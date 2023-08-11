Stoperlerin başına bela olacak! Boğa gibi forvet Fenerbahçe’ye hayırlı olsun! 10 yıldır Bundesliga’daydı

Futbol sahnesinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Fenerbahçe, gelecek sezonun hedeflerine ulaşmak için büyük adımlar atmaya kararlı. Takım, güçlü bir kadro oluşturmak için önemli hazırlıklar yapıyor.
Futbol sahnesinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Fenerbahçe, gelecek sezonun hedeflerine ulaşmak için büyük adımlar atmaya kararlı. Takım, güçlü bir kadro oluşturmak için önemli hazırlıklar yapıyor.
YUSSUF POULSEN BOMBASI
Leipzig'in başarılı oyuncusu Yussuf Poulsen'i kadrosuna katma planları, taraftarları arasında büyük heyecan yaratıyor.
Poulsen'in 2024 yılında sona erecek olan sözleşmesini yenilemeyeceği ve 3-4 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bedeli ile transfer edilebileceği konuşuluyor.
Danimarka'nın milli takımında da etkili bir rol üstlenen Poulsen, golcü yetenekleriyle öne çıkıyor.
1.92 boyundaki güçlü fiziğiyle rakip defanslara zor anlar yaşatan oyuncu, sahada fark yaratabilme potansiyeli taşıyor.
Yıldız oyuncunun senelik 2 milyon Euro'luk ücret talebi, Fenerbahçe'nin transfer planlarına uygun bir şekilde değerlendiriliyor.
Fenerbahçe yönetimi, Poulsen'in transferiyle ilgili titiz bir çalışma yürütüyor.
Taraftarlar, bu hamlenin takımın hücum gücüne büyük katkı sağlayacağına inanıyor. Transfer sezonunun kızıştığı bu dönemde, Fenerbahçe'nin Poulsen transferi konusundaki kararlılığı ve stratejisi yakından takip ediliyor.
Futbolseverler, kulüpten resmi açıklamaları heyecanla bekliyor.