Olimpija Ljubljana - Galatasaray | CANLI

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediyor.

Turnuvaya 2. ön eleme turundan katılan Aslan, Zalgiris'i kupanın dışına itmişti. Aslan'ın şimdiki avı Olimpija Ljjubljana...

Sarı kırmızılılar 3. ön eleme turu kapsamında oynanan ilk maçtan avantajlı skor alıp turu geçmek istiyor.

Olimpija Ljubljana- Galatasaray maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



O. Ljubljana : Vidovsek, Silva, Sualehe, Elsnik, Fedida, Ratnik, Muhamedbegovic, Bristric, Seslar, Posavec, Rui Pedro.

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Mertens, Barış Alper, Kerem, Bakambu.

OLIMPIJA LJUBLJANA İLE İLK KEZ OYNAYACAK



Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek. Olimpija ise daha önce 2019 yılında UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yeni Malatyaspor ile eşleşmişti. Bu turda Yeni Malatyaspor 1-0 ve 2-2'lik skorlarla tur atlayan taraf olmuştu.

AVRUPA KUPALARINDA 305. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 304 kez oynadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 107 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 404 kez havalandırırken, kalesinde ise 450 gol gördü.



LİGİNDE 6. SIRADA YER ALIYOR



Olimpija Ljubljana, Slovenya Ligi'nde geride kalan 2 haftada 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve 3 puanla 6. sırada bulunuyor. Slovenya Ligi'nde bu hafta ülkede yaşanan yoğun yağışlardan dolayı ligler oynanamadı. Olimpija'nın teknik direktörlüğünü Joao Henriques yapıyor. Olimpija Ljubljana, geçtiğimiz sezon ise sarı-kırmızılılarda bir dönem futbolcu olarak oynayan ve yardımcı antrenörlük görevi yapan Albert Riera'nın yönetiminde şampiyonluğa ulaşmıştı. Sloven temsilcisi müsabakalarını da 16 bin kapasiteli Stozice Stadyumu'nda oynuyor.