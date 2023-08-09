Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken yabancı kaleci, ön libero ve sağ kanat pozisyonlarına takviye yapma hedefini sürdürüyor.
Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken yabancı kaleci, ön libero ve sağ kanat pozisyonlarına takviye yapma hedefini sürdürüyor.
Özellikle santrfor bölgesine Edin Dzeko transferini gerçekleştiren sarı-lacivertliler, beklenmedik bir gelişmeyle karşılaştı ve alternatif planlarını devreye soktu.
BATSHUAYİ'YE 9 MİLYON EURO TEKLİF
Michy Batshuayi için Fransız kulübü Lens, 9 milyon Euro teklifte bulunarak Fenerbahçe'yi santrfor arayışlarına yönlendirdi.
Lens'in Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması, Belçikalı yıldızı etkileyen bir faktör oldu.
LUKA JOVİC GÜNDEMDE
Bu durumun yaşanmasıyla birlikte Fenerbahçe, Fiorentina'nın yıldız oyuncusu Luka Jovic'i transfer gündemine aldı.
25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek, ancak oyuncunun 2 yıllık opsiyon hakkı bulunuyor.
Hem kulüp hem de başarılı forvet oyuncusu bu opsiyonu kullanırsa, sözleşme 2 yıl daha uzayacak.
Şu an için her iki taraf arasında anlaşma sağlanmadı. Ancak Fenerbahçe, Jovic'i transfer listesine eklemiş durumda.
Sırp golcü Luka Jovic'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro.
Eğer Batshuayi Lens'e transfer olursa, Fenerbahçe'nin Luka Jovic için resmi girişimlerde bulunması bekleniyor. Bu transfer hareketliliği, futbol camiasında büyük bir ilgiyle takip ediliyo