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Fenerbahçe'ye 63 milyon euroluk çivi gibi santrafor! Stoperler kaçacak delik arayacak! Batshuayi'nin tahtına...

Dzeko, Ryan Kent, Becao, Tadic, Szymanski, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz, Djiku ve son olarak Mert Müldür ile Miha Zajc transferlerini bitiren Fenerbahçe Livakovic'le de anlaşma sağladı.Galatasaray'da Mauro Icardi'nin transferinin gerçekleşmeme ihtimali nedeniyle gündeme gelen isim için adımlar atıldı.Yapılan transfer atağının ardından Fenerbahçe'nin gözünü diktiği isim ise taraftarı heyecanlandırdı. İşte Fenerbahçe'nin yeni santraforu....

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 17:18 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 17:41
Fenerbahçe’ye 63 milyon euroluk çivi gibi santrafor! Stoperler kaçacak delik arayacak! Batshuayi’nin tahtına...

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken yabancı kaleci, ön libero ve sağ kanat pozisyonlarına takviye yapma hedefini sürdürüyor.

Özellikle santrfor bölgesine Edin Dzeko transferini gerçekleştiren sarı-lacivertliler, beklenmedik bir gelişmeyle karşılaştı ve alternatif planlarını devreye soktu.

BATSHUAYİ'YE 9 MİLYON EURO TEKLİF

Michy Batshuayi için Fransız kulübü Lens, 9 milyon Euro teklifte bulunarak Fenerbahçe'yi santrfor arayışlarına yönlendirdi.

Lens'in Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması, Belçikalı yıldızı etkileyen bir faktör oldu.

LUKA JOVİC GÜNDEMDE

Bu durumun yaşanmasıyla birlikte Fenerbahçe, Fiorentina'nın yıldız oyuncusu Luka Jovic'i transfer gündemine aldı.

25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek, ancak oyuncunun 2 yıllık opsiyon hakkı bulunuyor.

Hem kulüp hem de başarılı forvet oyuncusu bu opsiyonu kullanırsa, sözleşme 2 yıl daha uzayacak.

Şu an için her iki taraf arasında anlaşma sağlanmadı. Ancak Fenerbahçe, Jovic'i transfer listesine eklemiş durumda.

Sırp golcü Luka Jovic'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Eğer Batshuayi Lens'e transfer olursa, Fenerbahçe'nin Luka Jovic için resmi girişimlerde bulunması bekleniyor. Bu transfer hareketliliği, futbol camiasında büyük bir ilgiyle takip ediliyo


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