24 saat içinde uçağı iniyor! Fenerbahçe ’ye 15 milyon euroluk sağ kanat! Hem solak hem şut makinesi

Uzaktan şutlarıyla büyük ilgi çeken Cengiz Ünder, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Kaleci, orta saha ve kanat pozisyonlarına kaliteli oyuncuların katılımı için yoğun çaba harcayan Fenerbahçe, son dakika sürpriziyle taraftara büyük bir mutluluk yaşattı.
CENGİZ ÜNDER SÜRPRİZİ
Sarı lacivert rüzgarları esti ve Fenerbahçe bir kez daha futbol dünyasını sarsarak güçlendi. Fred transferinin ardından gelen bir diğer sürpriz ise Cengiz Ünder oldu. Uzun süredir beklenen an geldi ve Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder artık Fenerbahçe'nin yeni yıldızı.
24 SAAT İÇERİSİNDE İSTANBUL'DA
Cengiz Ünder'in İstanbul'a gelişi için geri sayım başladı. Sadece 24 saat içerisinde, Fenerbahçe formasıyla buluşmak üzere hızla yol alacak.