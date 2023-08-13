36 maç+ 3 gol+ 5 asistlik skorla flaş ayrılık! Okan Buruk çıtlatmıştı! Galatasaray’dan bakın hangi takıma gidiyor!

Zenit ve Aston Villa'nın Galatasaray'a resmi teklifte bulunduğu öne sürülmüştü. Ayrıca Newcastle United ve Juventus'un da Zaniolo için devreye girdiği ve Galatasaray'a resmi teklifte bulunduğu iddia edilmişti.

Aston Villa, Zaniolo için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu fakat sarı-kırmızılılar bu teklifi geri çevirdi.

Zaniolo için 35 milyon euro isteyen Galatasaray'ın bu talebine en yakın teklifin Zenit'ten geldiği öne sürüldü. Rus temsilcisinin 30-35 milyon euro arasında bir teklifte bulunduğu ve Zaniolo'ya da yıllık 9 milyon euro önereceği belilrtildi. Zaniolo'nun Rusya'ya transfer olma fikrinie henüz sıcak olmaması sebebiyle Zenit ile yapılan gmrüşmelerde ilerleme sağlanamadı.