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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi son kararı veriyor! Kartal'da başkan kim olacak?

Beşiktaş’ta Çebi adaylık için kararını verecek. Yamantürk’ün adaylığını açıklaması bekleniyor. Kocadağ ise adaylık için Çebi’yi bekliyor. İşte sizler için derlediğimiz 23 Ekim TAKVİM gazetesi spor haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ekim 2023 Güncelleme 23 Ekim 2023, 07:02
Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi son kararı veriyor! Kartal’da başkan kim olacak?

Beşiktaş'ta seçimde aday olup olmayacağını Galatasaray derbisi sonra açıklayacağı belirtilen Ahmet Nur Çebi'nin kararını bugün açıklaması bekleniyor. Şu ana kadar adaylığını açıklayan Hasan Arat dışında bir isim bulunmayan Beşiktaş'ta bu sayının daha da artması bekleniyor. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün Çebi aday olsa da olmasa da adaylığını açıklayacağı öğrenilirken Çebi'nin yönetiminde yer alan Asbaşkan Emre Kocadağ'ın ise kesin karar vermediği, Çebi'nin aday olmaması durumunda adaylı düşünebileceği belirtiliyor. Seçim sürecindeki Beşiktaş'ta bu hafta yoğun geçecek.

TARİH BELLİ OLUYOR
Yönetim bugün seçim gündemiyle ilgili bir toplantı yapacak. Bu zirvenin ardından Beşiktaş'ta seçim tarihi açıklanacak. Yönetimin tarih olarak 26 Kasım'ı belirlediği ifade ediliyor.



DERBİNİN RENGİ SARI-LACİVERT
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray Ekmas, Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Sarı-Kırmızılılar'da Başantrenör Zvezdan Mitrovic vertigo teşhisi konulduğu için takımın başında Yardımcı Antrenör Nikola Birac yer aldı. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta G.Saray, Sadık ve Buğrahan ile skor bulurken, F.Bahçe, Motley, Guduric ve Sertaç ile karşılık verip ilk periyodu 22-18 önde bitirdi. 2. periyotta Sadık ve Göksenin etkili olurken, Hayes ve Sertaç ile sayı üretti ve devreye Kanarya 38-35 önde girdi. 3. çeyrek başa baş geçerken son bölümde ağırlığını koyan F.Bahçe 3. galibiyetini, G.Saray 2. yenilgisini aldı.



DEV MAÇ JUVE'NİN
İtalya Ligi'nde haftanın maçında Juventus deplasmada Milan'ı 1-0 mağlup ederek 5 maç aradan sonra rakibini devirdi. Milan'ın stoperi Thiaw 40'ta kırmızı kart gördü. Juventus'un golünü 63'te Manuel Locatelli kaydetti. 9. hafta maçında Milan 21 puanla ikinci sırada kaldı. Juventus ise 20 puanla üçüncülüğe yükseldi. Ligde lider ise 22 puanla Inter. Günün diğer maçında Roma ise Monza'yı 90. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı golle mağlup etmeyi başardı. Roma puanını 14'e yükseltti.

ASLAN ARA VERMEDİ
Cimbom, Bayern Münih ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Sarı-Kırmızılılar, bugün yapacağı antrenmanla Bayern Münih maçı hazırlıklarını tamamlayacak.



TUCHEL: 3'Ü DE OYNAYACAK
Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray ile karşılaşacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Tuchel, "Dayot Upamecano, Serge Gnabry ve Raphael Guerreiro, Galatasaray maçında forma giyebilecek. Noussair Mazraoui sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak" dedi.



MAÇINI DAVİDE MASSA YÖNETECEK
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında evinde Bayern Münih ile oynayacağı maçı, İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Türk takımları, İtalyan hakem yönetiminde daha önce 1 kez maça çıktı. 4 Kasım 2020'de Okan Buruk'un çalıştırdığı Başakşehir, Manchester United'ı 2-1 mağlup etmişti.



KONYA'DA STANOJEVIC DÖNEMİ SONA ERDİ
Konyaspor'da Pendikspor'a 2-1 kaybedilen maçın ardından sorumluluğu üstüne alan ve yönetimle görüşeceğini açıklayan Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada, son 5 maçta sadece 1 puan alan teknik adama teşekkür edildi. 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alıp 9 puan toplayan Konyaspor, 9 gol atıp kalesinde 12 gole engel olamadı. Öte yandan Süper Lig'de bu ayrılıkla birlikte 9. hafta itibarıyla kulübüyle yolları ayrılan teknik direktör sayısı da 10'a yükselmiş oldu.



YENİ HOCAYLA 1 PUAN
Süper Lig'de ilk 9 maçta sadece 1 puan çıkaran Samsunspor, yeni teknik direktörü Markus Gisdol'un ilk maçında Başakşehir'i ağırladı. İki takım da maça "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" pankartı ile çıktı. Başakşehir'de Keny'nin bir golü ofsayta takılarak iptal edildi. Maç, geçerli bir gol olmayınca başladığı gibi sona erdi. Samsunspor, 8 hafta sonra 1 puan kazandı.

İSTANBUL SİFTAH YAPTI
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile Ankaragücü kozlarını paylaştı. Yeni teknik direktörü Hakan Yakın ile ilk sınavına çıkan İstanbulspor, karşılaşmayı 2-1 kazanan taraf oldu. Boğalar'ın gollerini 12'de Traore ile 62'de Kaan Gültekin atarken, konuk ekibin golünü 24'te penaltıdan Tolga Ciğerci attı. İstanbulspor ilk bu sonuçla 5 puana yükseldi. Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.



PAŞA PAŞA GALİBİYET
Sivasspor ile Kasımpaşa Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Kasımpaşa oldu. Konuk ekibe ilk yarısı sessiz geçen maçta 3 puanı getiren tek golü 53. dakikada Iron Gomis kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa ligdeki 4. galibiyetini aldı ve 15 puana ulaştı. Ligde 4 maç sonra sahadan yenik ayrılan Sivasspor ise 10 puan ile haftayı kapattı.

KARAGÜMRÜK-ADANA DEMİR
Süper Lig'in 9. haftasında bugün Karagümrük sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. 20.00'de başlayacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek. Karagümrük'ün 6, Adana Demir'in ise 17 puanı bulunuyor.

RONALDO BOŞ GEÇMİYOR
Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Damak maçında da 1 gol attı. Verimli bir sezon geçiren Portekizli yıldız, 9 maçta 11 gol, 5 asist üretti ve 16 gole katkı yaptı.

AVUSTRALYA'DA ÖNCÜ OLDU
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Avustralya'da düzenlenen 16. ayağını birinci sırada bitirdi. Takımına 200. galibiyeti aldıran Deniz, genel klasmanda 180 puanla 5. sırada yer alıyor.

AJAX ATEŞ HATTINDA!
Hollanda Ligi 36 kez ile en çok şampiyon olarak tamamlayan Ajax tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Dev ekip, dün Utrecht'e deplasmanda 4-3 mağlup oldu. Ligde 7 maçta sadece 1 galibiyet alan Ajax, 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Ajax'ın Waalwijk ile yaptığı maçta 3-2 üstünken rakip kalecinin yaşadığı sakatlığı nedeniyle bir maçı da yarıda kalmıştı. Ajax 5 puan toplayarak ligde sondan ikinci sırada kaldı.

BAKASETAS'SIZ İLK MAÇ
Trabzonspor'un sezon başından itibaren ligde oynadığı tüm resmi karşılaşmalarda forma giyen ve ilk 11'de sahaya çıkan Bakasetas, bugün Alanyaspor ile oynanacak olan maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. İlk kez Bakasetas olmadan bir maça çıkacak olan Bordo-Mavili takımda bu bölgede Abdülkadir Ömür'ün forma giyme ihtimali oldukça yüksek.

EREN ELMALI KART SINIRINDA
Trabzonspor'da Alanyaspor maçı öncesi takımın sol beki Eren Elmalı, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Eren Elmalı, bu akşam kart görüp cezalı duruma düşmesi halinde gelecek hafta Karagümrük deplasmanında forma giyemeyecek.

BODRUM EVİNDE MUTLU
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bodrum FK, sahasında Teksüt Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekip Teksüt Bandırmaspor 2. dakikada Djitte'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçı bırakmayan Bodrum FK, 79'da Haqı Osman ile eşitliği yakaladı. 85. dakikada Celal Dumanlı'nın golüyle de Bodrum FK, maçı 2-1 kazandı.

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