60 gün oyaladı! Fenerbahçe yok artık dedirtecek transfer! Adı Galatasaray ile de anılıyordu

1.5 MİLYON EURO YILLIK MAAŞ Livakovic 4 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon euro yıllık maaşı kabul etti. Hırvat kalecinin, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları, öncesinde veya sonrasında, Fenerbahçe'ye katılacağı belirtiliyor.

Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi, Livakovic'in Türk kulübüne transferi için önemli bir adım olarak kaydedildi. Bu transferin tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin savunma hattı güçlenecek ve Livakovic'in deneyimi takıma büyük katkı sağlayabilir.

Fenerbahçe'nin bu oyuncuyla yapmış olduğu anlaşma, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Villarreal ve Sevilla gibi köklü kulüplerin de bu kaleciye ilgi göstermesi, onun yeteneklerinin ve potansiyelinin fark edildiğini gösteriyor.