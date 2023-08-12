Fenerbahçe’den müjde gibi ipucu! Cengiz Ünder videosunda Livakovic detayı! Taraftar çıldırdı

Taraftarlar ise videoda özellikle "G.K" yazısının altında kimliği henüz açıklanmayan kaleci transferinin sinyalini yakalamış gibi görünüyorlar. Fenerbahçe'nin uzun süredir kaleci arayışı içinde olduğu biliniyordu ve bu transfer haberi taraftarları büyük bir heyecanla doldurdu.