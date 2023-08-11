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24 saat içinde uçağı iniyor! Fenerbahçe 'ye 15 milyon euroluk sağ kanat! Hem solak hem şut makinesi

Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın vizyonuyla hareket ederek transfer piyasasında şaha kalktı. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent, Sebastian Szymanski ve Rodrigo Becão gibi yıldızları kadrosuna katarak takımını güçlendirdi. Bu isimlerin ardından anlaşmaya varılan son isim taraftarı heyeceanlandırdı. İşte Fenerbahçe'nin yeni sağ kanadı...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 20:03 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 20:27
24 saat içinde uçağı iniyor! Fenerbahçe ’ye 15 milyon euroluk sağ kanat! Hem solak hem şut makinesi

Uzaktan şutlarıyla büyük ilgi çeken Cengiz Ünder, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Kaleci, orta saha ve kanat pozisyonlarına kaliteli oyuncuların katılımı için yoğun çaba harcayan Fenerbahçe, son dakika sürpriziyle taraftara büyük bir mutluluk yaşattı.

CENGİZ ÜNDER SÜRPRİZİ

Sarı lacivert rüzgarları esti ve Fenerbahçe bir kez daha futbol dünyasını sarsarak güçlendi. Fred transferinin ardından gelen bir diğer sürpriz ise Cengiz Ünder oldu. Uzun süredir beklenen an geldi ve Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder artık Fenerbahçe'nin yeni yıldızı.

24 SAAT İÇERİSİNDE İSTANBUL'DA

Cengiz Ünder'in İstanbul'a gelişi için geri sayım başladı. Sadece 24 saat içerisinde, Fenerbahçe formasıyla buluşmak üzere hızla yol alacak.

15 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Bu anlaşmanın bir yansıması olarak ödenen 15 milyon Euro bonservis bedeli ve senelik 2.7 milyon Euro maaş, Cengiz Ünder'in yeteneklerine olan güvenin bir ifadesi.

4 YILLIK SÖZLEŞME

4 yıllık sözleşme ile taçlandırılan bu birliktelik, Fenerbahçe'nin gelecekteki zaferlerine yönelik bir adım olarak öne çıkıyor.

Süper Lig, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası gibi üç önemli platformda boy gösterecek olan Cengiz Ünder, takımın başarı hedeflerine ulaşmasında kilit bir rol üstlenecek.

İKİ İSİM İÇİN 28 MİLYON EURO

Fenerbahçe, son 24 saatte Cengiz Ünder ve Fred transferleri için 28 milyon Euro harcadı.


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