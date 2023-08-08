Selahattin Baki’den transfer çıkarması! Fenerbahçe’ye 25 milyonluk 6 numara! İsmail Kartal’ın hayaliydi

Fenerbahçe, transfer döneminde orta saha mevkisine takviye yapma çalışmalarını hızlandırdı. Kanarya'nın gündemine yeni bir isim eklenirken, İngiliz Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen Wilfred Ndidi için transfer girişimlerine başlandı.
Fenerbahçe, transfer döneminde orta saha mevkisine takviye yapma çalışmalarını hızlandırdı. Kanarya'nın gündemine yeni bir isim eklenirken, İngiliz Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen Wilfred Ndidi için transfer girişimlerine başlandı.
İSMAİL KARTAL ÇOK İSTİYOR
Fenerbahçe, orta saha mevkisine yönelik arayışlarını sıklaştırmış durumda. Teknik direktör İsmail Kartal'ın öncelikli olarak savunma yönü kuvvetli bir orta saha oyuncusu istemesi nedeniyle, bu pozisyon için oyuncu seçimine özen gösteriliyor.
NDİDİ İÇİN ADIMLAR ATILDI
Sarı-lacivertli yönetim, mevcut listedeki oyuncu adaylarının yanı sıra İngiliz kulübü Leicester City'de forma giyen Wilfred Ndidi'yi transfer gündemine aldı.
İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi, Nijeryalı orta saha oyuncusu Ndidi'nin transferi için harekete geçti. Kulüp yetkilileri bu transfer için adımlar atmış durumda.
25 MİLYONLUK 6 NUMARA
Wilfred Ndidi, Leicester City'nin Championship'e düşmesi nedeniyle kulüpten ayrılmayı düşünüyor. 6 yıl boyunca İngiliz ekibinde forma giyen futbolcu, kariyerine yeni bir yön vermeyi istiyor.
Fenerbahçe ise bu durumu önemli bir fırsat olarak görüyor ve Nijeryalı yıldızı kadrosuna katma konusunda ciddi bir aday olarak değerlendiriyor.
Ayrıca, Ndidi'nin Leicester City'nin Premier Lig'den düşmesi nedeniyle transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Bu durum, Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu kadrosuna katma şansını artırıyor.
SELAHATTİN BAKİ LONDRA'DA
Selahattin Baki adlı, Londra'da bulunan kulüpler için transfer faaliyetlerini hızlandırdı. Baki'nin, Ndidi transferi için de çalışmalara başladığı belirtiliyor.
Sonuç olarak, Fenerbahçe'nin orta saha takviyesi için Wilfred Ndidi'yi gündemine alması ve transfer girişimlerine başlaması, takımın gelecek sezonki gücünü artırmayı amaçlayan önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.