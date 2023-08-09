Beşiktaş bombayı patlattı! 35 milyon euroluk dünya yıldızı imzayı atıyor! Colley, Amartey, Onana sonrası 8. Afrikalı...

Kazak orta saha oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov için uzun bir süredir devam eden takip sonucunda önemli ilerlemeler kaydedildi. Zaynutdinov, yerli statüsünde yer alacak ve sadece orta saha değil, savunma ve kanat gibi farklı pozisyonlarda da oynayabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in özellikle istediği bir isim olan 25 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlandı. Ancak, CSKA Moskova ile bonservis görüşmeleri sürüyor. Rus ekibi başlangıçta 6 milyon Euro talep etse de, son görüşmelerde bu rakam 4 milyon Euro'ya kadar indi.