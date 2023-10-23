Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi son kararı veriyor! Kartal’da başkan kim olacak?

İSTANBUL SİFTAH YAPTI Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile Ankaragücü kozlarını paylaştı. Yeni teknik direktörü Hakan Yakın ile ilk sınavına çıkan İstanbulspor, karşılaşmayı 2-1 kazanan taraf oldu. Boğalar'ın gollerini 12'de Traore ile 62'de Kaan Gültekin atarken, konuk ekibin golünü 24'te penaltıdan Tolga Ciğerci attı. İstanbulspor ilk bu sonuçla 5 puana yükseldi. Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.





PAŞA PAŞA GALİBİYET

Sivasspor ile Kasımpaşa Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Kasımpaşa oldu. Konuk ekibe ilk yarısı sessiz geçen maçta 3 puanı getiren tek golü 53. dakikada Iron Gomis kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa ligdeki 4. galibiyetini aldı ve 15 puana ulaştı. Ligde 4 maç sonra sahadan yenik ayrılan Sivasspor ise 10 puan ile haftayı kapattı.

KARAGÜMRÜK-ADANA DEMİR

Süper Lig'in 9. haftasında bugün Karagümrük sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. 20.00'de başlayacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek. Karagümrük'ün 6, Adana Demir'in ise 17 puanı bulunuyor.



RONALDO BOŞ GEÇMİYOR

Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Damak maçında da 1 gol attı. Verimli bir sezon geçiren Portekizli yıldız, 9 maçta 11 gol, 5 asist üretti ve 16 gole katkı yaptı.



AVUSTRALYA'DA ÖNCÜ OLDU

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Avustralya'da düzenlenen 16. ayağını birinci sırada bitirdi. Takımına 200. galibiyeti aldıran Deniz, genel klasmanda 180 puanla 5. sırada yer alıyor.

AJAX ATEŞ HATTINDA!

Hollanda Ligi 36 kez ile en çok şampiyon olarak tamamlayan Ajax tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Dev ekip, dün Utrecht'e deplasmanda 4-3 mağlup oldu. Ligde 7 maçta sadece 1 galibiyet alan Ajax, 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Ajax'ın Waalwijk ile yaptığı maçta 3-2 üstünken rakip kalecinin yaşadığı sakatlığı nedeniyle bir maçı da yarıda kalmıştı. Ajax 5 puan toplayarak ligde sondan ikinci sırada kaldı.

BAKASETAS'SIZ İLK MAÇ

Trabzonspor'un sezon başından itibaren ligde oynadığı tüm resmi karşılaşmalarda forma giyen ve ilk 11'de sahaya çıkan Bakasetas, bugün Alanyaspor ile oynanacak olan maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. İlk kez Bakasetas olmadan bir maça çıkacak olan Bordo-Mavili takımda bu bölgede Abdülkadir Ömür'ün forma giyme ihtimali oldukça yüksek.

EREN ELMALI KART SINIRINDA

Trabzonspor'da Alanyaspor maçı öncesi takımın sol beki Eren Elmalı, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Eren Elmalı, bu akşam kart görüp cezalı duruma düşmesi halinde gelecek hafta Karagümrük deplasmanında forma giyemeyecek.

BODRUM EVİNDE MUTLU

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bodrum FK, sahasında Teksüt Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekip Teksüt Bandırmaspor 2. dakikada Djitte'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçı bırakmayan Bodrum FK, 79'da Haqı Osman ile eşitliği yakaladı. 85. dakikada Celal Dumanlı'nın golüyle de Bodrum FK, maçı 2-1 kazandı.