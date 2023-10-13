Kulüpler dünya sıralamasını yayınlandı! Raporda ilk 20’ye sadece bir Türk takımı girebildi: İşte sıralamada Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (İFFHS), 30 Eylül-11 Ekim 2023 tarihleri arasındaki kulüpler dünya sıralamasını yayınladı. Zirvede 304 puanla İngiliz devi Manchester City yer aldı. Ada temsilcisini, İspanyol devi Real Madrid 291 puanla izledi. Üçüncü basamağı 254 puanla İnter alırken, 4. sırada Porto, 5. sırada da Mısır ekibi Al-Ahly yer aldı. İlk 10'a hiçbir Türk takımı giremedi. Ancak ilk 20'de Fenerbahçe yer almayı başardı. Sarı-lacivertli temsilcimiz IFFHS'nin açıkladığı raporda 196.5 puanla 17. sırayı aldı. İlk 20'ye sadece Türk takımı olarak Fenerbahçe girerken, G.Saray ise; 138.5 puanla kendisine 69. basamakta yer buldu.





RYAN KENT'İ HIRS BASTI

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent, milli arayı fırsata çevirmek istiyor. Kent, milli arada da çalışmalarını sürdürdü. İngiliz futbolcu genellikle Avrupa maçlarında görev yapsa da son haftalarda ligde de süre almaya başladı. Fenerbahçe'ye gelirsen sol kanat oyuncusu olan Ryan Kent'i teknik direktör İsmail Kartal daha çok sağ kanatta kullanıyor. Kartal'ın sol kanat tercisi ise Tadic ve King oluyor.

BORNOVA 1877 2 GOLLE TURLADI

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur müsabakaları devam ediyor. A Spor'dan yayınlanan günün ilk karşılaşmasında Adıyaman FK ile Bornova 1877 kozlarını paylaştı. Konuk ekip, 43'te Sabahattin Destici ve 87'de Yakal Taylan'ın golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı. Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda dün oynanan maçlarla şu sonuçlar alındı: Pazarspor- Silifke Belediye: 2-0, Sivas 4 Eylül-23 Elazığ Futbol Kulübü: 1-3.