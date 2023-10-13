SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kulüpler dünya sıralamasını yayınlandı! Raporda ilk 20'ye sadece bir Türk takımı girebildi: İşte sıralamada Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (İFFHS), yayınladığı raporda ilk 20'ye sadece Türk takımı olarak Fenerbahçe girerken, G.Saray ise; 138.5 puanla kendisine 69. basamakta yer buldu. İşte sizler için derlediğimiz 13 Ekim TAKVİM gazetesi spor haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ekim 2023 Güncelleme 13 Ekim 2023, 06:58
Kulüpler dünya sıralamasını yayınlandı! Raporda ilk 20’ye sadece bir Türk takımı girebildi: İşte sıralamada Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (İFFHS), 30 Eylül-11 Ekim 2023 tarihleri arasındaki kulüpler dünya sıralamasını yayınladı. Zirvede 304 puanla İngiliz devi Manchester City yer aldı. Ada temsilcisini, İspanyol devi Real Madrid 291 puanla izledi. Üçüncü basamağı 254 puanla İnter alırken, 4. sırada Porto, 5. sırada da Mısır ekibi Al-Ahly yer aldı. İlk 10'a hiçbir Türk takımı giremedi. Ancak ilk 20'de Fenerbahçe yer almayı başardı. Sarı-lacivertli temsilcimiz IFFHS'nin açıkladığı raporda 196.5 puanla 17. sırayı aldı. İlk 20'ye sadece Türk takımı olarak Fenerbahçe girerken, G.Saray ise; 138.5 puanla kendisine 69. basamakta yer buldu.



RYAN KENT'İ HIRS BASTI
Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent, milli arayı fırsata çevirmek istiyor. Kent, milli arada da çalışmalarını sürdürdü. İngiliz futbolcu genellikle Avrupa maçlarında görev yapsa da son haftalarda ligde de süre almaya başladı. Fenerbahçe'ye gelirsen sol kanat oyuncusu olan Ryan Kent'i teknik direktör İsmail Kartal daha çok sağ kanatta kullanıyor. Kartal'ın sol kanat tercisi ise Tadic ve King oluyor.

BORNOVA 1877 2 GOLLE TURLADI
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur müsabakaları devam ediyor. A Spor'dan yayınlanan günün ilk karşılaşmasında Adıyaman FK ile Bornova 1877 kozlarını paylaştı. Konuk ekip, 43'te Sabahattin Destici ve 87'de Yakal Taylan'ın golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı. Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda dün oynanan maçlarla şu sonuçlar alındı: Pazarspor- Silifke Belediye: 2-0, Sivas 4 Eylül-23 Elazığ Futbol Kulübü: 1-3.



ALTAY'IN HOCASI BAHLOUL
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Djilali Bahloul'un getirildiği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, imza törenine kulüp başkanı Ayhan Dündar, asbaşkan Murat Pervane, profesyonel futbol şube sorumlusu Süleyman Özkaral ile yönetim kurulu üyesi Fatih Sadıkay da katıldı.



EFES REAL'E MAĞLUP OLDU
THY Euroleague'de temsilcimiz Anadolu Efes, konuk ettiği son şampiyon Real Madrid'e 103-80'lik skorla mağlup oldu. İlk periyot başa baş geçerken Real 26-24 önde bitirdi. İkinci çeyrek 55-41, üçüncüsü ise Real'in üstünlüğünde 80-60 bitti. Efes'te Thompson 20, Beaubois ise 19 sayı kaydetti. Maçın en skoreri ise Real'den 22 sayı atan Yabusele oldu. Lacivert-Beyazlılar, ilk hafta deplasmanda Barcelona'ya kaybetmişti ve iki maçta da yenilgi yaşadı.



VODAFONE SULTANLAR LİGİ'NE VE MİLLİ TAKIMA SPONSOR OLDU
Vodafone, 3 yıl boyunca Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru ve Sultanlar Ligi'nin ise isim sponsoru oldu. Cumhuriyetin 100. yılında toplumu daha güzel yarınlara hazırlamak için çalıştıklarını vurgulayan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, bu kapsamda kadın voleybolunda iş birliğinde imza atmanın gururu yaşadıklarını söyledi.

TRABZONSPOR'DAN BAKAN ZİYARETİ
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı ziyaret etti.



ZANİOLO'YA BAHİS SORUŞTURMASI
G.Saray'da Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo şoku yaşanıyor. İtalyan futbolcu Roma'da oynadığı dönemde bahis oynadığı şüphesiyle sorgulandı. 24 yaşındaki futbolcu milli takım kampında, Newcastle'da forma giyen eski Milanlı Sandro Tonali ile birlikte İtalyan polisine ifade verdi. İki isim sonra kamptan ayrıldı. İtalya'da önceki gün Juventus'lu Nicolo Fagioli'ye bahis soruşturması açılmıştı. Eğer iddialar kanıtlarsa Nicolo Zaniolo'nun da arasında bulunduğu 3 ismin futboldan 3'er yıl men edilmesi söz konusu olabilir.



HAKIM ZIYECH SAKATLANDI!
Ağrısı olması sebebiyle G.Saray'ın son 4 maçında oynamayan Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'na seçilmişti. Fas Teknik Direktörü Walid Regragui, 30 yaşındaki futbolcunun uyluk kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı. Sarı-Kırmızılı formayı 3 kez giyip 1 gol, 1 asistle oynayan Hakim Ziyech'in sahalardan 4-5 hafta uzak kalacağı iddia edildi.

ALBERT RİERA BORDEAUX'DA
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Albert Riera, Fransa'nın Ligue 2 takımı Bordeaux'nun teknik direktörlük görevine getirildi. İspanyol teknik adam son olarak Olimpija Ljubljana'yı çalıştırıyordu.

YENİMAHALLE ÇOK İDDİALI
Sarıyer Yenimahallespor gözünü 3. Lig'e dikti. Boğaz temsilcisinde Başkan Emre Yaldız yaptığı açıklamada bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi vereceklerini söyledi.

PORTO BAŞKANLIĞINA ADAY
Teknik direktör Andre Villas-Boas, Porto başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 45 yaşındaki Portekizli teknik adam son olarak Fransa Ligi ekibi Marsilya'yı çalıştırdı. Boas, 2021'den beri görev almıyor.



YILMAZ'IN ZORLU TERCİHİ
Beşiktaş'ta seçim gerçekleşene kadar yola devam edileceği açıklanan teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın Galatasaray derbisinde nasıl bir 11 çıkaracağı merak konusu. Genç hocanın orta saha kurgusuna kafa yorduğu öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar'da sakatlıkları bulunan Gedson ve Salih'in derbide foyma giyme ihtimalleri çok düşük. Yılmaz bu nedenle Amir ve Chamberlain'in yanına bir isim arıyor. 37 yaşındaki hocanın bu bölgede Necip'i ya da Zaynutdinov'u tercih etmesi bekleniyor.

Amartey'in de sakatlığı nedeniyle milli takımdan çıkarılmasının ardından Necip'in defansa çekilmesinin de ihtimaller arasında olduğu ifade ediliyor. Galatasaray'ın Torreira'lı Kerem Demirbay'lı Mertens'li güçlü orta sahasına Yılmaz'ın hangi üçlü ile karşılık vereceği merak konusu.



ARDA GÜLER'DEN İKİ GÜZEL HABER
Real Madrid'in ABD kampında dizinden sakatlanıp ameliyat geçiren, sonrasında idmanda sakatlanan Arda Güler sağlığına kavuştu. 18 yaşındaki futbolcu sahada çalışmaya başladığı ve milli ara sonrası maçı çıkacağı bildirildi. Milli futbolcu, 'Golden Boy' ödülünde de 100 isim arasından finale kalarak son 25 futbolcu arasına girmeyi başardı.



KULÜBEYE İKİ İSİM KATILDI
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın teknik ekibine 2 yeni isim katıldı. Yardımcı antrenörlük görevine Hari Vukas ve atletik performans antrenörlüğüne Toni Modric'in getirildi. Vukas ve Modric, Igor Tudor'un, Galatasaray'ı çalıştırdığı 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da görev almıştı.


FENER VALENCİA KARŞISINDA
THY EuroLeague'in ikinci haftasında Fenerbahçe Beko bugün deplasmanda İspanyol ekibi Valencia Basket ile karşılaşacak. Pabellon Fuente De San Luis Spor Salonu'ndaki zorlu mücadele TSİ 21.30'da start alacak.


UEFA'DAN ERTELEME KARARI
EURO 2024 Elemeleri I Grubu'nda Pazar günü oynanması planlanan Kosova-İsrail maçı UEFA tarafından ertelendi. İsrailli yetkililerin, yurt dışına çıkış izni vermemesi nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.


HALKBANK İLKE İMZA ATACAK
CEV Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü olan AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Hindistan'daki Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda erkeklerde Türkiye'yi temsil eden ilk ekip olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Katliamın gölgesinde ilk cuma! Mescid-i Aksa’dan canlı yayın
Başkan Erdoğan talimatı verdi Türkiye Gazze’ye insani yardım gönderdi!
Otorapor
SON DAKİKA