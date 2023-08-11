Aslana 1.65’lik atom karınca! Erden Timur alırsa Şampiyonlar Ligi Yarı Finali garanti! Galatasaraylılar çıldırdı

3 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ Yapılan açıklamalara göre, Galatasaray'ın Marco Verratti'yi kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Bu tutar, oyuncunun bir sezon boyunca Galatasaray forması giymesini sağlayacak.

Ancak sadece kiralama bedeliyle yetinmeyen Galatasaray yönetimi, transferdeki kararlılığını göstermek adına bir satın alma opsiyonu da sunuyor.

10 MİYLON EURO SATIN ALMA OPSİYONU Buna göre, Galatasaray Verratti'yi sezon sonunda satın alma hakkına sahip olacak ve bu hakkı kullanması durumunda 10 milyon Euro ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katma şansını elde edecek.

VERRATİ SICAK BAKIYOR Bu transfer hamlesiyle ilgili olarak futbol dünyasında farklı yorumlar yapılmakla birlikte, Galatasaray'ın Verratti'yi kadrosuna katma çabası büyük ilgi uyandırdı. Oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve Galatasaray gibi köklü bir kulüpte oynamayı düşündüğü iddia ediliyor.

Galatasaray'ın bu transferdeki kararlılığı, önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro oluşturma hedefini açıkça ortaya koyuyor. Marco Verratti gibi dünya çapında tanınmış bir oyuncunun sarı kırmızılı forma altında boy göstermesi, hem taraftarları heyecanlandırıyor hem de takımın rekabet gücünü artırması bekleniyor. Transfer sürecinin gelişmeleri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.