Son dakika: Fenerbahçe Fred’i renklerine bağladı! Resmi açıklama geldi... ’Fred Çakmaktaş’ göndermesi

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir." denildi.





CENGİZ ÜNDER DE TAMAM

Öte yandan Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile de anlaşma sağladı.



Fenerbahçe, Cengiz'le 4 senelik sözleşme imzalayacak. Sarı lacivertli ekip Marsilya'ya 15 milyon civarında bir bonservis ücreti ödeyecek. Futbolcuya ise senelik 2.5 milyon euro maaş ödenecek.