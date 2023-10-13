Kulüpler dünya sıralamasını yayınlandı! Raporda ilk 20’ye sadece bir Türk takımı girebildi: İşte sıralamada Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri...

EFES REAL'E MAĞLUP OLDU
THY Euroleague'de temsilcimiz Anadolu Efes, konuk ettiği son şampiyon Real Madrid'e 103-80'lik skorla mağlup oldu. İlk periyot başa baş geçerken Real 26-24 önde bitirdi. İkinci çeyrek 55-41, üçüncüsü ise Real'in üstünlüğünde 80-60 bitti. Efes'te Thompson 20, Beaubois ise 19 sayı kaydetti. Maçın en skoreri ise Real'den 22 sayı atan Yabusele oldu. Lacivert-Beyazlılar, ilk hafta deplasmanda Barcelona'ya kaybetmişti ve iki maçta da yenilgi yaşadı.
VODAFONE SULTANLAR LİGİ'NE VE MİLLİ TAKIMA SPONSOR OLDU
Vodafone, 3 yıl boyunca Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru ve Sultanlar Ligi'nin ise isim sponsoru oldu. Cumhuriyetin 100. yılında toplumu daha güzel yarınlara hazırlamak için çalıştıklarını vurgulayan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, bu kapsamda kadın voleybolunda iş birliğinde imza atmanın gururu yaşadıklarını söyledi.
TRABZONSPOR'DAN BAKAN ZİYARETİ
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı ziyaret etti.
ZANİOLO'YA BAHİS SORUŞTURMASI
G.Saray'da Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo şoku yaşanıyor. İtalyan futbolcu Roma'da oynadığı dönemde bahis oynadığı şüphesiyle sorgulandı. 24 yaşındaki futbolcu milli takım kampında, Newcastle'da forma giyen eski Milanlı Sandro Tonali ile birlikte İtalyan polisine ifade verdi. İki isim sonra kamptan ayrıldı. İtalya'da önceki gün Juventus'lu Nicolo Fagioli'ye bahis soruşturması açılmıştı. Eğer iddialar kanıtlarsa Nicolo Zaniolo'nun da arasında bulunduğu 3 ismin futboldan 3'er yıl men edilmesi söz konusu olabilir.
HAKIM ZIYECH SAKATLANDI!
Ağrısı olması sebebiyle G.Saray'ın son 4 maçında oynamayan Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'na seçilmişti. Fas Teknik Direktörü Walid Regragui, 30 yaşındaki futbolcunun uyluk kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı. Sarı-Kırmızılı formayı 3 kez giyip 1 gol, 1 asistle oynayan Hakim Ziyech'in sahalardan 4-5 hafta uzak kalacağı iddia edildi.
ALBERT RİERA BORDEAUX'DA
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Albert Riera, Fransa'nın Ligue 2 takımı Bordeaux'nun teknik direktörlük görevine getirildi. İspanyol teknik adam son olarak Olimpija Ljubljana'yı çalıştırıyordu.
YENİMAHALLE ÇOK İDDİALI
Sarıyer Yenimahallespor gözünü 3. Lig'e dikti. Boğaz temsilcisinde Başkan Emre Yaldız yaptığı açıklamada bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi vereceklerini söyledi.
PORTO BAŞKANLIĞINA ADAY
Teknik direktör Andre Villas-Boas, Porto başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 45 yaşındaki Portekizli teknik adam son olarak Fransa Ligi ekibi Marsilya'yı çalıştırdı. Boas, 2021'den beri görev almıyor.
YILMAZ'IN ZORLU TERCİHİ
Beşiktaş'ta seçim gerçekleşene kadar yola devam edileceği açıklanan teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın Galatasaray derbisinde nasıl bir 11 çıkaracağı merak konusu. Genç hocanın orta saha kurgusuna kafa yorduğu öğrenildi.
Siyah-Beyazlılar'da sakatlıkları bulunan Gedson ve Salih'in derbide foyma giyme ihtimalleri çok düşük. Yılmaz bu nedenle Amir ve Chamberlain'in yanına bir isim arıyor. 37 yaşındaki hocanın bu bölgede Necip'i ya da Zaynutdinov'u tercih etmesi bekleniyor.
Amartey'in de sakatlığı nedeniyle milli takımdan çıkarılmasının ardından Necip'in defansa çekilmesinin de ihtimaller arasında olduğu ifade ediliyor. Galatasaray'ın Torreira'lı Kerem Demirbay'lı Mertens'li güçlü orta sahasına Yılmaz'ın hangi üçlü ile karşılık vereceği merak konusu.