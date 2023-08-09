60 gün oyaladı! Fenerbahçe yok artık dedirtecek transfer! Adı Galatasaray ile de anılıyordu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! 60 gündür gelmesi beklenen oyuncu için anlaşmaya varıldı. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! 60 gündür gelmesi beklenen oyuncu için anlaşmaya varıldı. İşte detaylar...
ZAGREB TAVİZ VERDİ
Fenerbahçe'nin uzun bir süredir üzerinde yoğunlaştığı Dominik Livakovic transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Hırvat basının aktardığına göre, Dinamo Zagreb yönetimi beklenmedik bir şekilde taviz verdi. Livakovic'in sözleşmesinde bulunan '10 milyon euro' serbest kalma maddesine karşı önceki sert tutumlarını bırakarak Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.
9 MİLYON EURO BONSERVİS
Sportske'nin haberine göre, Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'nin Livakovic için sunduğu 9 milyon euroluk teklifi sonunda onayladı. Bu gelişme, transfer sürecinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.
1.5 MİLYON EURO YILLIK MAAŞ
Livakovic 4 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon euro yıllık maaşı kabul etti. Hırvat kalecinin, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları, öncesinde veya sonrasında, Fenerbahçe'ye katılacağı belirtiliyor.
Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi, Livakovic'in Türk kulübüne transferi için önemli bir adım olarak kaydedildi. Bu transferin tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin savunma hattı güçlenecek ve Livakovic'in deneyimi takıma büyük katkı sağlayabilir.
Fenerbahçe'nin bu oyuncuyla yapmış olduğu anlaşma, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Villarreal ve Sevilla gibi köklü kulüplerin de bu kaleciye ilgi göstermesi, onun yeteneklerinin ve potansiyelinin fark edildiğini gösteriyor.