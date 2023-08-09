Lens'in Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması, Belçikalı yıldızı etkileyen bir faktör oldu.

LUKA JOVİC GÜNDEMDE Bu durumun yaşanmasıyla birlikte Fenerbahçe, Fiorentina'nın yıldız oyuncusu Luka Jovic'i transfer gündemine aldı.

25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek, ancak oyuncunun 2 yıllık opsiyon hakkı bulunuyor.

Hem kulüp hem de başarılı forvet oyuncusu bu opsiyonu kullanırsa, sözleşme 2 yıl daha uzayacak.