Selahattin Baki’den transfer çıkarması! Fenerbahçe’ye 25 milyonluk 6 numara! İsmail Kartal’ın hayaliydi

İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi, Nijeryalı orta saha oyuncusu Ndidi'nin transferi için harekete geçti. Kulüp yetkilileri bu transfer için adımlar atmış durumda.

25 MİLYONLUK 6 NUMARA Wilfred Ndidi, Leicester City'nin Championship'e düşmesi nedeniyle kulüpten ayrılmayı düşünüyor. 6 yıl boyunca İngiliz ekibinde forma giyen futbolcu, kariyerine yeni bir yön vermeyi istiyor.

Fenerbahçe ise bu durumu önemli bir fırsat olarak görüyor ve Nijeryalı yıldızı kadrosuna katma konusunda ciddi bir aday olarak değerlendiriyor.

Ayrıca, Ndidi'nin Leicester City'nin Premier Lig'den düşmesi nedeniyle transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Bu durum, Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu kadrosuna katma şansını artırıyor.