Galatasaray’da satış rekoru kırıldı! Şampiyonluk yolunda Aslan’a ağır darbe! İki yıldız isim birden...

Galatasaray'ın yetenekli defans oyuncusu Victor Nelsson, Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başardı ve özellikle Premier Lig ekibi Tottenham'un ilgisini çekti. Nelsson, Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında Galatasaray'a katıldıktan sonra gösterdiği performansla piyasa değerini artırdı ve şu an 18 milyon euro değerinde bir oyuncu olarak kabul ediliyor.

Tottenham, Victor Nelsson'u kadrosuna katmak için Galatasaray'ın belirlediği 22 milyon euro bonservis bedelini kabul etmeye hazır olduğu bildiriliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Nelsson Galatasaray'ın tarihinde en yüksek bonservis bedeliyle satılan oyuncu olarak adını yazdıracak.

Nelsson, önceki sezon Galatasaray formasıyla 35 resmi maçta sahaya çıktı ve bu maçların tamamında ilk 11'de başladı. 24 yaşındaki Danimarkalı oyuncu, 3134 dakika sahada mücadele etti, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Bu arada, Galatasaray'ın İtalyan golcü Nicolo Zaniolo için ise herhangi bir transfer teklifini kabul etmeye niyeti olmadığı belirtiliyor. Kulüp, Zaniolo'yu Roma'dan 16 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Aston Villa'nın Türk kulübüne Zaniolo'yu kiralamak için teklifte bulunduğu ve Roma'da daha önce birlikte çalıştığı oyuncuyla ilgilenen sportif direktör Monchi'nin müzakerelere liderlik ettiği de belirtiliyor. Ancak Galatasaray'ın oyuncunun otomatik transferi için sözleşmesinde bulunan 35 milyon euro'luk madde nedeniyle en az 30 milyon euro civarında bir teklif beklediği ifade ediliyor.