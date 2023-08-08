Nelsson yerine Çin Seddi geliyor! Stoperin Messi’si Galatasaray’da! Şampiyonlar Ligi finali görecek kadro

Kariyeri boyunca pek çok büyük başarı elde eden 37 yaşındaki Sergio Ramos, en son PSG forması giydi. Fransız ekibiyle 58 maça çıkan ünlü stoper, bu maçlarda 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Real Madrid efsanesi olan Ramos, beyaz forma altında ise 671 maçta 101 gol atma ve 40 asist yapma başarısını gösterdi.Ajansspor'un aktardığına göre Galatasaray, Sergio Ramos transferi için girişimlere başlamış durumda. Ramos'a gelen Suudi Arabistan ve Avrupa teklifleri uygun gelmezse, İstanbul seçeneği değerlendirilebilir.