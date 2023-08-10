Yunus Akgün’ü veririz ama...Galatasaray’a Mertens kıyağı! Yeni nesil David Luiz geliyor

Takımın gelecek sezonki kadrosuna önemli bir katkı sağlaması beklenen bu yeni transfer, teknik direktörün stratejik planlamasına büyük ölçüde uygun görünüyor. Taraftarlar, bu transfer hamlesinin şampiyonluk yolunda önemli bir adım olacağına inanıyor. İşte Galatasaray'ın gözünü diktiği o isim...
Sarı-Kırmızılı ekip, İngiltere Championship takımlarından Leicester City'de forma giyen Belçikalı stoper Wout Faes'in transferi için çalışmalara hız verdi.
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de küme düşen Leicester City'de forma giyen 25 yaşındaki savunmacı Wout Faes, 2. Lig seviyesinde oynamak istemediği gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediğini dile getirdi. Bu doğrultuda Galatasaray'ın ilgisini çeken Faes, Leicester City ile olan 4 yıllık sözleşmesine rağmen Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor.