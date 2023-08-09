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Beşiktaş bombayı patlattı! 35 milyon euroluk dünya yıldızı imzayı atıyor! Colley, Amartey, Onana sonrası 8. Afrikalı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain ile Beşiktaş yönetimi temaslarını sürdürüyor. Aynı zamanda stoper ve orta saha mevkilerine yönelik iki farklı oyuncu için de harekete geçildi.Beşiktaş, savunma hattına da takviye yapmayı hedefliyor. Colley, Amartey, Onana sonrası takıma geleek 8. Afrikalı büyük ilgi çekti. İşte Beşiktaş'ın yıldız transferi...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 18:43 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 18:44
Beşiktaş bombayı patlattı! 35 milyon euroluk dünya yıldızı imzayı atıyor! Colley, Amartey, Onana sonrası 8. Afrikalı...

Kazak orta saha oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov için uzun bir süredir devam eden takip sonucunda önemli ilerlemeler kaydedildi. Zaynutdinov, yerli statüsünde yer alacak ve sadece orta saha değil, savunma ve kanat gibi farklı pozisyonlarda da oynayabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in özellikle istediği bir isim olan 25 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlandı. Ancak, CSKA Moskova ile bonservis görüşmeleri sürüyor. Rus ekibi başlangıçta 6 milyon Euro talep etse de, son görüşmelerde bu rakam 4 milyon Euro'ya kadar indi.

Beşiktaş yönetimi ise biraz daha indirim talep ederek transferi sonuçlandırmayı planlıyor. Transferin yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor.

Beşiktaş, savunma hattına da takviye yapmayı hedefliyor. Manchester United'dan Eric Bailly, bu hedef doğrultusunda gündemlerine geldi. 29 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun sözleşmesi son senesine yaklaşırken, kulübünde düşünülmüyor.

Beşiktaş, Bailly'nin sözleşmesinin feshedilmesini bekliyor. Aynı zamanda Orta Doğu'dan da oyuncuya ilgi olduğu belirtiliyor ve görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor.

Takım, artan sayıda Afrikalı oyuncuyla güçlenirken, 13 Ocak'ta başlayacak olan turnuvaya ise tam 7 oyuncusunu gönderecek.

Beşiktaş, Eric Bailly ile Manchester United forması altında anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştı. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki deneyimli stoperle 3 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşma sağladı. Oyuncunun İngiliz ekibiyle gerçekleştirdiği ayrılık görüşmelerinden gelen haberi bekliyorlar. Beşiktaş yönetimi, Bailly'in bonservisini almadan kısa süre içerisinde oyuncuyu kadrolarına katmayı hedefliyor.

Bu transferle birlikte Beşiktaş'ın savunma hattı daha da güçlenecek. Ayrıca, takımın kadrosunda artan sayıda Afrikalı oyuncu bulunması, farklı yetenekleri ve deneyimleri bir araya getirerek takımın çeşitliliğini artıracak.

Öte yandan, takım 13 Ocak'ta başlayacak olan turnuvaya da katılacak. Bu turnuva için Beşiktaş, tam 7 oyuncusunu göndermeyi planlıyor. Bailly transferi gerçekleşirse toplamda 8 oyuncu Afrika Uluslar Kupası'nda yer alacak.


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