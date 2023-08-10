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Yunus Akgün'ü veririz ama...Galatasaray'a Mertens kıyağı! Yeni nesil David Luiz geliyor

Galatasaray, transfer döneminde hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Tete transferinin ardından Thiao ve Paredes isimleriyle gündeme gelen Galatasaray yıldız isim için adım attı. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan sarı kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 19:36 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 19:47
Yunus Akgün’ü veririz ama...Galatasaray’a Mertens kıyağı! Yeni nesil David Luiz geliyor

Takımın gelecek sezonki kadrosuna önemli bir katkı sağlaması beklenen bu yeni transfer, teknik direktörün stratejik planlamasına büyük ölçüde uygun görünüyor. Taraftarlar, bu transfer hamlesinin şampiyonluk yolunda önemli bir adım olacağına inanıyor. İşte Galatasaray'ın gözünü diktiği o isim...

Sarı-Kırmızılı ekip, İngiltere Championship takımlarından Leicester City'de forma giyen Belçikalı stoper Wout Faes'in transferi için çalışmalara hız verdi.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de küme düşen Leicester City'de forma giyen 25 yaşındaki savunmacı Wout Faes, 2. Lig seviyesinde oynamak istemediği gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediğini dile getirdi. Bu doğrultuda Galatasaray'ın ilgisini çeken Faes, Leicester City ile olan 4 yıllık sözleşmesine rağmen Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

MERTENS DEVREYE GİRDİ!

Mertens kendisiyle aynı vatandaşlığa sahip olan Faes'i Galatasaray'daki olumlu hava ile ikna etmek için uğraşıyor.

Belçikalı stoper, Leicester City formasıyla geçtiğimiz sezon toplam 38 maçta görev alırken, 1 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaray, Faes'in tecrübesini savunmasına katarak gelecek sezon için daha güçlü bir kadro oluşturma amacında.

YUNUS AKGÜN İLE TAKAS OLABİLİR

Öte yandan Galatasaray'ın transfer görüşmeleri sadece Wout Faes ile sınırlı değil. Sarı-Kırmızılı ekip, aynı zamanda Leicester City ile Yunus Akgün'ün transferi konusunda da temas halinde.

Bu transferde Yunus Akgün'ün Leicester City'ye gitmesi ve Wout Faes'in Galatasaray'a transferi gibi bir takas senaryosu gündemde.

FAES SICAK BAKIYOR

Wout Faes'in Leicester City ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması, oyuncunun bu teklife sıcak bakmasını sağlıyor.

Transferin yanı sıra Yunus Akgün'ün takas senaryosu da transfer sürecine ilgi çekici bir boyut katıyor.

YENİ NESİL DAVID LUIZ

Wout Faes hem oyun hem de fiziksel tarzıyla futbolseverler tarafından yeni nesil David Luiz olarak görülüyor. Sosyal medyada ikilinin benzerliği ile ilgili birçok paylaşım yapılıyor.


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