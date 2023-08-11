Ne Tete, ne Zaha, ne Icardi! Sır gibi saklıyordu, sonunda ortaya çıktı! Rakipleri fıttıracak!

Galatasaray, son olarak Brezilyalı futbolcu Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferde hız kesmeyen sarı kırmızılı ekip 37 yaşındaki İspanyol stoper Sergio Ramos ile gündeme geldi. İşte detaylar...
Galatasaray, son olarak Brezilyalı futbolcu Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferde hız kesmeyen sarı kırmızılı ekip 37 yaşındaki İspanyol stoper Sergio Ramos ile gündeme geldi. İşte detaylar...
TETE TAMAM!
Galatasaray, Tete transferinde mutabakata vardı! Kulüp, 23 yaşındaki yetenekli hücumcuyla resmi sözleşme imzaladı. Anlaşma 4+1 yıllık olarak gerçekleşti. Tete'ye yıllık net 2.8 milyon Euro ücret ödenecek, ayrıca 3.1 milyon Euro da imza parası olarak sunulacak. Sarı-Kırmızılılar transferi resmen duyurdu.
GALATASARAY'IN BÜYÜK HAMLESİ
Sarı-kırmızılılarda transfer konusunda yeni bir sıcak gelişme yaşanıyor. Sergio Ramos'a teklif! Sarı-Kırmızılılar, PSG ile sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki deneyimli futbolcu Ramos'a yönelik nabız yoklamasının ardından doğrudan adım attı. Kulüp yönetimi, başarılı futbolcuya teklifini ileterek transfer görüşmelerine başladı.
EŞİ SİNYALİ VERDİ
Sergio Ramos'un eşi Pilar Rubio da tecrübeli stoperin geleceğiyle ilgili bir açıklama yaptı. Pilar Rubio şu ifadeleri kullandı:
"Ramos, ABD ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetti. Çünkü futbolun coşkuyla oynandığı bir ülkede devam etmek istiyor."
37 yaşındaki stoper, kariyeri boyunca Sevilla, Real Madrid ve PSG formalarını giydi. İspanyol yıldız, bu takımlarda 778 maçta 110 gol, 41 asist kaydetti.