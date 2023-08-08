Nelsson yerine Çin Seddi geliyor! Stoperin Messi’si Galatasaray’da! Şampiyonlar Ligi finali görecek kadro

Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray Victor Nelsson'un muhtemel ayrılığına dair düşüncelerle birlikte yıldız isim için transfer görüşmelerine başladı.
Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray Victor Nelsson'un muhtemel ayrılığına dair düşüncelerle birlikte yıldız isim için transfer görüşmelerine başladı.
NELSSON VE ZANİOLO AYRILABİLİR
Galatasaray yönetimi, Nicolo Zaniolo'nun satış fiyatını 30 milyon Euro olarak belirlemiş durumda. Aynı şekilde, Victor Nelsson için ise net 22 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun satışına onay verilecek.
NOTTİNGHAM FOREST NELSSON'U İSTİYOR
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun iddiasına göre, İngiliz futbol kulübü Nottingham Forest, Victor Nelsson'a ilgi gösteriyor. Haberde, Nottingham Forest'un Nelsson'u transfer etmek istediği ve taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.
2021 yılında Kopenhag'dan transfer edilen Victor Nelsson'un Galatasaray ile olan sözleşmesinde, 25 milyon Euro tutarında serbest kalma maddesi bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon boyunca Victor Nelsson, toplam 35 maçta görev alarak 1 gol kaydetti ve 1 asist yapma başarısı gösterdi. Nelsson, performansıyla Galatasaray takımına katkı sağlamıştı.
Finansal Fair Play (FFP) hesaplarının 14 milyon Euro ekside olduğu göz önüne alınarak, Galatasaray, Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson'un satış opsiyonlarını değerlendirmeyi düşünüyor.
TARAFTAR NELSSON'UN GİDİŞİNE ÜZÜLEMEYECEK
Sergio Ramos, Paris Saint-Germain ile yollarını ayırdıktan sonra Galatasaray'ın ilgisine olumlu yanıt verdi, bu gelişme futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ünlü stoper, özellikle Şampiyonlar Ligi'nin cazibesi nedeniyle sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor.
ÇİN SEDDİ GİBİ STOPER GELİYOR
Galatasaray, Wilfried Zaha transferinin ardından bir sürpriz transfer daha yaparak adından söz ettirmeye hazırlanıyor. PSG'den ayrılan Sergio Ramos ile yapılan temaslar sonucunda Galatasaray yönetimi olumlu bir geri dönüş aldı.
1+1 YILLIK KONTRAT
Bonservisi elinde olan Sergio Ramos'a 1+1 yıllık kontrat yapılacağı belirtildi. Göstereceği performansa göre Ramos'un opsiyonu devreye girecek ve kontratı 1 yıl daha uzatılacak.
4 MİLYON EURO YILLIK MAAŞ
37 yaşındaki stopere 4 milyon euro yıllık maaş teklifinde bulunulacak.
AİLESİ ARABİSTAN'I İSTEMİYOR
Özellikle oyuncunun ailesi Arabistan'da yaşamak istemiyor. Bu nedenle Ramos'un Galatasaray'a sıcak baktığı iddia edildi.
Kariyeri boyunca pek çok büyük başarı elde eden 37 yaşındaki Sergio Ramos, en son PSG forması giydi. Fransız ekibiyle 58 maça çıkan ünlü stoper, bu maçlarda 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Real Madrid efsanesi olan Ramos, beyaz forma altında ise 671 maçta 101 gol atma ve 40 asist yapma başarısını gösterdi.Ajansspor'un aktardığına göre Galatasaray, Sergio Ramos transferi için girişimlere başlamış durumda. Ramos'a gelen Suudi Arabistan ve Avrupa teklifleri uygun gelmezse, İstanbul seçeneği değerlendirilebilir.
37 yaşındaki Ramos, geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 45 maçta yer aldı ve bunların 42'sinde ilk 11 başladı. Real Madrid'deki 16 sezonluk kariyeri boyunca dört Şampiyonlar Ligi zaferi ve beş La Liga zaferine imza atan Ramos, PSG ile de iki kez Fransa Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Uzun yıllar İspanya Milli Takımı formasını giyen deneyimli futbolcu, 180 maçta 23 gol atarken, 8 asist yapma başarısı gösterdi.
Bilindiği üzere İspanyol oyuncu, 23 Şubat 2023 tarihinde milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Bu karar, kariyerinin yeni bir dönemine işaret ediyor.