24 saat içinde uçağı iniyor! Fenerbahçe ’ye 15 milyon euroluk sağ kanat! Hem solak hem şut makinesi

15 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ Bu anlaşmanın bir yansıması olarak ödenen 15 milyon Euro bonservis bedeli ve senelik 2.7 milyon Euro maaş, Cengiz Ünder'in yeteneklerine olan güvenin bir ifadesi.

4 YILLIK SÖZLEŞME 4 yıllık sözleşme ile taçlandırılan bu birliktelik, Fenerbahçe'nin gelecekteki zaferlerine yönelik bir adım olarak öne çıkıyor.

Süper Lig, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası gibi üç önemli platformda boy gösterecek olan Cengiz Ünder, takımın başarı hedeflerine ulaşmasında kilit bir rol üstlenecek.

İKİ İSİM İÇİN 28 MİLYON EURO Fenerbahçe, son 24 saatte Cengiz Ünder ve Fred transferleri için 28 milyon Euro harcadı.