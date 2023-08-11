Ne Tete, ne Zaha, ne Icardi! Sır gibi saklıyordu, sonunda ortaya çıktı! Rakipleri fıttıracak!

EŞİ SİNYALİ VERDİ

Sergio Ramos'un eşi Pilar Rubio da tecrübeli stoperin geleceğiyle ilgili bir açıklama yaptı. Pilar Rubio şu ifadeleri kullandı:

"Ramos, ABD ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetti. Çünkü futbolun coşkuyla oynandığı bir ülkede devam etmek istiyor."