36 maç+ 3 gol+ 5 asistlik skorla flaş ayrılık! Okan Buruk çıtlatmıştı! Galatasaray’dan bakın hangi takıma gidiyor!

Galatasaray, transfer faaliyetlerine yoğunlaşırken kadroda düşünülmeyen oyuncuların ayrılığına da odaklanıyor. Kulüp yönetimi, Teknik Direktör Okan Buruk'un önerilerine göre kadro planlaması yaparken, bir ayrılık haberi daha gündeme geldi.
Galatasaray, transfer faaliyetlerine yoğunlaşırken kadroda düşünülmeyen oyuncuların ayrılığına da odaklanıyor. Kulüp yönetimi, Teknik Direktör Okan Buruk'un önerilerine göre kadro planlaması yaparken, bir ayrılık haberi daha gündeme geldi.
Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun son haberine göre, Pisa Kulübü, Olimpiu Morutan'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama işlemini tamamladı.
Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk ise UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı sonrası yaptığı açıklamada, Olimpiu Morutan'ın takımdan ayrılabileceğine dair ipuçları vermişti. Buruk, "Olimpiu Morutan ile ilgili kararımızı yakın bir zamanda vereceğiz" şeklinde konuşmuştu.
Morutan'ın Pisa'ya kiralık olarak gönderilmesi, Galatasaray'ın kadro planlamasındaki değişikliklerin bir parçası olarak görülüyor. Taraftarlar ve futbolseverler, Morutan'ın yeni kariyer adımını merakla takip ederken, Galatasaray'ın gelecek hamleleri de yakından izlenmeye devam ediyor.
Öte yandan Galatasaray 2021-22 sezonu öncesi Rumen futbolcuyu FCSB'den 4.2 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
Galatasaray formasıyla toplam 36 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 3 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.
ZANIOLO İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Galatasaray'da en büyük bilinmezlik Nicolo Zaniolo konusunda yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği İtalyan yıldızın takımdan ayrılabileceği iddia edilmişti.
Zenit ve Aston Villa'nın Galatasaray'a resmi teklifte bulunduğu öne sürülmüştü. Ayrıca Newcastle United ve Juventus'un da Zaniolo için devreye girdiği ve Galatasaray'a resmi teklifte bulunduğu iddia edilmişti.
Aston Villa, Zaniolo için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu fakat sarı-kırmızılılar bu teklifi geri çevirdi.
Zaniolo için 35 milyon euro isteyen Galatasaray'ın bu talebine en yakın teklifin Zenit'ten geldiği öne sürüldü. Rus temsilcisinin 30-35 milyon euro arasında bir teklifte bulunduğu ve Zaniolo'ya da yıllık 9 milyon euro önereceği belilrtildi. Zaniolo'nun Rusya'ya transfer olma fikrinie henüz sıcak olmaması sebebiyle Zenit ile yapılan gmrüşmelerde ilerleme sağlanamadı.
Zaniolo'nun Avrupa'da transfer penceresi kapanmadan Galatasaray'dan ayrılacağı iddia ediliyor.