakikada Hataysporlu Bashiru çok sert vurdu. Livakovic gole izin vermedi. 90+4'te Aabid ceza sahası dışından attığı muhteşem golle skoru belirledi: 4-2.

SZYMANSKI'DEN BİR İLK!

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, Adis Jahovic'ten (8 maç; Ağustos 2017-Aralık 2017) bu yana Süper Lig'de çıktığı ilk 5 iç saha maçında da gol katkısında bulunan ilk oyuncu oldu. Kadıköy'deki Antalyaspor, Başakşehir ve Çaykur Rizespor maçlarında fileleri havalandıran Szymanski dün de boş geçmedi. Avrupa devlerinin de takibinde olan Polonyalı yıldız, Süper Lig'de 6. golünü attı. Konferans Ligi elemelerinde ise 3 golü var.

Fenerbahçe bu sezon evinde oynadığı 5 maçta 18 gol attı. Sarı-Lacivertli futbolcular, Hatayspor maçı sonrasında büyük sevinç yaşadı.